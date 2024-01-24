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Налоговые проверки

Как снизить риск претензий от налоговой в 2024 году

ФНС динамично меняет подход к проверкам бизнеса в ответ на эволюцию мошеннических схем. Кроме того, вводятся новые контрольные соотношения для камеральных проверок отчетов и уведомлений. Расскажем, на что обращать внимание, как снизить риск претензий и отвечать на требования налоговиков.
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Как снизить риск претензий от налоговой в 2024 году
Иллюстрация: Контур.Экстерн

Проверка отчетности и уведомлений

ФНС проводит камеральную проверку всех деклараций, расчетов и уведомлений при их получении. Она проходит в автоматическом режиме: система АИС «Налог-3» ищет нестыковки, ошибки, сравнивает между собой показатели прошлых периодов, данные разных отчетов и сведения контрагентов.

Автопроверка может точно указать на разрывы по НДС в цепочке контрагентов и выявить выгодоприобретателя, найти технические ошибки, несовпадения в контрольных соотношениях, форматно-логические ошибки.

Если камеральная проверка выявила нарушения, ФНС направляет требование представить пояснения или корректный документ. Налогоплательщика могут пригласить на беседу в инспекцию или провести выездную проверку. В некоторых случаях у налоговой есть право заблокировать расчетный счет компании или ИП. 

Чтобы уменьшить риск отказов в приеме отчетности и уведомлений, прежде всего нужно самостоятельно перед отправкой проверять документы на ошибки и контрольные соотношения. Важно учитывать обновленные требования: например, вскоре ожидается утверждение нового пакета контрольных соотношений для уведомлений (законопроект 141296 сейчас в работе).

Проверить документы перед отправкой — задача бухгалтерского сервиса. Удобно, если система умеет искать несоответствия уже на этапе учета: например, ищет нарушения при оформлении расходов при УСН или при расчете НДС, проводит сверку по НДС с контрагентами. Тогда отчетность формируется на основе корректного учета, а перед отправкой система еще раз ищет ошибки по актуальным требованиям ФНС и помогает их исправить. 

Проверка показателей на этапе учета и перед отправкой отчетности доступна на новом тарифе «Учетный» в Контур.Экстерне.

Ответы на требования и документы, подтверждающие реальность сделок

Требования при проверках ФНС зависят от того, как со временем меняются тактики теневых компаний. Фирмы-«однодневки» уходят в прошлое, теперь чаще говорят о «технических» компаниях, которые имитируют деятельность: создают искусственную численность персонала, перечисляют минимальные налоги и платят за аренду офиса. Другой вариант создания «технички» — «альтернативная ликвидация», когда реальную ранее компанию превращают в теневую.

Поэтому сегодня налоговики запрашивают не только первичные документы по сделке. Им нужны свидетельства, которые подтвердят реальность операции: переписка с контрагентом, детали доставки и хранения товаров, данные по инвентаризации, технологические процессы и так далее. При этом на подозрительную сделку ФНС будет смотреть в ракурсе ее мнимости, пока налогоплательщик не докажет обратное.

Для защиты своих интересов важно не только хранить первичку 5 и более лет, но и сохранять другие свидетельства, доказывающие реальность сделки: контакты и адреса контрагентов, переписку с ним, подробности поставок, фото поставленного товара и пр. 

Удобно делать это в системе с быстрым поиском. Если в учетном сервисе есть интегрированный электронный документооборот, на поиск электронных первичных документов уйдет пара минут. А если бухгалтерская система позволяет прикреплять к первичке дополнительные файлы и комментарии, можно сохранять в сервисе переписку и другие свидетельства, чтобы при случае не искать их по сотрудникам — в том числе уволившимся.

При переписке с ФНС важно также соблюдать сроки ответов. Современные учетно-отчетные решения умеют отправлять на телефон уведомления о требованиях, автоматически отправлять квитанции в налоговую, напоминают о сроках ответов. Если система поясняет, с чем связано требование и что нужно исправить, можно быстро подготовить ответ для инспектора. Такие возможности есть в Контур.Экстерне на тарифе «Учетный» и некоторых других тарифах.

Коммерческая осмотрительность при сотрудничестве

Мы уже говорили, что иногда компаниям приходится доказывать реальность сделки. Если контрагент окажется «техничкой», это приведет к проверкам и, возможно, даже к доначислению НДС на том основании, что коммерческая осмотрительность была недостаточной. Поэтому проверять контрагентов, в том числе постоянных, стоит время от времени. 

Для проявления «коммерческой осмотрительности» — то есть проверки контрагентов на благонадежность — есть много ресурсов в свободном доступе: «Прозрачный бизнес», ГИРБО, 2ГИС для поиска офиса или склада поставщика и другие. Можно анализировать сайт контрагента, искать его в списках ключевых объединений отрасли. Или проводить проверку по чек-листам по 12 критериям из приказа ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@.

Но удобнее пользоваться автоматическими системами проверки на основе риск-ориентированного подхода и скоринговых моделей: они указывают на рисковые факторы, из-за которых ФНС может начать проверку или отказать в вычете.

А вы на основе этих данных можете отказаться от сотрудничества или управлять рисками: менять условия по оплатам и поставкам — например, разбивать их на транши, вносить оговорки в контракт. 

Для экономии времени удобно иметь систему автопроверки контрагентов под рукой. Если такая система встроена в бухгалтерский сервис, то вы при проведении очередной оплаты или оформлении документов с контрагентов увидите статус его благонадежности. Такая возможность есть в Контур.Экстерне на тарифе «Учетный» и некоторых других.

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