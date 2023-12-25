Работа в новогодние праздники. Как оформить

Кого нельзя привлекать на работу в праздник

Прежде, чем просить сотрудника выйти в праздничный день, разберемся, кого нельзя привлекать к работе в такие дни. К такой категории сотрудников относятся:

беременные женщины;

женщины с маленькими детьми до трех лет и родители-одиночки с детьми до 14 лет, если работа в выходной или праздничный день противопоказана им по состоянию здоровья согласно медицинскому заключению;

юные трудящиеся до 18 лет, исключение — отдельные категории творческих работников и спортсмены.

Есть также льготная категория сотрудников. Таких сотрудников нужно предупредить об их праве отказаться работать в праздничные или выходные дни. К данной категории сотрудников относятся:

инвалиды;

женщины с детьми до 3 лет;

матери и отцы-одиночки, опекуны, которые воспитывают детей в возрасте до 14 лет, а также родители детей, не достигших такого возраста, в случае, если другой родитель работает вахтовым методом и призван на военную службу;

родители детей-инвалидов;

работники, ухаживающих за больными членами своих семей согласно медицинским документам;

сотрудники, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет, в период до достижения младшим из детей возраста 14 лет.

Такое уведомление лучше оформить письменно и ознакомить сотрудника под роспись. Если сотрудник отказался работать в праздники, то такой отказ тоже лучше оформить письменно.

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Согласие на работу в праздники

Если сотрудник относится к той категории работников, которых привлечь к работе в праздничные дни можно, то следует взять с такого сотрудника согласие. Сделать это нужно до привлечения к работе.

Получить согласие можно двумя способами:

Сотрудник может написать заявление в произвольной форме; Сотрудник может расписаться, что ознакомлен с приказом или распоряжением о выходе на работу в праздничный день.

Также, если в компании есть профсоюз, следует учитывать и его мнение.

Отметим, если сотрудник не согласен выходить в праздничные дни, то работодатель не имеет право его заставить. Иначе, в таком случае будут штрафы:

кадрового работника — от 1000 до 5000 рублей;

организацию — от 30000 до 50000 рублей.

Когда можно привлечь сотрудника к работе в праздники без согласия

Иногда, случается ситуации, когда можно привлечь сотрудников к работе и без их согласия. Например, если:

необходимо предотвратить катастрофу, производственную аварию или устранить последствия катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;

нужно устранить непредвиденные обстоятельства, нарушающие нормальное функционирование централизованных систем горячего, холодного водоснабжения или водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, связи;

введено чрезвычайное или военное положение, а также при неотложных работах в условиях чрезвычайных обстоятельств и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.

Также, согласие не нужно, чтобы привлечь сотрудников творческих профессий, если в коллективном договоре, локальных нормативных актах или трудовом договоре прописаны условия работы в выходные и праздничные дни.

Приказ о привлечении к работе в выходные или праздники

Что бы уведомить сотрудников о работе в праздники, нужно издать приказ и ознакомить работников под роспись.

В приказе следует утвердить график работы в праздники, сотрудников, которые выйдет на работу в выходные. Также следует указать что сотрудники за это получат — оплату или дополнительный выходной.

Отметим, что если сотрудник не относится к категории, работать которым нельзя по выходным и если сотрудник согласен, ограничений по работе в выходные нет. То есть, например, сотрудника можно привлечь к работе два выходных дня подряд и тогда он будет работать без выходных. Но это допускается только в экстренных случаях.

Но злоупотреблять отсутствием запрета не стоит, та как работодателю придется доказать, что такая производственная необходимость была. Если трудовая инспекция увидит в этом нарушение, организацию могут привлечь к административной ответственности.

Как оформить отгул в праздник

Чтобы оформить отгул, вместо отработанного дня, необходимо, чтобы сотрудник дополнительно написал заявление об отгуле и согласовал его с руководством. Также можно написать об этом на согласии о привлечении к работе.

На основании сотрудника, работодатель должен издать приказ и в нем прописать данные сотрудника, конкретную дату дня отдыха, предоставленного взамен того выходного, когда сотрудник отработал. Далее сотрудника знакомят с приказом под подпись.

Как оформить повышенную оплату за работу в праздник

Чтобы оформить повышенную оплату вместо отгула, ненужно оформлять ни приказ, ни заявление сотрудника. Повышенная оплата оформляется по табелю учета рабочего времени с отметкой о работе в выходной.

В табеле нужно будет указать: