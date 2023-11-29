Страховые организации в России должны будут соответствовать стандарту МСФО 17 и предоставлять соответствующую отчетность уже с начала января 2025 года. Пора переходить и внедрять

Этот стандарт сменяет предыдущий МСФО (IFRS) 4 с аналогичным названием, регулирующий учет страховых договоров до введения МСФО 17. В России, в соответствии с приказом №125н, МСФО 17 начал действовать с июня 2018 года. Однако полное внедрение этого стандарта начнется только в январе 2025 года.

Это означает, что российские страховые компании будут обязаны следовать МСФО 17 и предоставлять соответствующую отчетность, начиная с января 2025 года.

Внедрение МСФО 17 (Международного стандарта финансовой отчетности №17) оказывает существенное воздействие на учет страховых контрактов и может приносить ряд преимуществ для страховых компаний:

Повышение точности и прозрачности финансовой отчетности : МСФО 17 предоставляют стандартизированный и более точный метод учета страховых контрактов, что повышает качество финансовой отчетности и доверие со стороны инвесторов и партнеров.

Улучшение оценки рентабельности : стандарт позволяет более точно определить рентабельность бизнеса, поскольку обязательства и риски страховщика становятся более понятными и прозрачными.

Обеспечение устойчивости страховщика : более точная оценка обязательств и рисков помогает лучше оценить финансовую устойчивость страховой компании и ее способность выполнять будущие обязательства по страховым выплатам.

Определение источников прибыли : стандарт позволяет более четко определить источники прибыли компании, способствуя более точному анализу финансовых результатов.

Повышение эффективности регулируемого страхового рынка : МСФО 17 позволяют более точно сравнивать финансовые результаты различных страховых компаний, способствуя более эффективному регулированию страхового рынка и повышению доверия к нему.

Снижение рисков и расходов компании : унификация финансовых моделей и более точная оценка помогают снизить риски и расходы компании на учет и отчетность.

Более последовательный порядок учета : стандарт предоставляет более последовательный и прозрачный порядок учета страховых опционов и договоров.

Повышение доверия инвесторов и партнеров: более качественная и прозрачная отчетность, предоставляемая в соответствии с МСФО 17, может повысить доверие инвесторов и партнеров к компании.

Процесс внедрения МСФО 17 с использованием 1С в страховую компанию включает несколько ключевых этапов:

Анализ систем учета и ресурсов : тщательный анализ существующих систем учета компании и определение необходимых изменений для соответствия стандарту МСФО 17.

Разработка систем учета : разработка новых систем учета или модификация существующих с учетом требований МСФО 17.

Обучение сотрудников :обучение сотрудников новым методам учета и отчетности, чтобы они эффективно могли работать с новыми процессами.

Формирование учетной политики : определение новой учетной политики, соответствующей стандарту МСФО 17, и описание бизнес-параметров.

Подготовка финансовых отчетов : подготовка финансовых отчетов в соответствии с требованиями МСФО 17, обеспечивая их точность и прозрачность.

Внедрение программного обеспечения: выбор и настройка программного решения для упрощения новых процессов учета и отчетности.

Такой комплексный подход помогает страховым компаниям успешно внедрять МСФО 17 и справляться с вызовами этого стандарта, повышая качество отчетности и улучшая управление финансовыми рисками.