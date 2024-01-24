Когда можно снизить работникам зарплату за январь из-за длинных новогодних каникул

Заработная плата согласно статьей 129 ТК представляет собой вознаграждение за труд. Она может состоять из оклада (тарифной ставки) стимулирующих и компенсационных выплат.
Окладная часть выплачивается полностью, если работник не был в ежегодном отпуске или в отпуске за свой счет, не брал больничный и т.п. Эта часть заработной платы рассчитывается за календарных в месяц, вне зависимости от того, сколько нерабочих и праздничных дней установлено на этот период производственным календарем.
В месяцы, где много выходных вырастает только сумма среднедневного заработка, который влияет на расчет отпускных.
Уменьшить зарплату работниками за месяц, в котором есть длинный период нерабочих дней, установленных правительством, нельзя.
Уменьшить можно премии при условии, что их выплата не является безусловной и привязана к достижению определенных финансовых (и иных) показателей.
Например, достижение определенного показателя выручки или числа клиентов, снижение дебиторской задолженности и т.д. Если показатели, которые влияют на сумму премиальных, в месяце с длинными выходными меньше, то и сумма премии будет меньше.
Работниками со сдельной или повременной оплатой труда за нерабочие праздничные дни, установленные производственным календарем на основании постановления Правительства, выплачивается дополнительное вознаграждение. Размер и порядок выплаты определяются коллективным или трудовым договором. Это требование закреплено в статье 112 ТК. Кроме самого требования никаких других норме установлено.
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