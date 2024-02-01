Цитата дня. Про кадровый голод

Это заявление прозвучало на встрече со студентами Иркутского национального исследовательского технического университета.
Готовьтесь к тому, что мы будем переживать очень сложный период, когда людей будет не хватать на любых участках – от рабочих профессий до высококвалифицированных, — предупредил Шувалов.
В стране реализуются масштабные проекты, которые требуют высококвалифицированной рабочей силы, цитируют эксперта РИА Новости. Поэтому, рынок труда в стоимости будет резко расти.
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