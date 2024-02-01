Что делать, если заставляют работать больше положенного

Рассказываем, какие перерывы на отдых положены на работе, могут ли работника вызвать из отпуска и что делать, если работодатель нарушает режим отдыха сотрудника.

Режим труда и отдыха

Режим труда и отдыха — это сочетание рабочего времени и промежутков, когда сотрудники могут заняться своими личными делами и отдохнуть от работы.

Если работники переутомляются, возрастает вероятность травматизма на производстве и падает трудовая активность. В этом случае работодателю стоит пересмотреть режим работы и отдыха в организации.

Чередование времени труда и отдыха зависит от интенсивности работы и тяжести условий. Каждый работник имеет право на перерыв, если работает больше четырех часов в день.

Чем тяжелее труд, тем чаще работнику нужно делать перерыв. При этом на время отдыха работник может покинуть рабочее место.

Рабочее время

Это период, когда работник выполняет свои трудовые обязанности по договору и правилам внутреннего распорядка. Также в рабочее время включают другие периоды, которые относятся к рабочему процессу, например, отдых для сотрудников, которые трудятся на улице зимой.

Рабочее время устанавливает работодатель и закрепляет его в правилах внутреннего трудового распорядка и прописывает в трудовом договоре.

В документах подробно отражают продолжительность рабочей недели: полная, неполная, со скользящим графиком, пять или шесть дней, продолжительность смен и их количество в сутки. Также указывают время начала и окончания рабочего дня, перерывы и выходные дни.

Работодатель должен определить рабочий режим с учетом специфики условий труда, требований профильного законодательства и периоды отдыха.

Обычная продолжительность рабочей недели составляет 40 часов, но для некоторых работников ее могут сократить.

Существует несколько видов режимов:

внутрисменный;

суточный;

недельный;

годовой.

Время отдыха

Период, когда человек освобожден от своих трудовых обязанностей и может использовать это время по своему усмотрению.

Это может быть перерыв в период рабочего дня или смены, ежедневный отдых, выходные и нерабочие праздничные дни или отпуск.

1. Перерывы. Согласно статье 108 ТК, каждый работник имеет право на один перерыв в течение дня для обеда и отдыха. Продолжительность перерыва составляет от 30 минут до двух часов. Это время не считается рабочим.

Кроме обеденного, у сотрудников также могут быть краткосрочные перерывы.

На дополнительные перерывы также могут рассчитывать работники, которые трудятся на улице в зимнее или летнее время, а также работники на производстве, для которого требуются перерывы. Дополнительные перерывы также предоставляют кормящим матерям.

2. Ежедневный отдых между сменами. Это перерыв между окончанием одной смены и началом другой. Продолжительность и форма предоставления таких перерывов законодательно не регулируются. Обычно этот перерыв по времени равен двум сменам.

3. Выходные дни. Работнику могут предоставить один или два выходных дня подряд.

4. Праздничные дни. Наличие в календаре таких дней не может сказаться на размере жалования при фиксированном окладе. Рабочий день сокращается на час, если он предшествует праздничному дню. При шестидневной рабочей неделе рабочий день, предшествующий праздничному, не может быть более пяти часов.

5. Отпуска. Ежегодный отпуск положен любому сотруднику, стаж работы которого превысил шесть месяцев с момента трудоустройства у последнего работодателя. Отпуск для большинства работников составляет 28 дней в год, которые можно разделить на части. При этом одна из частей не должна быть меньше двух недель.

Перерывы

Перерывы можно разделить на:

специальные и общие;

обязательные и рекомендованные;

включенные в оплату труда и нет.

Все технологические перерывы, их частоту и длительность фиксируют в правилах внутреннего трудового распорядка компании и ее локальных актах.

Общие перерывы даны сотрудникам для личных целей. Это перерывы на обед, туалет, чай или перекур. Такие периоды отдыха позволяют работникам отвлечься и повысить работоспособность.

