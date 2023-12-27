Как правильно выбирают бухгалтеров: анкеты, навыки и частые ошибки в подборе

Как выбирают бухгалтеров на работу? Эта статья рассказывает о специальных анкетах, которые помогают найти самых подходящих кандидатов. Узнаем, почему так важно, чтобы бухгалтеры не только хорошо разбирались в цифрах, но и умели общаться с коллегами.

Мы взяли текст, написанный Викторией Копыловой, руководителем «1С:БО. Директор Доволен» в телеграм-канале Подработка для бухгалтеров. Он показался нам интересным, поэтому мы решили опубликовать его на «Клерке». Вот он, с исправленными ошибками и небольшой структуризацией.

Краткий пересказ текста от ChatGPT: Текст посвящен теме подбора бухгалтеров и описывает различные аспекты этого процесса из трех разных перспектив: работодателя, рекрутера и соискателя. Основной акцент сделан на использование анкет для отбора подходящих кандидатов, что позволяет сократить количество претендентов и выделить наиболее мотивированных. Автор упоминает об использовании Google Форм для упрощения обработки данных и выявления кандидатов, активно ищущих работу. Также в тексте рассматривается важность профессиональных знаний и мягких навыков в зависимости от специфики должности. В конце автор критикует подходы некоторых рекрутеров и HR-специалистов, которые не всегда адекватно подходят к процессу подбора персонала.

О, я про подбор бухгалтеров могу много рассказать! И со стороны работодателя, и со стороны рекрутера, и со стороны соискателя.

Мы тоже, когда ведем подбор, просим заполнить анкету. Раньше это было в Google Формах, теперь мы организовались через hh.ru. У нас заказывают подбор бухгалтеров на удаленку. Отклик составляет 700-900, иногда и до 2000 кандидатов. Просмотреть такой объем вручную – невозможно. Поэтому мы рассылаем анкеты и просим отметить ключевые моменты. Да, это информация дублирует резюме. Но важно, что Google Формы дают сводную таблицу, данные в которой удобно обрабатывать: всех видно сразу, не нужно переходить из резюме в резюме. Открыл таблицу, отсортировал, отфильтровал – и все готово. Это очень упрощенное объяснение, но, думаю, бухгалтеры поймут. 👌

И здесь запрос анкеты имеет еще один плюс: сразу получаем только тех кандидатов, которые активно ищут работу. Не тех, кто просто выходит на рынок, чтобы осмотреться, а именно тех, у кого мотивация – найти работу. Конверсия из 900 сразу падает до 150, но это уже "наши" люди, а не случайные прохожие.

Далее идет оценка профессиональных знаний и мягких навыков. Например, если требуется бухгалтер на линию консультаций или в должности с множеством клиентских взаимодействий, то грамотная русская речь, отсутствие слов-паразитов и умение формулировать мысли – очень важны. Я бы тоже проверяла эти навыки для такой позиции. Это оценка.

А если подбираем человека для распределения первичных документов, то такая проверка лишняя. Но так у нас в подборе заведено, когда мы бухгалтеров для себя или коллег ищем.

Для чего в других компаниях собирают анкеты и запрашивают голосовые записи, я точно не знаю, но, надеюсь, что у них примерно такая же система подбора.

Но из тысяч рекрутеров и HR-ов лишь единицы понимают суть пути кандидата; остальные "перекапывают" базу кандидатов как грядку с редиской. То не поздороваются, то обратную связь не дают, то задают очень личные вопросы. А знаю одну даму, которая на собеседовании без калькулятора заставляет извлекать корень из 3567 и перемножать двузначные цифры. Так нельзя. 😅