МСФО

Страховые организации в России должны будут соответствовать стандарту МСФО 17 и предоставлять соответствующую отчетность уже с начала января 2025 года. Пора переходить и внедрять

Если у вас страховая компания, важно помнить, что вступление в силу закона о МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» ожидается в 2025 году.

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Страховые организации в России должны будут соответствовать стандарту МСФО 17 и предоставлять соответствующую отчетность уже с начала января 2025 года. Пора переходить и внедрять
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Этот стандарт сменяет предыдущий МСФО (IFRS) 4 с аналогичным названием, регулирующий учет страховых договоров до введения МСФО 17. В России, в соответствии с приказом №125н, МСФО 17 начал действовать с июня 2018 года. Однако полное внедрение этого стандарта начнется только в январе 2025 года.

Это означает, что российские страховые компании будут обязаны следовать МСФО 17 и предоставлять соответствующую отчетность, начиная с января 2025 года.

Внедрение МСФО 17 (Международного стандарта финансовой отчетности №17) оказывает существенное воздействие на учет страховых контрактов и может приносить ряд преимуществ для страховых компаний:

  • Повышение точности и прозрачности финансовой отчетности: МСФО 17 предоставляют стандартизированный и более точный метод учета страховых контрактов, что повышает качество финансовой отчетности и доверие со стороны инвесторов и партнеров.

  • Улучшение оценки рентабельности: стандарт позволяет более точно определить рентабельность бизнеса, поскольку обязательства и риски страховщика становятся более понятными и прозрачными.

  • Обеспечение устойчивости страховщика: более точная оценка обязательств и рисков помогает лучше оценить финансовую устойчивость страховой компании и ее способность выполнять будущие обязательства по страховым выплатам.

  • Определение источников прибыли: стандарт позволяет более четко определить источники прибыли компании, способствуя более точному анализу финансовых результатов.

  • Повышение эффективности регулируемого страхового рынка: МСФО 17 позволяют более точно сравнивать финансовые результаты различных страховых компаний, способствуя более эффективному регулированию страхового рынка и повышению доверия к нему.

  • Снижение рисков и расходов компании: унификация финансовых моделей и более точная оценка помогают снизить риски и расходы компании на учет и отчетность.

  • Более последовательный порядок учета: стандарт предоставляет более последовательный и прозрачный порядок учета страховых опционов и договоров.

  • Повышение доверия инвесторов и партнеров: более качественная и прозрачная отчетность, предоставляемая в соответствии с МСФО 17, может повысить доверие инвесторов и партнеров к компании.

Процесс внедрения МСФО 17 с использованием 1С в страховую компанию включает несколько ключевых этапов:

  • Анализ систем учета и ресурсов: тщательный анализ существующих систем учета компании и определение необходимых изменений для соответствия стандарту МСФО 17.

  • Разработка систем учета: разработка новых систем учета или модификация существующих с учетом требований МСФО 17.

  • Обучение сотрудников:обучение сотрудников новым методам учета и отчетности, чтобы они эффективно могли работать с новыми процессами.

  • Формирование учетной политики: определение новой учетной политики, соответствующей стандарту МСФО 17, и описание бизнес-параметров.

  • Подготовка финансовых отчетов: подготовка финансовых отчетов в соответствии с требованиями МСФО 17, обеспечивая их точность и прозрачность.

  • Внедрение программного обеспечения: выбор и настройка программного решения для упрощения новых процессов учета и отчетности.

Такой комплексный подход помогает страховым компаниям успешно внедрять МСФО 17 и справляться с вызовами этого стандарта, повышая качество отчетности и улучшая управление финансовыми рисками.

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Страховые организации в России должны будут соответствовать стандарту МСФО 17 и предоставлять соответствующую отчетность уже с начала января 2025 года. Пора переходить и внедрять

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