Себестоимость медицинской услуги: как посчитать

Разберем, екк рассчитывается себестоимость, почему одна и та же услуга стоит по-разному в частных клиниках, и на что важно обращать внимание.

Рассказывает бизнес-консультант по открытию и управлению клиниками, основатель Школы Медицинского Бизнеса Анна Соломахина.

Когда мы говорим про медицинскую помощь, то автоматически подразумеваем комплекс определенных мероприятий для восстановления или поддержания здоровья. Перечень медицинских услуг довольно широк — от простых анализов и диагностики, до сложных манипуляций в стационаре с подсчетом «койко-дней».

Услуги в частных клиниках, как правило, стоят недешево. Поскольку это такая же отрасль экономики, то и ценообразование здесь складывается по определенным правилам, которые существуют в любой сфере услуг.

В первую очередь, клиника, как коммерческая структура, не может работать себе в убыток. Следующий фактор, который важно учитывать — за какую стоимость рынок эту услугу готов принять.

И редко бывает, что это существенно выше себестоимости, хотя, безусловно, для любой клиники это было бы только плюсом.

Как рассчитывается себестоимость

Чтобы оказать ту или иную медицинскую услугу, организация несет определенные расходы. Что учитывается при расчете?

Затраты на персонал клиники.

Один из ключевых компонентов себестоимости. Основной расход частной клиники приходится на зарплату — квалифицированных врачей, опытных диагностов, медицинского персонала и т.д.

В отличие от других отраслей в сфере оказания услуг, эта сумма в схеме затрат может доходить до 60%.

Материально-техническое обеспечение.

Медицинская помощь — это не только лекарства, инструменты, расходные материалы, но и достаточно дорогостоящее оборудование. И его амортизация вносит свой вклад в себестоимость услуг. Окупается оборудование за несколько лет, если, конечно, клиника ответственно относится к пациентам и приобретает только новые и качественные аппараты для диагностики.

Административные расходы.

В этот пункт заложена аренда помещения и его обслуживание, оборудование для офиса, бухгалтерские услуги. Также сюда входят расходы на рекламу. На привлечение пациентов разные клиники тратят разные суммы.

Если организация уже имеет определенную репутацию, хороший рейтинг, постоянных пациентов, то часто используется другая модель привлечения — различные пиар-акции. В этом случае экономия от затрат на рекламу переходит в прибыль.

Накладные расходы.

В этот пункт включены: организация процесса предоставления медицинских услуг, обучение и повышение квалификации сотрудников, внедрение новых технологий и т.д.

Накопительный фонд.

Чтобы медицинская организация динамично развивалась, была финансово стабильна и устойчива, часть средств всегда выделяется на формирование накопительного фонда.

Это является финансовой подушкой безопасности. В случае кризисных ситуаций можно будет воспользоваться средствами из накопительного фонда.

Конечно, на себестоимость услуг в той или иной клинике могут влиять разные факторы. Например, медицинская организация, которая следит за тем, чтобы работать по четко установленным законодательством правилам, имеет и другие расходы. Например, сортировка и вывоз мусора, который нужно маркировать и вывозить отдельными контейнерами. Таких мелких расходов может быть множество, но в конечном итоге они суммируются в достаточно большую цифру.

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Себестоимость услуги зависит от уровня клиники, репутации, наличии квалифицированных специалистов, региона и даже атмосферы в самом учреждении.

Конечно, единица эта не устойчива и на нее также влияют экономические факторы вроде инфляции и изменения курса доллара, так как некоторые расходные материалы и оборудование закупаются за рубежом. В целом, даже высокая цена на медицинскую услугу не подразумевает существенную прибыль для серьезной частной клиники — это не та организация, где это в принципе возможно.