Специальные перерывы связаны с технологическим процессом, когда работники не могут выполнять свои трудовые обязанности. Например, в компании могут ввести обязательные перерывы для проветривания, кварцевания, дезинфекции помещений или обновления информационных баз.

Обязательные перерывы регламентирует ТК. Рекомендуемые перерывы могут быть прописаны в санитарных нормах или коллективном договоре.

Выделяют также:

обеденный перерыв;

перерыв, связанный со спецификой работы;

перерыв на кормление ребенка;

перерыв между сменами;

выходные, праздничные дни;

отпуск.

Обеденный перерыв не может быть меньше 30 минут и больше двух часов. Установить перерыв для приема пищи менее получаса нельзя, компанию могут привлечь к административной ответственности.

Если перерыв больше двух часов, трудовая инспекция может расценить это как разделение рабочего дня на части. Такое возможно только в случаях, предусмотренных трудовым законодательством.

Переносить обед на конец рабочего дня нельзя, это могут расценить как изменение фактического времени окончания рабочего дня. Обед может быть фиксированным или плавающим, но важно, чтобы он был в середине дня.

При этом перерыв предоставляется по одинаковым правилам для работников в дневную и ночную смену.

Если продолжительность рабочего дня или смены меньше четырех часов, обед можно не устанавливать.

Обеденный перерыв не оплачивается и не включается в рабочие часы. Если по условиям труда сотрудник не может покинуть рабочее место для обеда, работодатель должен обеспечить ему возможность для приема пищи и отдыха на месте. В этом случае обед оплачивают и включают в рабочее время.

Если работодатель планирует сократить время обеда, ему придется заключить дополнительное соглашение с каждым сотрудником.

К перерывам, связанным со спецификой работы, относится, например, период для обогрева, если сотрудник работает зимой на улице. Длительность таких перерывов не может быть меньше десяти минут.

Такие перерывы также устанавливают для тех, кто работает в жару на улице или в горячих цехах. Если температура воздуха выше 32,5°, то каждые 15–20 минут работы требуется перерыв для охлаждения минимум на десять минут.

Специальные перерывы также положены водителям. Каждые четыре с половиной часа за рулем им нужен перерыв 45 минут. Его можно разделить на две части — по 15 и 30 минут.

Перерыв для кормления ребенка положен сотрудникам, которые параллельно находятся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. Длительность такого отдыха составляет 30 минут каждые 3 часа. Если детей двое и больше, то перерыв должен составить не меньше часа.

По заявлению работника эти перерывы можно присоединить к обеду или перенести на начало или конец рабочего дня. Перерывы для кормления оплачиваются по среднему заработку. В табеле рабочего времени их учитывают отдельно.

Междусменный отдых

Это период между рабочими сменами. Его продолжительность должна быть минимум в 2 раза больше продолжительности смены.

Если смена работника составляет 12 часов, то ему могут быть положены два перерыва на обед и еще четыре дополнительных перерыва по десять минут.

Выходные, праздничные дни и отпуск

Общий выходной — воскресенье. Второй выходной при пятидневке работодатель устанавливает самостоятельно в коллективном договоре или правилах внутреннего трудового распорядка.

В праздничные дни, отмеченные в производственном календаре как выходные, сотрудники освобождаются от своих трудовых обязанностей. Если праздник совпадает с выходным днем, последний переносят на следующий после праздника день.

За каждый рабочий год сотрудникам положены 28 календарных дней отпуска, а некоторым категориям работников положен удлиненный отпуск.

Для кого устанавливают особый режим труда

Ненормированный рабочий день — особый режим работы, в соответствии с которым некоторых работников могут эпизодически привлекать к работе не в рабочее время. Перечень должностей с ненормированным рабочим днем прописывают в коллективном договоре, соглашении или локальном нормативном акте.

Сотруднику с неполным рабочим днем ненормированный рабочий день могут установить, только если в соглашении сторон установлены неполная рабочая неделя, но с полными рабочими днями (сменами).

