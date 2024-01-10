Какие коды ОКВЭД разрешено применять для УСН в 2024 году

Одним из наиболее востребованных специальных режимов налогообложения является УСН, или упрощенка. Выбор такой схемы дает возможность сэкономить на отчислениях в бюджет, а ведение бухгалтерии на порядок легче по сравнению с ОСН, который назначают при постановке на учет по умолчанию. Однако при переходе на льготный спецрежим важно узнать, какие коды ОКВЭД для УСН разрешается применять, а какие — нет. При несоответствии выбрать упрощенку предпринимателю или компании не удастся.

Как связаны коды и выбор режима

Согласно требованиям НК, плательщиком по упрощенной системе можно стать только при соответствии ряду требований. Одним из последних является соответствие разрешенным видам деятельности. Если работа ИП или юрлица связана со сферами, названными в п. 3 ст. 346.12 НК, перейти на спецрежим не получится. А определить отрасль можно именно с помощью маркировки ОКВЭД.

Один или несколько кодов выбирают при регистрации, также можно убрать или добавить новые уже в ходе деятельности. Например, код ОКВЭД ИП для УСН указывает при заполнении формы Р24001, а ООО или другое юрлицо — при оформлении Р11001.

Что нужно для перехода на упрощенку

Законодательство не определяет перечень кодов, попадающих под действие «упрощенки». Это обусловлено тем, что работать по данному спецрежиму могут все предприниматели и юрлица, не занимающиеся деятельностью, прямо запрещенной правилами применения УСН.

Иначе говоря, если ИП или ООО отвечает требованиям, определяющим возможность перехода на упрощенку, он вправе выбрать этот режим.

К числу критериев относятся следующие моменты:

общая сумма доходов за 9 месяцев года, идущего перед тем, в котором заявитель переходит на упрощенку, не может быть выше 112 500 000 рублей;

общий доход после перевода на спецрежим ограничивается 200 000 000 рублей за тот же период;

доля организаций менее 25%, за исключением случаев участия государства в деятельности заявителя;

количество персонала в штате — до 100 человек за отчетный период;

остаточная стоимость лимитирована 150 000 000 рублей.

Решая, можно ли применять УСН при ОКВЭД, необходимо учесть, что суммы доходов и остаточной стоимости индексируются ежегодно. Указанные выше цифры актуальны на 2023 год, а в 2024 могут быть пересмотрены.

Разобраться со сложностями упрощенки поможет курс профпереподготовки: «Главный бухгалтер на УСН». После курса вы сможете вести учет на УСН, научитесь применять новые ФСБУ, правильно составлять отчетность, защищать бизнес перед налоговой и избегать многомилионных штрафов. Только сейчас курс можно купить по сниженной цене за 4 990 руб. Купить курс По итогам обучения вы получите официальный диплом, который будет в госреестре Рособрнадзора.

Какие коды относятся к запрещенным

Согласно п. 3 ст. 346.12 НК, нельзя работать по упрощенке в следующих отраслях:

финансовая (например, не удастся зарегистрировать спецрежим банку, МФО, МКК);

страховая (нельзя работать по УСН страховым компаниям, нотариусам);

адвокатура;

изготовление и реализация ювелирной продукции;

торговля подакцизными товарами;

азартные игры;

соглашения о разделе товаров.

Ниже в таблице приведены коды, которые обозначают запрещенные для УСН виды деятельности. В ней есть как идентификаторы, действовавшие ранее, так и новые маркировки для УСН ОКВЭД 2024 года.

Коды для получения льгот

В период пандемии COVID-19 государство предусмотрело ряд льгот для определенных типов хозяйствующих субъектов; впоследствии сниженные тарифы были сохранены.

Уменьшенные страховые взносы вправе отчислять предприниматели и компании малого или среднего бизнеса, которые заняты в следующих сферах деятельности (в скобках указан соответствующий код ОКВЭД):

производство продуктов питания и отдельных пищевых добавок (10.1–10.8);

производство химической продукции (20);

работа в сфере образования (85);

деятельность в отрасли социального обеспечения и здравоохранительной сфере (86–88);

строительная отрасль (41);

производство минеральной воды и иных напитков, не содержащих спирта (11.07);

швейно-текстильная промышленность, производство кожаных изделий (13–15);

деревообработка, выпуск деревянных товаров (16);

автомобильное производство, изготовление различного оборудования, электротоваров, оптики и электроники (26–28.23, 32);

производство игрушек (32.4);

занятость в сфере услуг транспорта и связи (49–53);

реализация фармацевтической продукции, медицинских товаров на розничных условиях (47.73, 47.74);

откачка стоков, вывоз мусора, иных отходов (37);

изготовление целлюлозы, бумажной продукции, производных товаров (17).

Это далеко не полный перечень видов деятельности, по которым можно получить льготу в виде сниженного тарифа по страховым взносам. Весь список можно увидеть в ст. 427 НК.

Выводы