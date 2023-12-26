Какие приемы и инструменты e-commerce будут в тренде в 2024 году

Чтобы обогнать конкурентов, увеличить продажи и количество лояльных покупателей, бизнесменам и маркетологам нужно следить за тенденциями развития электронной коммерции. Мы подготовили обзор примемов и инструментов на 2024 год, которые смогут вдохновить совершить апгрейд бизнеса.

1. Персонализация

Персональный подход к покупателю очень важен. Возможно ли угодить всем сразу, под разные характеры, предпочтения, пол и возраст? Современные технологии способны проанализировать поведение покупателя в интернете и предложить ему те товары или услуги, в которых он нуждается. Примерами успешной персонализации являются:

рекомендации товаров;

персональные скидки;

индивидуальные предложения на основе истории покупок.

2. Покупки с мобильного телефона

Это тренд каждого года, начиная с момента подключения мобильных устройств к интернету. Еще не адаптировали свой интернет-магазин для мобильных устройств, обязательно исправьте этот недочет и увеличьте трафик покупателей. Если у вас уже есть мобильное приложение, то вкладывайте деньги в его развитие и совершенствование.

Чтобы выделиться среди конкурентов, у вас должен быть:

современный интерфейс и качественный контент;

высокая скорость загрузки;

развлечения для клиентов;

возможность проверки наличия и бронирование товара в ближайшем магазине;

персонализированные рекомендации.

Не бойтесь впасть в детство и добавить игры в мобильные приложения. Игра лучше, чем прямые продажи в лоб. Она может одновременно рекламировать бренд и повышать лояльность покупателей.

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3. Слияние виртуального и реальных миров

Уже сейчас крупнейшие бизнесы делают акцент на геймеров и геймификацию. Возможно, пример метавселенной от Nike вдохновит вас к собственному виртуальному миру. Его использование привлекает внимание и увеличивает лояльность.

Когда говорим про слияние онлайн и офлайн, нельзя забывать про омниканальность продаж. Продолжайте сближать различные каналы продаж, чтобы предоставить клиенту единый и согласованный опыт покупки. Например, сеть магазинов косметики Sephora уже предлагает клиентам возможность сканировать продукты в магазине и сразу же смотреть отзывы и видео-уроки в мобильном приложении.

4. Искусственный интеллект — не только анализ, формирование отчетов, но и транслятор речевых скриптов

Системы с ИИ умеют адаптировать рекламные кампании, основываясь на поведении пользователей. За счет машинного обучения предприниматели уменьшают затраты и увеличивают эффективность маркетинга.

Так, чат-боты позволяют быстро реагировать на запросы клиентов, а персонализированная лента товаров может увеличить продажи на 35%.

5. Максимальная визуализация товаров и процессов

Онлайн-торговля по прежнему уступает стационарным магазинам и шоу румам в этом аспекте. Но технологии не стоят на месте, с их помощью вы можете улучшить свой видеоконтент. Какие новые инструменты можно применять:

Видео-демонстрации товаров . Устройте интерактив, чтобы покупатели смогли «ощутить» продукт на расстоянии, увидеть его в действии.

360-градусные видео . Продавцы отмечают, что после всестороннего рассмотрения одежды или обуви, сократилось число возвратов на маркетплейсах.

Встроенные видеоотзывы . Писать долго и не всегда удобно, предложите своим покупателям оставить видеоотзыв. Такие отзывы выглядят более убедительными и внушают больше доверия, чем комментарии.

Живые трансляции . Пригласите на прямой эфир эксперта, так вы увеличите поток зрителей. Совмещая демонстрацию товара и ответы специалиста, вы стимулируете покупки в реальном времени.

AR (дополненная реальность) и VR (виртуальная реальность). Продвинутые пользователи оценят возможность «примерять» товары виртуально или видеть, как они будут выглядеть в реальной жизни. Диван, который вам приглянулся можно разместить в комнате с помощью камеры. Технологии VR предоставляют полноценные виртуальные шопинг-туры или демонстрации товаров в 3D.

Обучающие видео. Многие люди не читают инструкции, но ищут видеоролики о применении и свойствах товара в интернете. Осталось только правильно воспользоваться этим.

5. Новые приемы в оплате товаров

Очень жалко, когда часть покупателей уходит без покупки из-за того, что просто не смогли её оплатить. Чем больше удобных и быстрых вариантов вы сможете предложить, тем меньше незавершенных покупок останется.

Платить долями . Эта современная версия рассрочки платежа набирает популярность с начала 2023 года. Покупателю понятен и удобен механизм - платить равными частями по 25%. Чем проще и прозрачнее способ оплаты, тем легче решиться на дорогую покупку.

Бесконтактные платежи . В e-commerce осуществляются через автоматически генерируемые QR-коды, которые не позволяют ошибиться в реквизитах при совершении оплаты.

Криптовалюты . Еще не до конца освоенный и изученный способ оплаты из-за волатильности рынка криптовалюты. Кто первый сможет его применить, на десять шагов опередит конкурентов.

Интеллектуальные платежные ассистенты. С прогрессом AI могут появиться платежные ассистенты, которые автоматически выбирают наилучший способ оплаты, учитывая скидки, кэшбэк и другие преимущества.

Хотите масштабироваться, открыть новое направление или увеличить продажи, не проходите мимо последних тенденций в электронной коммерции.