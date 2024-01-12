Разбираемся, как работать бухгалтеру в начале 2024 года. Первый дайджест Разборов в 2024 году

Вы узнаете:
Стоит ли брать патент на год? Подводные камни ПСН.
За что и как налоговики исключат из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в 2024 году.
На какие ошибки ФНС проверит ваши декларации: обзор контрольных соотношений для ЕНС.
Стоит ли брать патент на год? Подводные камни ПСН
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, на какой срок выгодно покупать патент, как считать налоговый период и какие нюансы нужно учитывать.
Как избежать сдачи двух уведомлений по НДФЛ в 2024 году
Рассказываем, как в 2024 году избежать сдачи двух уведомлений по НДФЛ и предлагаем полный список дат выплаты зарплаты и аванса, чтобы удержанный за месяц НДФЛ не разносить по двум документам.
За что и как налоговики исключат из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в 2024 году
С 13 ноября 2023 года появились новые основания для упрощенного исключения бизнес-субъектов — организации и ИП, — из госреестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Разберем, что за это за основания и как подать возражения и остаться в реестре.
Что меняется в трудовом законодательстве с 2024 года
Начало года — время вступления в силу новых изменений в законодательстве. Обобщаем, что нужно учитывать при расчетах с сотрудниками в 2024 году.
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в декабре 2023 года
Подготовили для вас обзор разъяснений декабря по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
На какие ошибки ФНС проверит ваши декларации: обзор контрольных соотношений для ЕНС
Чтобы попасть на ЕНС, данные из деклараций должны пройти проверку на контрольные соотношения.
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