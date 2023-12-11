🎉 Новогоднее волшебство для бухгалтеров: скидка 10 000 рублей от Entera!

С Наступающим Новым Годом, уважаемые бухгалтеры! С приближением новогодних праздников, мы решили добавить немного волшебства в вашу рабочую рутину.

Представляем вашему вниманию наше праздничное предложение: скидка в 10 000 рублей на любой из наших тарифных планов!

Как работает Entera

Все просто, вы фотографируете или сканируете документ, а сервис переносит данные из скана в вашу 1С, формируя поступление или любой другой документ по вашим правилам учёта. тем самым экономя вам время и нервы

🎁 Ваш новогодний подарок от Entera

Наш подарок — это не просто скидка, это возможность преобразить вашу бухгалтерию. С Entera вы сможете:

Автоматизировать ввод первичных документов с точностью более 98%.

Экономить часы работы, благодаря быстрой интеграции с 1С.

Обрабатывать сканы, чеки и даже фотографии документов в несколько кликов.

🌠 Бесплатное испытание — почувствуйте волшебство Entera

Если вы еще не знакомы с Entera, начните с нашего бесплатного пробного периода. Оцените все преимущества автоматизации без каких-либо обязательств. Мы уверены, что вы почувствуете разницу!

⏰ Специальное Предложение действует при оплате до 27 Декабря.

Не упустите свой шанс! Присоединяйтесь к нам до 27 декабря и воспользуйтесь скидкой в 10 000 рублей

🥳 Встречайте Новый Год с Entera

Давайте вместе сделаем предстоящий год лучше и продуктивнее. Позвольте Entera добавить в вашу работу немного новогоднего волшебства!

Переходите по ссылке и начните свой путь к автоматизации уже сегодня!

С праздничными пожеланиями,

Команда Entera 🎆

Реклама: ООО «Энтера», ИНН 7801649294, erid: LjN8KHSiT