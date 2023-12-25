🛠️Как работать с самозанятыми и не бояться проблем с ФНС

В работе с самозанятыми компании могут столкнуться с тремя главными рисками:
Госорганы посчитают гражданско-правовые отношения трудовыми.
Заказчику нельзя прибегать к услугам самозанятого, если тот в течение последних двух лет работал по трудовому договору в этой компании. Желательно, чтобы у исполнителя были и другие заказчики.
Получатель платежа окажется не самозанятым, а физическим лицом. Тогда заказчику придется удержать НДФЛ и заплатить взносы в Соцфонд.
Исполнитель может не прислать чек или потерять его, а значит у компании не будет документа о расходе.
Чтобы обращаться к услугам самозанятых без опасений, важно проверять исполнителя до заключения договора, запрашивать акты о выполнении работ или услуг, а также настроить автоматическое получение чека после проведения оплаты.
Проверка статуса самозанятого
Рутинной работы и страха сотрудничества с внештатными исполнителями можно избежать с сервисом от банка «Точка».
«Точка Самозанятые» — официальный партнер ФНС, поэтому сервис проверяет налоговые статусы исполнителей перед каждым платежом.
Это защитит бизнес от ошибок: отправить деньги физлицу, не обладающему нужным статусом, просто невозможно.
Все чеки в одном месте
Бухгалтеры автоматически получат чеки об оплате работ или услуг самозанятого, даже если исполнитель забыл прислать документ. Все чеки хранятся в одном месте, вы сможете обратиться к ним в любой момент.
Вы можете загрузить в сервис «Точка Самозанятые» данные исполнителей, он проверит их налоговый статус: платят ли они НПД или нет. Затем можно сформировать реестр в 1С и загрузить его или просто завести задание и назначить на него исполнителя.
Массовые выплаты самозанятым
Массовые выплаты исполнителям можно проводить в пару кликов, даже если компания сотрудничает сразу с несколькими самозанятыми.
«Точка Самозанятые» берет комиссию в размере всего 1% с каждого платежа, минимум 100 рублей.
Работайте с профессионалами без страхов и проблем с ФНС вместе с сервисом от «Точки»!
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