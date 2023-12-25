🛠️Как работать с самозанятыми и не бояться проблем с ФНС

Чтобы снизить риски в работе с самозанятыми, нужно проверять их статус и грамотно проводить массовые выплаты. Этот процесс можно автоматизировать с помощью сервисов, которые работают в партнерстве с ФНС и значит полностью в соответствии с законом.

В работе с самозанятыми компании могут столкнуться с тремя главными рисками:

Госорганы посчитают гражданско-правовые отношения трудовыми . Заказчику нельзя прибегать к услугам самозанятого, если тот в течение последних двух лет работал по трудовому договору в этой компании. Желательно, чтобы у исполнителя были и другие заказчики.

Получатель платежа окажется не самозанятым, а физическим лицом . Тогда заказчику придется удержать НДФЛ и заплатить взносы в Соцфонд.

Исполнитель может не прислать чек или потерять его, а значит у компании не будет документа о расходе.

Чтобы обращаться к услугам самозанятых без опасений, важно проверять исполнителя до заключения договора, запрашивать акты о выполнении работ или услуг, а также настроить автоматическое получение чека после проведения оплаты.

Проверка статуса самозанятого

Рутинной работы и страха сотрудничества с внештатными исполнителями можно избежать с сервисом от банка «Точка».

«Точка Самозанятые» — официальный партнер ФНС, поэтому сервис проверяет налоговые статусы исполнителей перед каждым платежом.

Это защитит бизнес от ошибок: отправить деньги физлицу, не обладающему нужным статусом, просто невозможно.

Все чеки в одном месте

Бухгалтеры автоматически получат чеки об оплате работ или услуг самозанятого, даже если исполнитель забыл прислать документ. Все чеки хранятся в одном месте, вы сможете обратиться к ним в любой момент.

Вы можете загрузить в сервис «Точка Самозанятые» данные исполнителей, он проверит их налоговый статус: платят ли они НПД или нет. Затем можно сформировать реестр в 1С и загрузить его или просто завести задание и назначить на него исполнителя.

Массовые выплаты самозанятым

Массовые выплаты исполнителям можно проводить в пару кликов, даже если компания сотрудничает сразу с несколькими самозанятыми.

«Точка Самозанятые» берет комиссию в размере всего 1% с каждого платежа, минимум 100 рублей.

Работайте с профессионалами без страхов и проблем с ФНС вместе с сервисом от «Точки»!

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