Зарплата

Нужно ли менять сроки выплаты зарплаты в 2024 году?

В связи с изменением расчетного периода по НДФЛ с 2024 года, многих бухгалтеров интересует вопрос, нужно ли менять сроки выплаты зарплаты.
71 23
Нужно ли менять сроки выплаты зарплаты в 2024 году?
Иллюстрация: freepik/freepik

Изменения по уплате НДФЛ с 1 января 2024 года «повлекли» за собой очень много вопросов, как и в 2023 году. Один их них: нужно ли работодателю менять сроки выплаты заработной платы работникам.

Зачем переносить сроки выплаты зарплаты

Заработную плату рассчитываем как обычно, два раза в месяц за первую половину месяца и за вторую. И по-прежнему, зарплата за две половины одного месяца — это доход разных месяцев, т.к. датой получения дохода в виде зарплаты считается день выплаты.

Но с 1 января 2024 года подавать уведомления по НДФЛ нужно два раза в месяц:

  • не позднее 25 числа текущего месяца — за период с 1 по 22 число текущего месяца;

  • не позднее 3 числа текущего месяца — за период с 23 по последнее число предыдущего месяца.

Это значит, что теперь по НДФЛ два расчетных периода:

  • с 1 по 22 число текущего месяца;

  • с 23 по последнее число текущего месяца.

Платить НДФЛ в 2024 году нужно так:

  • налог, исчисленный и удержанный с 1 по 22 число текущего месяца — не позднее 28 числа текущего месяца;

  • налог, исчисленный и удержанный с 23 по последнее число текущего месяца, — не позднее 5о числа следующего месяца.

Из-за этого нововведения многие компании меняют сроки выплаты зарплаты, чтобы не подавать два уведомления по НДФЛ.

Сроки выплаты зарплаты можно перенести, чтобы укладываться в один расчетный период по НДФЛ. Для этого можно установить так, чтобы:

  • первая часть зарплаты была выплачена — в период с 1 по 7 число;

  • вторая часть — с 16 по 22 число.

Подойдут, например, такие сроки выплаты: 1 и 16 числа или 5 и 20 числа. 

Переносить так сроки не обязательно. Тем более, если в компании много работников, будут больничные, отпускные и т.д., и поэтому подача двух уведомлений по НДФЛ неизбежна.

Не забывайте правило статьи 136 ТК, по которому зарплату нужно выплачивать каждые полмесяца не позднее 15 календарных дней.

Приглашаем на курс, который защитит вас от штрафов в новом году: Все изменения-2024 для бухгалтера: налоги, отчетность, ФСБУ и воинский учет. Вы научитесь отражать в работе изменения и встретите новый год без профессиональных страхов!

Только в декабре мы дарим этот курс всем новым подписчикам Клерк.Премиум. Подписка с новогодней ценой стоит всего 11 900 рублей.

Подписаться на Премиум

Пример. Уплата НДФЛ за февраль 2024 года

В компании сроки выплаты установлены 1 число и 16 число. Аванс за февраль 2024 года выплачен 16.02.2024, зарплата за февраль — 01.03.2024.

Срок перечисления НДФЛ с аванса — не позднее 28.02.2023.

Срок перечисления НДФЛ с зарплаты за февраль – не позднее 28.03.2023.

В таком случае уведомление об исчисленном НДФЛ нужно подавать один раз в месяцдо 25 числа

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Банковская комиссия

    Путин отменил для пенсионеров и льготников банковскую комиссию при оплате ЖКУ

    С 1 июля 2024 года банки не смогут брать комиссию за оплату коммунальных услуг с пенсионеров, инвалидов, малоимущих и с других категорий населения, которые нуждаются в социальной поддержке.

    65
    Фиксированные взносы ИП

    Фиксированные взносы ИП за 2023 год: размер, КБК, как платить

    Совокупный фиксированный взнос за 2023 год при доходе до 300 тыс. рублей составляет 45 842 рублей. Рассказываем подробности.

    Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
    342
    1 467,5 тыс.

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Бесплатно с Уведомление по ЕНП

    Какие налоги войдут в уведомления по ЕНП в декабре 2023 года

    В декабре 2023 года компании должны сдать как минимум два обязательных уведомления по ЕНП на НДФЛ и страховые взносы. И еще одно добровольное.

    Какие налоги войдут в уведомления по ЕНП в декабре 2023 года
    104
    Детские пособия

    Родители продолжат получать детское пособие при выходе на работу

    Если ребенку не исполнилось полтора года, а родитель уже вышел на работу, то ежемесячное детское пособие продолжат выплачивать.

    38
    Потребительское кредитование

    Утвержден новый порядок погашения задолженностей по потребительским кредитам

    Путин подписал закон № 607, который меняет очередность погашения платежей по просроченному кредиту в условиях недостаточности средств у заемщика.

    75
    Бесплатно с Маркировка рекламы

    Маркировка рекламы — как маркировать видео-контент. Мини-курс

    Рассказываем в мини-курсе, как маркировать видео-контент.

    Маркировка рекламы — как маркировать видео-контент. Мини-курс
    31
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Могу ли повторно подать уведомление об уменьшении патента до января?

