Разбираемся, как работать бухгалтеру в начале 2024 года. Первый дайджест Разборов в 2024 году

Надеемся, что ваши новогодние каникулы прошли успешно и вы хорошо отдохнули? Для тех, кто набрался сил и готов к работе, подготовили сегодняшний дайджест Разборов. Для тех, кто хочет спать и у него лапки, этот дайджест тоже подходит. ​​​​​​​

​​​​​​​Вы узнаете:

Стоит ли брать патент на год? Подводные камни ПСН.

За что и как налоговики исключат из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в 2024 году.

На какие ошибки ФНС проверит ваши декларации: обзор контрольных соотношений для ЕНС.

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, на какой срок выгодно покупать патент, как считать налоговый период и какие нюансы нужно учитывать.

Рассказываем, как в 2024 году избежать сдачи двух уведомлений по НДФЛ и предлагаем полный список дат выплаты зарплаты и аванса, чтобы удержанный за месяц НДФЛ не разносить по двум документам.

С 13 ноября 2023 года появились новые основания для упрощенного исключения бизнес-субъектов — организации и ИП, — из госреестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Разберем, что за это за основания и как подать возражения и остаться в реестре.

Начало года — время вступления в силу новых изменений в законодательстве. Обобщаем, что нужно учитывать при расчетах с сотрудниками в 2024 году.

Подготовили для вас обзор разъяснений декабря по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Чтобы попасть на ЕНС, данные из деклараций должны пройти проверку на контрольные соотношения.

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