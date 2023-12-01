Важные разъяснения Минфина и ФНС в ноябре 2023 года и другие обновления, которые важно учитывать бухгалтеру. Дайджест Разборов

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Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в ноябре 2023 года
Подготовили для вас обзор разъяснений ноября по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
Декларация при закрытии ИП на УСН: когда подать, как заполнить
После ликвидации ИП физлицо продолжает отвечать по долгам бизнеса, в том числе перед налоговой службой. Рассказываем, в какие сроки сдать и как заполнить ликвидационную декларацию ИП на УСН, чтобы уменьшить налог и избежать штрафов.
Агентский договор: НДС у агента и принципала
Агентский договор заключают в посреднических сделках, где одна сторона выполняет для другой услугу за плату. Здесь действуют две стороны: первая — агент (посредник), который оказывает услуги заказчику, вторая — принципал, который поручает агенту выполнить какие-либо действия. Расскажем о нюансах уплаты НДС, если стороны используют разные системы налогообложения.
Больничные ИП и самозанятых в 2024 году: успейте все оформить в 2023 году
Власти планировали в корне поменять систему оплаты больничных для ИП и распространить эту новую систему на самозанятых. Но эти планы пока не осуществились. Пока еще продолжают действовать старые правила и еще можно успеть оформить себе право на больничный на старых выгодных для ИП условиях. В этой статье рассказываем, как получить больничные в 2024 году.
Кому нужно предоставить отпуск по желанию: составляем график отпусков на 2024 год
Рассказываем, кому в 2024 году нужно предоставить отпуск по желанию.
На какие расходы можно уменьшить налог УСН «Доходы»: взносы, больничные
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, на какие расходы можно уменьшить налог УСН «Доходы».
Срок исковой давности по договору подряда или оказания услуг: как правильно считать
Разберем в мини-курсе, как правильно считать срок исковой давности по договору подряда или оказания услуг и выясним, что на него влияет.
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