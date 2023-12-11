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Что бухгалтеру-кадровику нужно успеть сделать до Нового года. Топ-10 важных обязанностей

Поговорки про «поспешай медленно», про «поспешишь — насмешишь»  и про «тише едешь — дальше будешь» лучше на время забыть. Потому что «дальше» просто оштрафуют.
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Что бухгалтеру-кадровику нужно успеть сделать до Нового года. Топ-10 важных обязанностей
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Наступил декабрь, а это значит, что у бухгалтера, «нагруженного» еще и кадровыми обязанностями, есть определенные дела, которые обязательно надо закончить до начала Нового года.

1. Утвердить график отпусков на 2024 год

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется в соответствии с графиком отпусков, который нужно утвердить за 2 недели до нового года — ​по 15 декабря 2023 года включительно (17.12.2023 — ​воскресенье, поэтому крайняя дата утверждения передвигается на 2 дня раньше).

График утверждается руководителем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии).

Напомним, что на учет мнения профсоюза потребуется дополнительное время, поэтому если у вас есть такой представительный орган работников, надо закладывать время на эту процедуру (еще минимум 5 рабочих дней, и то только если профсоюз выдаст мотивированное заключение, с которым работодатель согласен, см. ст. 372 ТК).

2. Утвердить и согласовать с военкоматом документы по воинскому учету на 2024 год

К воинскому учету по вполне понятным причинам сейчас повышенное внимание властей, поэтому не стоит о нем забывать, и конец года — ​самое время им заняться, если раньше вы этого не делали.

Проект приказа об организации воинского учета граждан, в т. ч. бронирования граждан, пребывающих в запасе, и план работы по осуществлению воинского учета и бронированию граждан необходимо утверждать и согласовывать в военкомате ежегодно до конца года.

Форма приказа приведена в приложении № 4, а форма плана работы — в приложении № 17 к Методическим рекомендациям по ведению воинского учета в организациях (утв. Генштабом Вооруженных Сил 11.07.2017).

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3. Проверить и привести в соответствие численность иностранных работников на 2024 год

Допустимую долю иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории РФ отдельные виды экономической деятельности на 2024 год, установило Правительство постановлением от 16.09.2023 № 1511.

Например, в большинстве регионов России в строительстве на 2024 год допустимо использовать не более 80% иностранных работников от общей численности работников. Вам следует проверить, подпадаете ли вы под включенные в указанный документ организации и не превышаете ли установленные лимиты, а при необходимости — ​привести число иностранных специалистов в соответствие с установленными нормами.

4. Составить, утвердить и ввести в действие номенклатуру дел на 2024 год

Структурные подразделения организации, в т. ч. кадровая служба, до конца года должны составить свои номенклатуры, из которых состоит общая номенклатура по организации.

Рекомендуемая форма номенклатуры приведена в приложении № 2 к Правилам организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда и других архивных документов в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях (утв. приказом Росархива от 31.07.2023 № 77).

В ней указываются документы отдела кадров и сроки их хранения в соответствии с законом от 22.10.2004 № 125‑ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения (утв. приказом Росархива от 20.12.2019 № 236).

5. Проанализировать и подготовить кадровые документы к архивному хранению либо уничтожению

Сроки хранения документов по личному составу установлены ч. 1, 2 ст. 22.1 закона об архивном деле. Так, хранить документы надо, если делопроизводство закончено: до 01.01.2003 — 75 лет; после 01.01.2003 — 50 лет.

Причем указанные сроки не распространяются на документы по личному составу, для которых Перечень установил иной срок хранения.

Сроки хранения кадровых документов исчисляются с 1 января года, следующего за годом, в котором делопроизводство по ним было закончено, а реестров, книг, журналов — ​с 1 января года, следующего за годом, в котором было завершено их ведение.

Поэтому, строго говоря, к архивации документы готовятся в январе — ​после окончания делопроизводственного года, но в конце года самое время посмотреть, какие документы ваш отдел будет готовить и сдавать в архив. Экспертиза ценности документов поможет не только определить документацию, подлежащую архивному хранению, но и уничтожению.

Документы временных сроков хранения: до 10 лет включительно в архив не передаются и по истечении сроков хранения уничтожаются; свыше 10 лет передаются в архив организации (но не ранее чем через 1 год и не позднее чем через 3 года после завершения дел в делопроизводстве).

6. Оформить работу на новогодних каникулах с 30.12.2023 по 08.01.2023

Не забудьте заранее определиться (уточнить у руководства), кому из сотрудников придется работать в предстоящие выходные и нерабочие праздничные дни. С сотрудников необходимо будет получить согласия на такую работу. Еще может потребоваться согласие профсоюза (ч. 5 ст. 113 ТК).

Причем напоминаем, что есть работники, которые не могут трудиться в такие дни, даже если не против (в частности, несовершеннолетние и беременные).

После получения согласия необходимо издать приказ и ознакомить с ним работников.

7. Актуализировать ЛНА и другие организационно-распорядительные документы работодателя в связи с поправками в трудовое законодательство

Эту работу надо делать регулярно в течение года, мониторить законодательные изменения, внося корректировки в собственные документы.

А также не забывать знакомить работников с новыми редакциями документов, но конец года и начало следующего — ​удачное время, чтобы провести эту задачу комплексно.

8. Утвердить и довести до сведения работников производственный календарь на 2024 год

Обязанности принимать собственный производственный календарь у работодателя нет, но практика показывает, что целесообразно доводить его до сведения работников (под личную подпись).

Так они будут точно в курсе, какие дни являются нерабочими праздничными, а когда продолжительность рабочего дня сокращена на час.

9. Проверить, не нужно ли обновить самостоятельно разработанные и утвержденные формы кадровых документов

Это в том случае, если в вашей организации принято ежегодно утверждать новую учетную политику либо в конце года в нее планируется внести изменения и/или дополнения.

Напомним, что с 2013 г. унифицированные формы кадровых документов, утвержденные постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1, не являются обязательными. Работодатели могут либо продолжить применять унифицированные формы (зафиксировав это решение в установленном порядке), либо самостоятельно разработать и утвердить их в учетной политике организации.

10. Проверить, не попала ли ваша организация в единый реестр проверок на 2024 год

В реестре публикуются плановые контрольные (надзорные) и профилактические мероприятия (в том числе и профвизиты, которые заменили в условиях моратория внеплановые проверки) всех госорганов, включая и гострудинспекции.

Кстати, Роструд недавно обновил чек-листы (приказ от 21.08.2023 № 180), а Минтруд хочет расширить перечень индикаторов риска, которые используются контролерами при решении вопроса о проведении внеплановой проверки, добавив признаки зарплаты ниже МРОТ и отсутствие кадровых изменений при сокращении отчислений в СФР на 50%.

Комментарии

1
  • Логотип Королева
    Королева 1 мин

    Королевская

    В реестре публикуются плановые контрольные

    ссылка ведет на ошибочную страницу "Увы, у нас нет такой страницы."

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