Режим работы с предоставлением разрывных выходных дней

Работодатель может установить в правилах внутреннего трудового распорядка выходные дни в разное время для разных сотрудников, если остановить производство нельзя по техническим или организационным причинам.

Руководство организации может установить режим работы с разрывными выходными днями, например, в четверг и воскресенье. Это зависит от того, в какое время по трудовому распорядку заканчивается рабочий день до выходного и когда начинается рабочий день после выходного дня.

Нарушения труда и отдыха

Среди самых распространенных нарушений режима труда и отдыха на предприятии можно выделить:

отсутствие правил внутреннего распорядка, графика отпусков у сотрудников, а также необходимой документации, которая регулирует режим работы и отдыха;

вызов сотрудника из очередного отпуска без его письменного согласия на это;

предоставление отпуска продолжительностью меньше, чем положенная;

выплата отпускных в меньшем размере;

несоблюдение нормирования труда сотрудников-совместителей;

нарушение минимальных сроков еженедельного непрерывного отдыха.

Что делать, если работодатель нарушает режим отдыха сотрудника

Если беседа с руководителем не помогла, подайте жалобу в трудовую инспекцию. Это можно сделать онлайн.

Жалобу зарегистрируют в течение трех дней после ее поступления. Рассмотреть ее должны в течение 30 дней. В это время вам придет уведомление о проверке вашего работодателя.

Инспекция составит документ о факте нарушения трудовых прав работника. На основании проверки работодателю могут выдать предписание с требованием устранить нарушения или наложат на него административный штраф.

После проверки вы получите уведомление с результатами проверки работодателя и наложенными на него санкциями. Если результаты проверки вас не устроили, вы можете обратиться в прокуратуру.

Результаты проверки ведомств вы можете прикрепить к исковому заявлению в суд.

Как оплачивается работа во время отпуска

При необходимости вызова работника из отпуска организация должна выслать уведомление о вынужденном прерывании отпуска с точной датой и причиной вызова.

Если работник может выйти на работу, он должен выслать письменное согласие. Документ можно оформить в произвольной форме на имя руководителя. В нем важно также указать даты, в которые работник планирует использовать оставшийся отпуск.

Работодатель должен издать приказ об отзыве сотрудника из отпуска. В нем, кроме причины и даты отзыва, нужно указать, сколько дней отпуска сотрудник потратил и сколько осталось. Неиспользованные дни работник может взять в удобное ему время или присоединить их к следующему отпуску. Эти изменения должны внести в график отпусков.

С работником также могут заключить договор гражданско-правового характера или срочный трудовой договор на выполнение определенных работ. Так, по основному месту работы сотрудник будет в отпуске, а по другому — работать. Такой вариант не запрещен ТК, однако важно, чтобы обязанности по договору ГПХ или срочному договору не дублировали обязанности по трудовому.

От того, какой вариант выберут сотрудник и работодатель, зависит и оплата труда. Если сотрудника вызывают из отпуска на основании приказа, то ему положена его обычная заработная плата. При этом отпускные выплаты пересчитываются, поскольку получать одновременно заработную плату и компенсацию нельзя.

Если с работником заключили дополнительный договор, то перерасчет не проводят. Ему будут положены и отпускные, и выплаты по гражданско-правовому или срочному договору.

Что грозит работодателю за нарушение режима отдыха сотрудника

Работодатель обязан соблюдать режим труда и отдыха сотрудников. За нарушение режима его могут привлечь к административной ответственности по статье 5.27 КоАП.

Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штраф может составить от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, для компаний — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

При повторном нарушении для должностных лиц и ИП штраф составит уже от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Кроме того, должностное лицо могут дисквалифицировать на срок от 1о до 3 лет. Для организации штраф составит от 50 тыс. до 70 тыс. рублей.

Что делать, если работодатель нарушает режим отдыха сотрудника: главное