Общество

Персона дня. Сурок-метеоролог

Сегодня 2 февраля — День сурка. Ждем раннюю весну.
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Персона дня. Сурок-метеоролог

Есть народное поверье: в начале февраля нужно следить за поведением сурка, чтобы узнать, когда придет весна.

Если сурок выйдет из норки в солнечный день, увидит свою тень, испугается и спрячется обратно, зима продлится еще 6 недель. Если же зверек не увидит своей тени и выйдет из норки погулять — весна будет ранней.

Кстати, в Тульском экзотариуме уже проснулись сурки по кличкам Сережа и Наташа. Судя по поведению Сережи, весна уже наступает на пятки зиме, сообщает телеканал «Первый Тульский».

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РСВ

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Записи вебинаров

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Новые видео от экспертов каждый день
Общество

Персона дня. Сурок-метеоролог

Сегодня 2 февраля — День сурка. Ждем раннюю весну.

Персона дня. Сурок-метеоролог
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Как главному бухгалтеру найти и обезвредить неформального лидера в бухгалтерии
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Бухгалтерская отчетность

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Государственные ведомства

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Клерк
Бухгалтеры

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Красный уголок бухгалтера

Сложно ли возвращать переплату с ЕНС на расчетный счет организации?

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Лицензирование

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Операционный рычаг: как и зачем считать
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Где компания может получить микрофинансирование? Преимущества и риски
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Обзоры для бухгалтера

Лимиты на бесплатные переводы и новые сроки подачи отчетов: что изменится с февраля 2024 года

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Обучение для бухгалтеров

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Мы открыли регистрацию на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Она пройдет в Москве 14 марта 2024 года. Доступно участие онлайн! Ждем всех!

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