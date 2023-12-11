❄️Новогодние хлопоты: к чему готовиться бухгалтерам. Дайджест Разборов

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Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение
Перед новым годом компании часто дарят подарки сотрудникам и их детям, а также украшают помещения. Разберем бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы.
Как рассчитать авансовые платежи по налогу на прибыль
Налог на прибыль — это прямой налог, величина которого зависит от финансового результата компании. Рассказываем, как правильно рассчитывать и перечислять авансовые платежи по этому налогу.
Как правильно заверить копию трудовой книжки: новые правила, образец
Одна из обязанностей работодателя — предоставить сотруднику по его требованию копию трудовой книжки, независимо от того, в бумажном и электронном виде она ведется.
Книга учета доходов и расходов по УСН в 2024 году: что изменилось
С 2024 года заполнять книгу учета доходов и расходов по УСН надо будет по новой форме.
Особенности дистанционного медосмотра
В мини-курсе поговорим о процедуре и особенностях дистанционного медосмотра.
На что имеет право инспектор ФНС при выездной налоговой проверке
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, на что имеет право инспектор ФНС при выездной налоговой проверке.
В каком формате передавать документы через ЭДО. Можно ли использовать pdf
Разбираемся в мини-курсе, в каких форматах можно передавать документы через ЭДО.
У работника нет на руках ИНН: что делать
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, что делать работодателю, если у работника нет на руках ИНН.
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