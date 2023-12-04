Как ограничить ответственность по договору

К каким мерам ответственности можно привлечь контрагента за нарушение договора

За нарушение договорных обязательств от контрагента можно потребовать:

1. Возмещения убытков.

Должник обязан возместить убытки, которые причинены неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, в том числе когда это повлекло досрочное прекращение договора (п. 1 ст. 15, ст. 393, 393.1 ГК).

По общему правилу можно потребовать от должника возмещения реального ущерба и упущенной выгоды.

2. Уплаты неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) — денежная сумма, которую должник обязан уплатить в случае нарушения обязательства, за которое он отвечает. При этом другая сторона не должна доказывать, что ей причинены убытки (п. 1 ст. 330 ГК). Неустойку можно взыскать, если это предусмотрено законом или договором (п. 1 ст. 330 ГК). Например, законную неустойку может взыскать потребитель, если продавец вовремя не заменил товар ненадлежащего качества (п. 1 ст. 21, п. 1 ст. 23 закона «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1).

По общему правилу неустойка считается зачетной. Это значит, что с должника можно взыскать неустойку и убытки в части, не покрытой неустойкой.

Однако в договоре или законе может быть предусмотрена неустойка (п. 1 ст. 394 ГК, п. 60 постановления Пленума ВС от 24.03.2016 № 7):

штрафная , когда убытки с должника можно взыскать в полной сумме сверх неустойки;

альтернативная . Кредитор выбирает, что требовать с должника — убытки или неустойку. Выбор одной меры исключит применение другой;

исключительная. В этом случае возмещение убытков полностью исключается, с должника можно взыскать только неустойку.

3. Уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК).

Требовать уплаты процентов по статье 395 ГК можно, если нарушено денежное обязательство, то есть должник не вернул или вернул с просрочкой денежные средства. Кроме того, в договоре не должно быть условия о неустойке за такое нарушение либо законом или договором должна быть предусмотрена возможность одновременного начисления неустойки и процентов (пп. 1, 4 ст. 395 ГК). Размер таких процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Не все меры ответственности можно применить одновременно (или одновременно в полном объеме):

Нарушение договорных обязательств может повлечь и другие последствия. Например, в определенных случаях можно удержать имущество контрагента, не возвратить ему задаток, отказаться от договора с ним (ст. 359, п. 2 ст. 381, ст. 523 ГК).

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В каких случаях размер ответственности можно ограничить

Размер ответственности может быть ограничен:

Соглашение об ограничении ответственности

В договор можно включить условие об ограничении возмещения убытков (п. 1 ст. 15 ГК). Ограничить возмещение можно по составу убытков, например, указать, что не подлежит возмещению упущенная выгода.

Также можно ограничить возмещение убытков не по составу, а по размеру, то есть установить, что они возмещаются в размере, который не превышает определенной договором суммы. Например, сумма возмещения может быть ограничена 15% от цены договора.

Для ограничения размера ответственности в форме неустойки стороны могут согласовать в договоре ее предельный размер, например, не более чем 10% от суммы задолженности.

Другим способом ограничения размера неустойки является установление предельного срока, за который она взимается, например, не более двух месяцев с момента наступления срока поставки (оплаты) товара.

По общему правилу проценты за пользование чужими денежными средствами согласно пп. 1, 3 ст. 395 ГК взимаются за весь период пользования по день фактической уплаты задолженности кредитору.

Норма пункта 3 статьи 395 ГК диспозитивна, поэтому стороны вправе установить в договоре более короткий период взимания процентов на сумму долга.

Примеры формулировок об ограничении ответственности в договоре

Примеры формулировок условия об ограничении возмещения убытков по договору

«При просрочке поставки товара менее чем на 10 дней поставщик возмещает только расходы, реально понесенные покупателем в результате такой просрочки. Упущенная выгода возмещению не подлежит»;

«В случае несвоевременного возврата арендованного имущества при просрочке более чем на 15 дней арендатор возмещает только расходы, реально понесенные арендодателем в результате такой просрочки. Упущенная выгода возмещению не подлежит»;

«Просрочившая исполнение сторона возмещает другой стороне все понесенные ею убытки. Сумма такого возмещения не может превышать 10 процентов от общей цены договора».

Примеры формулировки условия об ограничении размера ответственности в форме неустойки (штрафа, пени)

«Покупатель вправе потребовать уплаты поставщиком неустойки в размере 0,01 процента от цены договора за каждый день просрочки, но не более 5 процентов»;

«За просрочку платежа покупатель уплачивает поставщику пеню в размере 0,1 процента от не уплаченной вовремя суммы за каждый день просрочки, но не более 10 процентов суммы просроченного платежа».

Примеры формулировки условия об ограничении размера ответственности по ст. 395 ГК