Персона дня. Сурок-метеоролог

Есть народное поверье: в начале февраля нужно следить за поведением сурка, чтобы узнать, когда придет весна.

Если сурок выйдет из норки в солнечный день, увидит свою тень, испугается и спрячется обратно, зима продлится еще 6 недель. Если же зверек не увидит своей тени и выйдет из норки погулять — весна будет ранней.

Кстати, в Тульском экзотариуме уже проснулись сурки по кличкам Сережа и Наташа. Судя по поведению Сережи, весна уже наступает на пятки зиме, сообщает телеканал «Первый Тульский».