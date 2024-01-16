Цифра дня. Про новый бизнес

В 2023 году в России открылось рекордное число ИП — почти миллион.

Количество ИП выросло на 10%, это рекордное значение за 17 лет. Всего в стране работает 4,3 млн предпринимателей.

Активность выросла за счет регистрации бизнесменов из новых регионов, где ИП стали 89 тыс. человек.