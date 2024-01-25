Учет ТМЦ, полученных в результате демонтажа ОС

Основные средства, которые организация использует в своей деятельности, постепенно утрачивают первоначальные характеристики вследствие физического или морального износа. Если ОС продать невозможно, их можно демонтировать, а оставшиеся после демонтажа материалы снова принять на учет.

В результате демонтажа ОС, из него высвобождаются материалы, запчасти, которые еще пригодны к использованию. Например, с компьютера могут быть сняты «рабочие» диски, платы, вентиляторы и т.п. От разобранного здания может остаться много строительных материалов, металлома, элементов оборудования и т.п.

Демонтированное ОС теряет свою первоначальную стоимость. В налоговом учете затраты на демонтаж или частичную ликвидацию основных средств учитывают в составе внереализационных расходов. Они уменьшают облагаемую прибыль фирмы (п. 1 ст. 265 НК).

А материалы, которые остались после демонтажа основного средства, приходуют по рыночной стоимости и учитывают как внереализационные доходы. Их стоимость увеличивает налогооблагаемую прибыль.

Если в процессе демонтажа ОС появляются запчасти, материалы и другие ТМЦ, находящие в рабочем состоянии и пригодные для дальнейшего использования или продажи, их нужно учесть в составе запасов (п.16 ФСБУ 5/2019).

Если материалы, оставшиеся после демонтажа ОС (запчасти, металлолом и пр.) не могут быть использованы в обычной деятельности организации (определенной Уставом, как основная), учитывать их в составе запасов нельзя. Например, если фирма ликвидировала оборудование и получила металлолом, и у нее основной вид деятельности — продажа металлолома, образовавшиеся ценности бухгалтерия не может учесть в составе запасов.

Учитывают пригодные после демонтажа основного средства ТМЦ по фактической себестоимости. Чтобы определить ее, нужно выбрать наименьшую из двух величин:

стоимость, по которой учитываются аналогичные запасы при их закупке;

сумма балансовой стоимости списываемых активов и затрат на демонтаж ОС, извлечение материальных ценностей и приведение их в «рабочее» состояние, необходимое для использования или продажи.

Материальные ценности, остающихся от ликвидации ОС и расходы на ликвидацию не относятся на прочие расходы, они формируют стоимость запасов.

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Пример. Учет ТМЦ при частичной ликвидации ОС

ООО «Прессбух» ликвидировало пристройку к зданию склада.

Стоимость здания — 4 200 000 руб.

Инвентарная стоимость пристройки — 1 000 000 руб.

Демонтаж оборудования, размещенного в пристройке, грузо-погрузочные работы, разборку и т. п. фирма проводила собственными силами. Работникам за это была выплачена зарплата, которая в сумме со страховыми взносами составила 120 000 руб.

ТМЦ, оставшиеся после демонтажа, фирма учла по стоимости аналогичных запасов, которые уже были на балансе. Их стоимость составила 400 000 руб.

Бухгалтер сделал записи:

Дебет 91-2 Кредит 70, 69 — 120 000 руб. — начислена зарплата и страховые взносы с зарплаты работников, проводивших демонтаж;

Дебет 91-2 Кредит 01 — 1 000 000 руб. — списана стоимость пристройки;

Дебет 10 Кредит 91-1 — 400 000 руб. — оприходованы материалы, полученные после демонтажа (зарплата рабочих и страховые взносы учтены в стоимости запасов).

В результате стоимость основного средства уменьшится на 1 000 000 руб. В балансе за отчетный год по строке 1150 будет указана уменьшенная стоимость здания склада (3 200 000 руб.) за вычетом начисленной по нему амортизации. А стоимость материалов увеличится на 400 000 руб.

В дальнейшем при использовании в производство их нужно списывать с кредита счета 10 в дебет счетов учета расходов (20, 25, 26 и т.д.).