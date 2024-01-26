Как рассчитывается коэффициент финансовой устойчивости

Для определения стабильности положения необходимы коэффициенты финансовой устойчивости предприятия. Показатель помогает понять, грозят ли организации финансовые неприятности. Значение позволяет определить, сколько у предприятия стабильных и долгосрочных источников финансирования хозяйственной деятельности.

Коэффициент равен отношению капитала, который сформирован из средств компании и долгосрочных займов, к величине пассива — валюте баланса.

Что показывает коэффициент финансовой устойчивости по балансу

Показатель демонстрирует, насколько активы предприятия профинансированы за средства проверенных, долгосрочных источников. Другими словами, он демонстрирует часть источников финансирования деятельности, которые организация может добровольно использовать.

Анализ значения позволяет понять, насколько стабильно финансовое положение ИП или ЮЛ. Чем ближе показатель к единице, тем лучше состояние предприятия, так как процент долговременных источников финансирования выше, чем кратковременных.

Идеальный показатель равен единице. Он свидетельствует, что предприятие не использует кратковременные источники финансирования. Но в некоторых ситуациях такое поведение нецелесообразно.

Коэффициент финансовой устойчивости, формула (информация берется из формы №1 бухотчетности — баланса): КФУ = (с.1300 + с.1400)/с. 1700 (где с. — сокращенное от «строка баланса»).

Общая формула с расшифровкой строк баланса имеет такой вид:

КФУ = (СС + ДЗ) / ВБ,

где:

КФУ — коэффициент;

СС — личные средства компании (капитал, который включает личные резервы);

ДЗ — долгосрочные займы и кредитные обязательства, срок которых составляет более 12 месяцев;

ВБ — валюта баланса (итог по пассивам).

Цифра в строке 1700 бухгалтерского баланса берется в результате суммирования строк 1300 («Капитал и резервы»), 1400 («Долгосрочные обязательства»), 1500, где строка 1500 — размер кратковременных обязательств.

На основании этого делается вывод, что значение коэффициента финансовой устойчивости, приближенной к 1, демонстрирует — предприятие привлекло мало кратковременных займов. Низкий уровень кратковременных займов и носит название финансовой устойчивости.

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Нормативное значение

Допустимое для стабильной хозяйственной деятельности ИП или ЮЛ значение располагается в диапазоне от 0,8 до 0,9. Показатели, которые входят в эти пределы, считаются нормативными значениями.

Если коэффициент выше 0,9, то это информирует о высокой финансовой стабильности и независимости предприятия. Компания, у которой в результате анализа баланса и вычислений по формуле, значение превысило 0,9 будет платежеспособной в течение продолжительного периода.

Рискованный коэффициент собственной финансовой устойчивости

Описание опасных значений представлены в таблице.

Значение Описание >0,95 Если показатель выше 0,95, то это может говорить, что предприятие не применяет все возможности для развития предпринимательской деятельности, которые можно реализовать за счет кратковременных источников финансирования. Подобная политика (не использование краткосрочных займов) информирует о неэффективном менеджменте. Если коэффициент низкий и составляет менее 0,75, то это говорит о плохом финансовом положении предприятия. Такое значение часто свидетельствует о долгой и постоянной неплатежеспособности организации. Предприятия в этом случае часто попадают в финансовую зависимость от кредиторов. Чтобы выйти из нестабильного положения, специалистами разрабатывается и внедряется стратегия финансового оздоровления.

Показатели финансовой устойчивости: коэффициенты

Для анализа зависимости каждого элемента активов предприятия и в целом имущества применяются разные коэффициенты. Они бывают сложные и простые с учетом используемой формулы, данных, необходимых для расчета. Основные коэффициенты представлены в таблице.