    Здравствуйте. Отказали в уведомлении на уменьшение патента. Есть ещё время до 31.12. Вопрос: могу ли повторно отправить правильное уведомление на уменьшение патента пока у меня есть время до конца декабря? Или только разово можно было отправить и повторное нельзя? Подскажите пожалуйста, первый раз с отказом сталкиваюсь . Спасибо.

    1
    44

    Записи вебинаров

    705
    Новые видео от экспертов каждый день
    НДС

    При перепродаже подержанных машин все будут платить НДС только с межценовой разницы

    НДС при продаже автомобилей и мотоциклов, ранее принадлежащих физлицам, надо будет считать по-новому.

    70
    ЕНП (единый налоговый платеж)

    Реквизиты, КБК, сроки уплаты и платежка единого налогового платежа в 2024 году

    ЕНП — единый налоговый платеж. В 2024 году все налоги, взносы и сборы ЮЛ, ФЛ, включая ИП, уплачивают единым платежом, который был утвержден № 263-ФЗ от 14 июля 2022. Налоговый орган самостоятельно распределяет деньги на требуемый счет. ЕНП — особый порядок уплаты сборов, налогов в 2024 году. Расскажем о нем подробнее.

    Иллюстрация: Pavel Danilyuk/pexels
    35
    НДФЛ

    При дарении клиентам подарочных карт нужно удерживать НДФЛ

    Подарки физлицам дороже 4 тыс. рублей облагаются НДФЛ. Это касается как сотрудников компании, так и клиентов.

    65
    Зарплата

    Нужно ли менять сроки выплаты зарплаты в 2024 году?

    В связи с изменением расчетного периода по НДФЛ с 2024 года, многих бухгалтеров интересует вопрос, нужно ли менять сроки выплаты зарплаты.

    Иллюстрация: freepik/freepik
    71
    Кадры

    48 тысяч человек нашли работу по программе субсидирования найма

    Работодатели имеют право на субсидию в размере трех МРОТ за каждого трудоустроенного работника.

    43
    Логотип ZUBR Technologies
    ZUBR Technologies
    Обзоры для бухгалтера

    Изменения по УСН, новый порядок заполнения трудовых книжек, обновление калькулятора для расчета стоимости патента

    Что нужно сдать до 20 декабря? Какие ошибки бухгалтеры допускают в платежках-02? Что такое МЧД и где ее можно использовать? Ответы на эти и другие вопросы, а также новости, мнения экспертов и опыт коллег – в нашем дайджесте.

    Изменения по УСН, новый порядок заполнения трудовых книжек, обновление калькулятора для расчета стоимости патента
    47
    Управление персоналом

    «Боюсь обидеть»: по какой схеме руководителю строить отношения с командой

    У любого управленца есть свой, сложившийся на личном опыте, стиль общения с командой — даже если кажется, что это не так и вы просто работаете по наитию. Важно не ошибиться при выборе стратегии: например, при вынужденном переходе от демократического к авторитарному типу управления компания может потерять до половины сотрудников, которые не готовы работать по-новому.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    1
    43
    Кредитование

    Банкам запретили повышать процентную ставку по ипотеке при отказе клиента от страховки

    С 1 июля 2024 банки не смогут произвольно повышать ставки по кредиту, если заемщик отказался от страхования.

    91
    Логотип mizeri
    mizeri
    Бухгалтеры

    Ну, что, начинаем праздновать? Запускаем самый любимый «клерками» конкурс бухгалтерских елочек

    Вы точно этого ждали. Конкурс уже становится традиционным и полюбился всем на «Клерке». Создаем праздничное настроение, делимся классными фото и получаем подарки!

    Ну, что, начинаем праздновать? Запускаем самый любимый «клерками» конкурс бухгалтерских елочек
    2
    83
    Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
    Первая Экспертная Бухгалтерия
    Ведение бизнеса

    Как не подставить свой бизнес перед Новым годом: опасные скидки

    Распродажи, акции и скидки — постоянные спутники торговли перед Новым годом. Но иногда скидки оборачиваются против бизнеса: на них злятся покупатели, надзорные органы за них штрафуют, а репутация компании падает. Как избежать ошибок и выйти в следующий год с хорошей прибылью с распродаж и без проблем — в нашей статье.

    Как не подставить свой бизнес перед Новым годом: опасные скидки
    56
    Русские офшоры (САР)

    Путин расширил льготы для компаний из «русских офшоров»

    Бизнес может работать в офисе за пределами САР до 2028 года, а также компании имеют право получать имущественный вычет при продаже долей в уставном капитале.

    43
    Обзоры для бухгалтера

    👀 Мы обновили Клерк.Премиум. Еще не видели новые фишки? Скорее смотрите!

    Мы усиливаем Клерк.Премиум полезными сервисами для бухгалтеров. Рассказываем, что добавили.

    93
    Логотип molyanov
    molyanov
    Маркетинг

    Почему у компаний не получается делать контент-маркетинг. 4 главных ошибки

    Вам нужно кое-что знать, прежде чем вы решите строить свой контент-отдел. Читайте про ошибки в организации процессов, из-за которых можно потерять деньги, время и веру в контент-маркетинг.

    Почему у компаний не получается делать контент-маркетинг. 4 главных ошибки
    18