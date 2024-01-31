Как зарегистрировать ПО в Роспатенте в 2024 году: пошаговая инструкция на примерах

Регистрация программ для ЭВМ и баз данных нужна не только для получения красивого свидетельства, но и для того, чтобы открыть конкретные возможности для бизнеса. Зарегистрировать ПО можно в двух государственных органах России.

Юрий Горбачев, управляющий партнер компании «Лирейт», разбирает на конкретных примерах причины регистрации в каждом ведомстве и преимущества, которые получают предприниматели и разработчики.

Кто регистрирует программное обеспечение

Программное обеспечение и базы данных регистрируют в Роспатенте и Минцифре. Заявителям эти две процедуры дают разные преимущества.

Регистрация прав на программное обеспечение в Роспатенте с участием специалиста по интеллектуальной собственности проходит в 4 этапа:

Заявитель обращается в патентное бюро, эксперты изучают его ПО и оценивают шансы на успешную регистрацию. Специалисты готовят необходимый пакет документов и направляют его в Роспатент. Если эксперты ФИПС направляют запросы, специалисты патентного бюро отвечают на них. Заявителю выдают свидетельство о регистрации программы или базы данных.

Регистрация в Минцифре — это процедура, которая вызывает у заявителей гораздо больше сложностей. Правовая база регулярно обновляется, даже опытному юристу приходится всегда быть начеку. Процесс выглядит так:

Специалисты компании проверяют ПО на соответствие требованиям: выявляются технические и юридические недостатки. При наличии проблем эксперты дают рекомендации, которые помогут их устранить. Когда ПО полностью готово к внесению в реестр Минцифры, специалисты готовят документы для регистрации программного обеспечения и направляют их в ведомство. Регистрация программного обеспечения в Минцифре завершается внесением в реестр ведомства или отказом.

Срок регистрации может достигать 45 дней, но обычно удается получить положительный ответ раньше — за 1 месяц. При получении отказа повторно подать заявку можно только через год. Это чревато упущенными возможностями для развивающегося бизнеса.

Нужно ли регистрировать программное обеспечение в Роспатенте

Регистрация программного обеспечения в Роспатенте необязательна, ПО защищено с момента создания авторским правом, однако многие компании и разработчики все же проходят эту процедуру. На это есть свои причины.

Регистрация ПО для подтверждения исключительного права

К нам обратился производитель авиационного и аэродромного оборудования. Компания находится в составе 27 инновационных технологических центров. Необходимо было зарегистрировать в Роспатенте программу для автоматического управления полетом опционно-пилотируемого самолета, чтобы подтвердить исключительное право компании на ПО. Программа была создана сотрудником фирмы.

Мы подготовили заявку, краткое описание и код программы. Подали документы самостоятельно без участия заявителя.

Всего через 12 дней Роспатент ответил нам. Программа успешно внесена в реестр патентного ведомства. Теперь у компании не должно возникнуть проблем при доказывании своей позиции, заключении лицензионных договоров и отчуждении ПО.

Регистрация позволяет правообладателю защитить программное обеспечение от незаконного использования и копирования, получить в случае нарушения компенсацию до 5 000 000 рублей и даже больше, а также подтвердить его правовую чистоту и отсутствие нарушений авторских прав других лиц в спорных ситуациях.

Регистрация ПО для демонстрации своих преимуществ партнерам и инвесторам

К нам обратился автор онлайн-сервиса для удаленного обучения сотрудников через просмотр подготовленных видеоуроков. Цель регистрации в Роспатенте — получить подтверждение своего авторства, чтобы в последующем привлекать инвесторов и партнеров.

К сожалению, без документального подтверждения, что именно вы — автор ПО, вряд ли кто-то захочет вложить свои деньги в ваш проект. Ведь он может оказаться совсем не вашим. Нужны гарантии.

Мы изучили онлайн-сервис, после этого начали подготовку заявления и других документов для регистрации, подали их в Роспатент.

Через 20 дней сервис уже был внесен в реестр Роспатента. Клиент уже нашел заинтересованных в своем проекте инвесторов, значит, цель достигнута.

