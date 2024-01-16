Цифра дня. Про новый бизнес

Количество ИП выросло на 10%, это рекордное значение за 17 лет. Всего в стране работает 4,3 млн предпринимателей.
Активность выросла за счет регистрации бизнесменов из новых регионов, где ИП стали 89 тыс. человек.
Количество ИП выросло на 10%, это рекордное значение за 17 лет. Всего в стране работает 4,3 млн предпринимателей.
Активность выросла за счет регистрации бизнесменов из новых регионов, где ИП стали 89 тыс. человек.
Неделю назад мы создали в ТГ-канале нового забавного персонажа нашу красную скрепку. Сейчас мы хотим предложить вам придумать идею для ситуативной картинки со скрепкой, которую воплотят в жизнь наши крутые дизайнеры. А за самый лучший вариант мы подарим месячную подписку на Клерк.Премиум.
Ответственность за незаконное получение персональных данных должны нести взломщики и те, кто продает информационные базы. Формулировку состава преступления нужно сделать однозначной, чтобы невиновные не попали под статью.
Сезонный бизнес, в том числе продажа новогодних товаров, кваса, мороженого на улице, прокаты велосипедов — работает всего пару месяцев в году. А на кассу ему приходится тратить столько же, сколько и круглогодичному бизнесу. Но расходы на ККТ можно оптимизировать — рассказываем, как это сделать.
Человечество сможет избавиться от бедности только через 230 лет. Такой печальный прогноз представила международная организация по борьбе с неравенством Oxfam.
Если в российской компании трудятся иностранные сотрудники, для них действуют, в том числе, нормы российского законодательства. Значит, в некоторых случаях для приема на работу таким сотрудникам понадобится медицинская книжка. Разбираем, когда ее требовать и как оформлять.
Добрый день! Можем ли мы за счет субсидии, которую получили по льготе (коронавирусу) покрыть убытки прошлых лет? предыдущий бухгалтер повесил субсидию на 86 счет, и с прошлых лет так и остался висеть остаток на нем. Сейчас хочу привести в красивый вид и закрыть убыток прошлых лет.
Быстрорастущие технологичные компании получат больше возможностей для размещения своих ценных бумах на инвестиционных платформах.
С 01.01.2024 МРОТ увеличили на 18,5% до 19 242 руб. Но в некоторых регионах установлена более высокая минималка.
Вы ждете от них наследство? Да нет, не подумайте, я в хорошем смысле. И, пожалуйста, не судите героев этой истории. Это были их интимные мысли, которых они очень стеснялись. Осуждайте меня. Это я вытащил эту историю наружу.
В 2023 году внесли изменения в порядок уменьшения налога по УСН и ПСН на фиксированные страховые взносы. Разберем, как теперь бизнес на упрощенке и патенте должен уменьшать налог на взносы по страхованию, и какие правила будут действовать в 2024 году.
Если бизнес в какой-то отрасли в какой-то период разово получил сверхприбыль, это не значит, что для всей этой отрасли надо на постоянной основе увеличить ставку налога на прибыль.
В 2023 году в России открылось рекордное число ИП — почти миллион.
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10 января 2024 года зарегистрирован Приказ ФНС от 01.12.2023 № ЕД-7-17/914@, которым утвержден обновленный список государств, не осуществляющих обмен налоговой информацией с Россией.
Участникам оборота прослеживаемых товаров нужно предоставлять информацию о перемещении продукции на территорию другой страны еще до начала транспортировки.
Информационная картина недели: суровый реализм контролирующих органов, многоцветный импрессионизм опыта коллег, модернизм ведущих экспертов.
Коллеги, у кого-то получилось отправить 3-НДФЛ? Я сначала сутки подпись ждала когда сгенерируется, а теперь ошибку перед отправкой выдает. С пятницы эта канитель.
С таким предложением к Мишустину обратился депутат Алексей Диденко. Свои действия он объясняет тем, что лидеры экспорта в РФ пива — Германия, Литва и Латвия, занимающие антироссийскую позицию.
24 февраля 2022 года торги на Мосбирже были приостановлены по распоряжению Центробанка. Инвесторы не успели закрыть маржинальные позиции и у них появились долги перед брокерами.
В 2014 году поменялись правила предоставления имущественных налоговых вычетов по НДФЛ. И они действуют только для жилья, приобретенного после 01.01.2014.
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