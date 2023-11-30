Кто станет предпенсионером в 2024 году и какие льготы сможет получить

Социальный фонд выдает справку, подтверждающую статус предпенсионера (и право на получение соответствующих льгот), если гражданин обратится по этому вопросу (приказ СФР от 14 сентября 2023 г. № 1699). Разберем, кто получит статус предпенсионера в следующем году.

Во-первых, это граждане, которые достигнут в 2024 году т. н. «старого» пенсионного возраста (60 лет для мужчин, 55 лет для женщин). В эту категорию войдут мужчины 1964 г.р. и женщины 1969 г.р.

Они получат право на:

налоговые льготы (освобождение от уплаты земельного налога на один участок площадью до 600 кв.м. и от налога на имущество — в части одной квартиры или комнаты, одного дома, одного гаража или машино-места, одной хозпостройки площадью до 50 кв.м на личном участке и одного помещения для профессиональной творческой деятельности — ст. 391, 407 НК),

выплату пенсионных накоплений (в форме накопительной пенсии или единовременной выплаты — этому вопросу будет посвящена отдельная публикация),

региональные льготы (наступление указанного возраста в большинстве регионов дает право на льготы по статусу «ветеран труда», а есть регионы, где предоставляются льготы в связи с достижением указанного возраста, даже если нет ветеранского звания).

повышенное пособие по безработице (75% среднего заработка в первые 3 месяца, 60% — в следующие 4 месяца, далее — 45%), с учетом максимального значения пособия, которое ежегодно утверждает Правительство.

На данный момент оно составляет 12 792 рубля (постановление Правительства от 14.11.2022 № 2046). Условия для получения повышенного пособия: следует отработать до даты увольнения не менее 6 месяцев и встать на учет в ЦЗН не позднее 12 месяцев со дня увольнения (ст. 34.2 закона № 1032-1).

Для работающих предпенсионеров предусмотрены дополнительные льготы в виде двух оплачиваемых выходных дней в год для диспансеризации (ст. 185.1 ТК) и запрета отказывать им в трудоустройстве ввиду возраста (ст. 144.1 УК).

Предпенсионеры, которые заняты на вредном производстве, обеспечиваются бесплатными санаторными путевками от СФР (пп. «н» п. 3 Правил, утв. приказом Минтруда от 14.07.2021 № 467н).

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Во-вторых, в число предпенсионеров, которые получают налоговые и региональные льготы, входят также граждане, имеющие право на досрочную пенсию по старым правилам (т. е. достигшие пенсионного возраста, предусмотренного законом по состоянию на 31 декабря 2018 года — ст. 391, 407 НК).

Например, возраст для досрочного выхода на пенсию повысили на 5 лет всем «северянам» (у кого есть стаж в районах Крайнего севера и приравненных местностях), а также педагогическим, медицинским и «творческим» работникам.

Но, тем не менее, по достижении своего «старого» пенсионного возраста они получают освобождение от уплаты налогов, а также могут воспользоваться дополнительными льготами на уровне своего региона на основании справки от СФР.

В-третьих, к предпенсионерам, которым полагаются льготы в виде дополнительных мер защиты трудовых прав (выходные дни на диспансеризацию, запрет отказывать в заключении трудового договора и право на повышенное пособие по безработице), относятся все граждане, которым до выхода на пенсию по старости остается не более 5 лет.

Помимо 60-летних мужчин и 55-летних женщин, в эту категорию входят также льготники (у кого пенсионный возраст наступает раньше).

Например, женщины с тремя детьми получают указанные льготы с 52 лет (в 2024 году это 1972 г.р.), с четырьмя детьми — с 51 года (в 2024 году это 1973 г.р.), с пятью детьми — с 50 лет (в 2024 году это 1974 г.р.).