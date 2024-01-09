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Как уберечь сотрудников от срыва, а бизнес — от потерь: полезные советы для руководителя

Ранее утро, подъем до восхода солнца, долгая дорога по пробкам на смену. Впереди тяжелый рабочий день. Многие сотрудники испытывают апатию и доходят до той стадии выгорания, когда теряют концентрацию на рабочем месте и совершают непоправимые ошибки. Иногда цена такой «невнимательности» — не только финансовые потери, но и чья-то жизнь и здоровье, если дело касается производства. 
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Как уберечь сотрудников от срыва, а бизнес — от потерь: полезные советы для руководителя
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Почему важно следить за психологическим состоянием «ударников труда»

Для начало важно понять, что сотрудники фабрик, цехов, заводов — это люди, кого допускают к опасным работам. Эти работники должны проходить более тщательный контроль не только по профессиональным качествам.

На производствах обязательно должны быть организованы тренировки навыков и регламентов поведения в чрезвычайных ситуациях, которые тоже будут обеспечивать эту безопасность. Есть разные форматы, как это происходит, но важнее то, как человек мыслит и себя ведет при возникновении какой-то экстренной ситуации. 

Психологическая безопасность на работе зависит в первую очередь от уровня стресса.

Возникает риск поломок, ошибок, травм, остановки производства и больших потерь в деньгах и ухудшении состояния здоровья или даже летального исхода.

Должен ли руководитель быть внимательным к состоянию сотрудников?

Хронические болезни и общее состояние организма сильно влияют на эмоциональную составляющую. Люди не отслеживают, сами не следят за показателями здоровья, кто-то ходит с высоким давлением, не пьет таблетки, не измеряет свой уровень сахара. 

Если сотрудник плохо себя чувствует, то ни о каком выполнении рабочих обязанностей не может быть и речи, так как продуктивность стремится к нулю.

Также, естественно, каждый из нас должен отслеживать свой уровень стресса. Если давление еще можно самому померить, то данный фактор требует внимания специалистов: необходимо обратиться за рекомендациями от психологов, чтобы нормализовать свое состояние.

В множестве крупных организаций в России, на сегодняшний день, существует отдельный специалист, корпоративный психолог, который помогает решить эмоциональные проблемы сотрудников.

Такой человек в команде многофункционален. С его помощью руководитель может получать рекомендации по своим работникам, кому что поручить, кого сейчас лучше не ставить, например, одного в ночную смену или на какой-то особенно ответственный участок работы.

На производстве очень важна внимательность. И мы с вами все прекрасно понимаем, что если человек находится в стрессе и переутомлении, конечно, у него будет падать концентрация

Например, самые дорогостоящие ошибки — это ошибки операторов. И, тем не менее, у них нет четкого регламента, как на, например, у диспетчеров в авиаиндустрии. Пока не существует ни одного производства, где было бы четкое предписание для данных специалистов. У них стремительно падает зрение из-за повышенной внимательности и концентрации на экранах. В целом, эмоционально выгорают, потому что это монотонный труд. 

Обед по расписанию

Важно преобразовать регламент их труда и отдыха. Необходимо для развития данной ниши вводить для сотрудников определенные периоды, когда они могут передохнуть, разгрузиться, но если просто им дать это время, они не разгрузятся. Обычный «перекур» не поможет. Этот процесс должен быть управляемым.

Для этого на крупных производствах должен быть корпоративный штатный психолог, который будет проводить специальные аутотренинги. Это могут быть сеансы релаксации в комнатах психологической разгрузки. Эксперты должны подходить ко всему с научной точки зрения. 

Ассоциация корпоративных психологов отследила, что когда человек начинает пользоваться такими сеансами психологической разгрузки, результаты происходят не сразу. Например, если измерять состояние сотрудников по шкале от красной критической зоны до зеленой благоприятной, замечено, что после получасового сеанса сотрудник остается в такой же зоне.

Дело обстоит иначе, если сотрудник походил там целый курс, 12 сессий. Организм учится сбрасывать напряжение за такой короткий период. Это сохраняет нашу внимательность, нашу продуктивность, наше психологическое здоровье.

Сотрудник даже после долгой смены возвращается домой в другом настроении, более энергичные, наполненные, и это положительно сказывается, в том числе, на балансе работы и личной жизни, а также на безопасности, на производстве и эффективности.

«Я за вас всех работать должен?»

В своей практике мы сталкиваемся с тем, что очень многие руководители не понимают трудностей простых рабочих, у которых монотонный труд, которые выполняют что-то одно и то же в течение всего дня, например, пересыпают, заливают и так далее. В зависимости от производства, определенные люди стоят где-то у станка. Условия могут быть не совсем комфортные, мягко говоря.

Люди эмоционально выгорают. Это очень сложно. Монотония — это тоже фактор, который приводит нас к апатии.

Важно понимать, что сотрудник может посещать психотерапевта вне работы, разбирает какие-то личные вопросы, это не  повлияет на психологическую безопасность на рабочем месте. А вот конкретно направленные действия, которые будут улучшать состояние работников организации, его психоэмоциональный статус, помогут повысить концентрацию и эффективность каждого члена команды.

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