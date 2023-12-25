Работа в новогодние праздники. Как оформить

Кого нельзя привлекать на работу в праздник
Прежде, чем просить сотрудника выйти в праздничный день, разберемся, кого нельзя привлекать к работе в такие дни. К такой категории сотрудников относятся:
беременные женщины;
женщины с маленькими детьми до трех лет и родители-одиночки с детьми до 14 лет, если работа в выходной или праздничный день противопоказана им по состоянию здоровья согласно медицинскому заключению;
юные трудящиеся до 18 лет, исключение — отдельные категории творческих работников и спортсмены.
Есть также льготная категория сотрудников. Таких сотрудников нужно предупредить об их праве отказаться работать в праздничные или выходные дни. К данной категории сотрудников относятся:
инвалиды;
женщины с детьми до 3 лет;
матери и отцы-одиночки, опекуны, которые воспитывают детей в возрасте до 14 лет, а также родители детей, не достигших такого возраста, в случае, если другой родитель работает вахтовым методом и призван на военную службу;
родители детей-инвалидов;
работники, ухаживающих за больными членами своих семей согласно медицинским документам;
сотрудники, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет, в период до достижения младшим из детей возраста 14 лет.
Такое уведомление лучше оформить письменно и ознакомить сотрудника под роспись. Если сотрудник отказался работать в праздники, то такой отказ тоже лучше оформить письменно.
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Согласие на работу в праздники
Если сотрудник относится к той категории работников, которых привлечь к работе в праздничные дни можно, то следует взять с такого сотрудника согласие. Сделать это нужно до привлечения к работе.
Получить согласие можно двумя способами:
Сотрудник может написать заявление в произвольной форме;
Сотрудник может расписаться, что ознакомлен с приказом или распоряжением о выходе на работу в праздничный день.
Также, если в компании есть профсоюз, следует учитывать и его мнение.
Отметим, если сотрудник не согласен выходить в праздничные дни, то работодатель не имеет право его заставить. Иначе, в таком случае будут штрафы:
кадрового работника — от 1000 до 5000 рублей;
организацию — от 30000 до 50000 рублей.
Когда можно привлечь сотрудника к работе в праздники без согласия
Иногда, случается ситуации, когда можно привлечь сотрудников к работе и без их согласия. Например, если:
необходимо предотвратить катастрофу, производственную аварию или устранить последствия катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
нужно устранить непредвиденные обстоятельства, нарушающие нормальное функционирование централизованных систем горячего, холодного водоснабжения или водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, связи;
введено чрезвычайное или военное положение, а также при неотложных работах в условиях чрезвычайных обстоятельств и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.
Также, согласие не нужно, чтобы привлечь сотрудников творческих профессий, если в коллективном договоре, локальных нормативных актах или трудовом договоре прописаны условия работы в выходные и праздничные дни.
Приказ о привлечении к работе в выходные или праздники
Что бы уведомить сотрудников о работе в праздники, нужно издать приказ и ознакомить работников под роспись.
В приказе следует утвердить график работы в праздники, сотрудников, которые выйдет на работу в выходные. Также следует указать что сотрудники за это получат — оплату или дополнительный выходной.
Отметим, что если сотрудник не относится к категории, работать которым нельзя по выходным и если сотрудник согласен, ограничений по работе в выходные нет. То есть, например, сотрудника можно привлечь к работе два выходных дня подряд и тогда он будет работать без выходных. Но это допускается только в экстренных случаях.
Но злоупотреблять отсутствием запрета не стоит, та как работодателю придется доказать, что такая производственная необходимость была. Если трудовая инспекция увидит в этом нарушение, организацию могут привлечь к административной ответственности.
Как оформить отгул в праздник
Чтобы оформить отгул, вместо отработанного дня, необходимо, чтобы сотрудник дополнительно написал заявление об отгуле и согласовал его с руководством. Также можно написать об этом на согласии о привлечении к работе.
На основании сотрудника, работодатель должен издать приказ и в нем прописать данные сотрудника, конкретную дату дня отдыха, предоставленного взамен того выходного, когда сотрудник отработал. Далее сотрудника знакомят с приказом под подпись.
Как оформить повышенную оплату за работу в праздник
Чтобы оформить повышенную оплату вместо отгула, ненужно оформлять ни приказ, ни заявление сотрудника. Повышенная оплата оформляется по табелю учета рабочего времени с отметкой о работе в выходной.
В табеле нужно будет указать:
работу в выходной день — код «РВ» или «03»;
отгул за работу в выходной день — код «НВ» или «28».