Регистрация ПО для постановки нематериального актива на учет и увеличения стоимости компании

К нам обратилась компания-производитель средств индивидуальной защиты. Возникла необходимость в регистрации программы для соуправления средствами индивидуальной защиты (СИЗ), эффективного планирования, оптимизации процессов, связанных с планированием использования, реализацией и контролем средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви. Программа помогает контролировать заказы СИЗ и выполняет другие функции, облегчающие работу сотрудников.

Основная цель регистрации — поставить программу на баланс и увеличить стоимость компании, чтобы привлекать инвесторов и партнеров.

Регистрация была сложной, возникали трудности. Наши эксперты вели переписку с сотрудниками Роспатента, в результате чего ПО было успешно зарегистрировано через 3,5 месяца после подачи заявки. Цель достигнута.

Регистрация ПО для последующего внесения в реестр Минцифры

К нам обратилась компания-производитель инновационных универсальных VR-тренажеров. Нужно было зарегистрировать разработку в Роспатенте для последующей регистрации в Минцифре. Она использовалась для обучения на предприятиях и производствах, которые развивают культуру безопасности и стремятся снизить уровень травматизма.

Мы подготовили документы для регистрации в Роспатенте. Подали заявку в ведомство. Через 12 дней получили положительный ответ. Далее заявитель прошел регистрацию отечественного программного обеспечения в Минцифры.

Регистрация ПО для защиты от конкурентов

К нам обратился клиент, компания которого создала сервис геомаркетинга: управление филиалами и репутацией. Этот объект нужно было защитить с помощью регистрации в Роспатенте.

Клиент понимает, что растущая популярность его сервиса приведет к тому, что конкуренты захотят воспользоваться объектом. Нужно раньше зафиксировать свои права на разработку, чтобы избежать проблем.

Мы подали заявку в Роспатент. Всего через 9 дней пришел положительный ответ от ведомства. Теперь наш клиент не переживает о судьбе своего сервиса. К тому же он внес его в реестр отечественного ПО и получил преференции.

Обязательно ли регистрировать программное обеспечение в Минцифре

Регистрировать ПО в реестре Минцифры совсем необязательно, если вы не хотите получить серьезные преимущества для своей IT-компании.

Так, успех при участии в госзаказах напрямую зависит от того, есть ли ваше программное обеспечение в реестре отечественного ПО. Это одно из условий тендеров.

К нам обратилась компания, которая хотела принимать участие в госзакупках, но шансов почти не было, ПО не зарегистрировано в реестре Минцифры, хотя оно интересно для государственного сектора. Класс ПО 09.11 — Средства управления содержимым (CMS), сайты и портальные решения.

Мы собрали внушительный список документов, заполнили все формы и направили заявку в Минцифры. Меньше чем через месяц в реестре была сделана запись о регистрации ПО клиента. Доверитель готовится к участию в госзакупках.

Помимо этого, доверители часто хотят попасть в реестр Минцифры, чтобы получить налоговые льготы.

К нам обратилась компания, которая активно разрабатывает программные продукты для специфических отраслевых задач. На этот раз нужно было зарегистрировать ПО в реестре Минцифры для снижения страховых взносов и получения льготной ставки по налогу на прибыль до 3%, а также освобождения от уплаты НДС 20% при продаже своего ПО.

Мы подготовили документы и направили их в Минцифры в октябре 2022 года, а в ноябре получили положительное решение. Доверитель теперь использует преференции при развитии своего бизнеса. За год благодаря регистрации в Минцифре ему удалось сэкономить более 6 000 000 рублей.

Еще одна возможность, которая интересует владельцев ПО — получение грантов на разработки. И это тоже невозможно без внесения программного обеспечения в реестр Минцифры.

К нам обратилась компания, которая разрабатывает ПО для решения отраслевых задач в области образования. Регистрация программного обеспечения в реестре российского ПО нужна для получения безвозвратного финансирования на проекты в сфере ИТ от государства.

Мы проверили ПО на возможность регистрации. Затем подготовили обширный перечень документов и направили их в ведомство. Быстро получили положительное решение. Клиент уже начал участвовать в конкурсах.

Для самостоятельной регистрации российского программного обеспечения заявителю нужна подтвержденная учетная запись на едином портале Госуслуг и ЭЦП.