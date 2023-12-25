Нужно ли менять сроки выплаты зарплаты в 2024 году?

В связи с изменением расчетного периода по НДФЛ с 2024 года, многих бухгалтеров интересует вопрос, нужно ли менять сроки выплаты зарплаты.

Изменения по уплате НДФЛ с 1 января 2024 года «повлекли» за собой очень много вопросов, как и в 2023 году. Один их них: нужно ли работодателю менять сроки выплаты заработной платы работникам.

Зачем переносить сроки выплаты зарплаты

Заработную плату рассчитываем как обычно, два раза в месяц за первую половину месяца и за вторую. И по-прежнему, зарплата за две половины одного месяца — это доход разных месяцев, т.к. датой получения дохода в виде зарплаты считается день выплаты.

Но с 1 января 2024 года подавать уведомления по НДФЛ нужно два раза в месяц:

не позднее 25 числа текущего месяца — за период с 1 по 22 число текущего месяца;

не позднее 3 числа текущего месяца — за период с 23 по последнее число предыдущего месяца.

Это значит, что теперь по НДФЛ два расчетных периода:

с 1 по 22 число текущего месяца;

с 23 по последнее число текущего месяца.

Платить НДФЛ в 2024 году нужно так:

налог, исчисленный и удержанный с 1 по 22 число текущего месяца — не позднее 28 числа текущего месяца;

налог, исчисленный и удержанный с 23 по последнее число текущего месяца, — не позднее 5о числа следующего месяца.

Из-за этого нововведения многие компании меняют сроки выплаты зарплаты, чтобы не подавать два уведомления по НДФЛ.

Сроки выплаты зарплаты можно перенести, чтобы укладываться в один расчетный период по НДФЛ. Для этого можно установить так, чтобы:

первая часть зарплаты была выплачена — в период с 1 по 7 число;

вторая часть — с 16 по 22 число.

Подойдут, например, такие сроки выплаты: 1 и 16 числа или 5 и 20 числа.

Переносить так сроки не обязательно. Тем более, если в компании много работников, будут больничные, отпускные и т.д., и поэтому подача двух уведомлений по НДФЛ неизбежна.

Не забывайте правило статьи 136 ТК, по которому зарплату нужно выплачивать каждые полмесяца не позднее 15 календарных дней.

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Пример. Уплата НДФЛ за февраль 2024 года

В компании сроки выплаты установлены 1 число и 16 число. Аванс за февраль 2024 года выплачен 16.02.2024, зарплата за февраль — 01.03.2024.

Срок перечисления НДФЛ с аванса — не позднее 28.02.2023.

Срок перечисления НДФЛ с зарплаты за февраль – не позднее 28.03.2023.

В таком случае уведомление об исчисленном НДФЛ нужно подавать один раз в месяц — до 25 числа.