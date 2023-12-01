Обзоры для бухгалтера

Важные разъяснения Минфина и ФНС в ноябре 2023 года и другие обновления, которые важно учитывать бухгалтеру. Дайджест Разборов

Минфин и ФНС прислали множество писем в ноябре. Наша редакции подробно разобрала самые важные и подготовила для вас большой Разбор.

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Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в ноябре 2023 года

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Подготовили для вас обзор разъяснений ноября по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Декларация при закрытии ИП на УСН: когда подать, как заполнить

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После ликвидации ИП физлицо продолжает отвечать по долгам бизнеса, в том числе перед налоговой службой. Рассказываем, в какие сроки сдать и как заполнить ликвидационную декларацию ИП на УСН, чтобы уменьшить налог и избежать штрафов.

Агентский договор: НДС у агента и принципала

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Агентский договор заключают в посреднических сделках, где одна сторона выполняет для другой услугу за плату. Здесь действуют две стороны: первая — агент (посредник), который оказывает услуги заказчику, вторая — принципал, который поручает агенту выполнить какие-либо действия. Расскажем о нюансах уплаты НДС, если стороны используют разные системы налогообложения.

Больничные ИП и самозанятых в 2024 году: успейте все оформить в 2023 году

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Власти планировали в корне поменять систему оплаты больничных для ИП и распространить эту новую систему на самозанятых. Но эти планы пока не осуществились. Пока еще продолжают действовать старые правила и еще можно успеть оформить себе право на больничный на старых выгодных для ИП условиях. В этой статье рассказываем, как получить больничные в 2024 году.

Кому нужно предоставить отпуск по желанию: составляем график отпусков на 2024 год

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Рассказываем, кому в 2024 году нужно предоставить отпуск по желанию.

На какие расходы можно уменьшить налог УСН «Доходы»: взносы, больничные

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За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, на какие расходы можно уменьшить налог УСН «Доходы».

Срок исковой давности по договору подряда или оказания услуг: как правильно считать

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Разберем в мини-курсе, как правильно считать срок исковой давности по договору подряда или оказания услуг и выясним, что на него влияет.

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Обзоры для бухгалтера

Важные разъяснения Минфина и ФНС в ноябре 2023 года и другие обновления, которые важно учитывать бухгалтеру. Дайджест Разборов

Минфин и ФНС прислали множество писем в ноябре. Наша редакции подробно разобрала самые важные и подготовила для вас большой Разбор.

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👌Что вы обязательно должны знать о самозанятых. Лучшие инструкции и чек-листы

9 млн самозанятых зарегистрированы в РФ. Они заработали триллионы (!) рублей и сформировали 1,6 млрд чеков. Но для их заказчиков важно, чтобы работа с самозанятыми была простой и выгодной, а расходы можно было учесть для уменьшения налогов. Чтобы вы получали только плюсы от сотрудничества с внештатниками, а не проблемы с налоговой, мы создали этот дайджест.

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Фиксированные взносы ИП

📌Как учитывать фиксированные взносы на УСН «доходы минус расходы»: таблица для 2023 и 2024 годов

С 2023 года изменились правила уменьшения налога по УСН с объектом «доходы» на фиксированные взносы ИП, а правила учета взносов при УСН «доходы минус расходы» в целом не изменились, но нужно учитывать специфику ЕНС в части их уплаты.

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