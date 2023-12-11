❄️Новогодние хлопоты: к чему готовиться бухгалтерам. Дайджест Разборов

А вы уже чувствуюте приближение Нового года? Надеемся, что очередные новости от ФНС не испортят вам настроение. Редакция «Клерка» поможет подготовиться к новогодним праздникам бухгалтерам. Читайте новые Разборы, чтобы быть в курсе, как вести бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы

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Перед новым годом компании часто дарят подарки сотрудникам и их детям, а также украшают помещения. Разберем бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы.

Налог на прибыль — это прямой налог, величина которого зависит от финансового результата компании. Рассказываем, как правильно рассчитывать и перечислять авансовые платежи по этому налогу.

Одна из обязанностей работодателя — предоставить сотруднику по его требованию копию трудовой книжки, независимо от того, в бумажном и электронном виде она ведется.

С 2024 года заполнять книгу учета доходов и расходов по УСН надо будет по новой форме.

В мини-курсе поговорим о процедуре и особенностях дистанционного медосмотра.

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, на что имеет право инспектор ФНС при выездной налоговой проверке.

Разбираемся в мини-курсе, в каких форматах можно передавать документы через ЭДО.

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, что делать работодателю, если у работника нет на руках ИНН.

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