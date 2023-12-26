Когда нужна доверенность для военкомата и как ее заполнить

Если гражданин, подлежащий призыву, не имеет возможности явиться в военкомат, он может отправить вместо себя третье лицо, предварительно оформив доверенность. Но есть исключения, когда необходимо личное присутствие.

Доверенности выдаются для разных целей, и в зависимости от этого отличаются требования к нотариальному заверению. Рассказываем, как оформить и заполнить документ, в каких случаях он нужен и на какой срок выдаётся.

Когда требуется доверенность в военкомат

Ситуации, когда третье лицо может представлять интересы призывника в военкомате на основании доверенности:

Необходимость ознакомиться с личным делом гражданина, подлежащего призыву.

Представление интересов призывника на заседании медкомиссии для оценки результатов комиссии и правильности принятого решения. Представителями могут быть юристы или родственники призывника.

Решение дел с военкоматом в период, когда гражданин, подлежащий призыву, находится за пределами РФ.

Защита интересов и прав гражданина, на которого заведено дело об административном правонарушении в связи с несоблюдением требований военкомата.

Защита прав гражданина, которого удерживают на распределительном пункте силой.

Оспаривание решения призывной комиссии.

Передача документов, подтверждающих право на отсрочку в связи с наличием заболеваний или по другим основаниям.

Получение разрешения от военкомата на выезд из страны.

Важно! Отправлять вместо себя другого человека по доверенности нельзя, если повестка уже получена. В таком случае призывник должен явиться лично.

Срок действия доверенности в военкомат

Законодательство не ограничивает срок, на который может быть выдана доверенность. Его указывает доверитель при оформлении. Доверенность имеет юридическую силу, пока не истек срок ее действия. Он может обозначаться в виде:

временного периода, например, «сроком на 1 год и 4 месяца»;

точной даты — «по 10 марта 2024 года»;

конкретного события — «до демобилизации гражданина ФИО».

Если доверенность выдана бессрочно, это указывают прямо.

Доверенность на получение бланков Ф-4

Документ составляется в простой письменной форме, не требует нотариального заверения. В верхней части указывают название документа и дату составления.

В основной текст включают такие сведения:

ФИО, число, месяц и год рождения доверителя, его паспортные данные;

аналогичные данные представителя (доверенного лица);

указание о том, какие действие может совершать представитель;

есть ли право передоверия;

срок действия доверенности;

ФИО и подпись доверителя.

Можно оформлять на чистом листе А4 или использовать универсальный шаблон доверенности.

Образец доверенности на получение бланков Ф4 в военкомате:

Доверенность на получение документов в военкомате (нотариальная)

Документ составляется в свободной форме, с учетом требования, предъявляемых к оформлению доверенностей.

Важно, чтобы в тексте содержались обязательные сведения, без которых доверенность не будет иметь юридическую силу. оформление происходит в кабинете нотариуса.

Порядок заполнения:

шапка — название документа, дата, населённый пункт;

основной текст — персональная информация о доверенном и доверителе, перечисление всего, что может делать представитель от имени лица, выдавшего доверенность.

Ниже основного текста:

доверитель подтверждает, что ознакомлен с текстом документа;

нотариус подтверждает факт удостоверения доверенности, указывает число;

указывается, что доверитель подписал документ в присутствии нотариуса;

подтверждается, что дееспособность доверителя проверена, его личность установлена.

Доверенность для получения документов в военкомате — обобщенное название. В самом бланке указывают «Доверенность», а в тексте перечисляют полномочия.

Вот что может делать представитель от имени лица, выдавшего доверенность:

защищать права доверителя и интересы на комиссиях по мобилизации и призыву;

вести от его имени дела;

выступать на освидетельствованиях;

составлять и подавать в военкомат обращения, жалобы и заявления от имени доверителя;

вести фотосъемку, которая впоследствии может служить доказательством нарушения прав призывника.

В перечень могут быть включены и другие действия, если это не противоречит законодательству.

Образец доверенности в военкомат на получение документов:

Доверенность на представление интересов юрлица

Этот вид документа не требует нотариального заверения, составляется в простой письменной форме. Вверху указывают название, населенный пункт, дату составления.

В основном тексте должны содержаться такие сведения:

юридическое наименование, ИНН, адрес компании;

ФИО лица, представляющего компанию;

документ, на основании которого действует лицо (обычно это Устав);

ФИО, паспортные данные и место проживания представителя;

перечень предоставляемых прав;

срок, на который выдана доверенность;

есть ли право передоверия;

должность, подпись и расшифровка подписи доверителя;

печать (если она есть).

Таким документом предоставляется право вести дела и участвовать в процессах, касающихся мобилизации, воинского учета, призыва на военную службу.

Образец доверенности в военкомат на представление интересов организации:

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Доверенность на представление интересов физлица

Важно! Доверенность от физического лица физическому лицу должны быть обязательно нотариально удостоверена.

Форма доверенности — простая письменная, без нотариального заверения. В шапке указывают название (Доверенность), населенный пункт, дату составления. Основной текст начинается со слов «Я, Сергеев Александр Иванович, 10 марта 2001 года рождения…». Далее указывают:

место рождения, как в паспорте;

гражданство, пол;

серию и номер паспорта;

кем и когда выдан, включая код подразделения;

место проживания.

После этих данных, через запятую, пишут текст: «настоящей доверенностью предоставляю право на выражение моих интересов гражданину», и указывают данные представителя:

ФИО, место рождения;

гражданство пол;

реквизиты паспорта, кем и когда выдан;

место регистрации.

После двоеточия перечисляется все, что может делать лицо, на имя которого выдана доверенность. После основного текста указывается срок или делается пояснение, что доверенность выдана бессрочно. Доверитель ставит свою подпись.

Образец доверенности в военкомат от физического лица: