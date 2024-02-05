Как заполнить платежное поручение по зарплате в 2024 году

Заполнение зарплатной платежки стало обыденным и рутинным занятием, особенно с использованием бухгалтерских программ и банковских шаблонов. Но изменения в законодательстве происходят чаще, чем вы думаете. Чтобы избежать ошибок, проверьте свои платежки по нашему чек-листу. Полезная информация лишней никогда не будет.

Что нового в назначении платежа

Назначение платежа — это 210 символов и настоящее поле для творчества. Бухгалтера его заполняют по своему вкусу и для собственного удобства, чтобы, например, было проще разнести банковскую выписку в 1С. Это не запрещено, но для своей безопасности и минимизации рисков стоит придерживаться общих правил заполнения п/п, прописанных в положении Банка России от 29.06.2021 № 762-П.

Несмотря на то, что правила удержания НДФЛ из зарплаты поменялись уже два раза, назначение платежа должно точно отражать за какой период происходит выплата, а расстояние между выплатами не должно превышать 15 календарных дней (ст. 136 ТК).

Чтобы работнику, трудовому инспектору, банку и прочим заинтересованным инспекциям было понятно, какую зарплату платит организация, рекомендуем использовать универсальные формулировки:

1. Зарплата за первую половину месяца выплачивается с 16 числа по конец месяца.

Например, «Зарплата за первую половину января 2024 г. без НДС».

2. Зарплата за вторую половину месяца выплачивается с 1 по 15 число следующего месяца, поэтому в назначении платежа надо конкретизировать за какой период перечисляется выплата.

Например, «Зарплата за вторую половину января 2024 г. без НДС».

Там же в 762-П закреплен порядок оформления назначения платежа при удержании из зарплаты сотрудника долга по исполнительным документам.

Поле назначения платежа начинается с «//», затем следует аббревиатура ВСЗ (взысканная сумма). Удержанная сумма обрамляется с обеих сторон «//». При указании суммы цифрами рубли надо отделять от копеек знаком «–». Если сумма выражена в целых рублях, после знака «–» нужно указывать «00».

Без точного соблюдения этого правила судебные приставы могут посчитать, что организация не выполняет требования исполнительного производства. Должностное лицо накажут на сумму до 20 000 рублей, а организацию до 100 000 рублей (п. 3 ст. 17.14 КоАП). Кроме этого у должника сумма задолженности будет взыскана повторно, что конечно не обрадует вашего сотрудника.

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Посмотрим, как будет выглядеть взыскание на примере.

За январь сотруднице необходимо выплатить 38 750,52 руб., но при этом на предприятие поступило постановление от судебного пристава, по которому часть зарплаты в размере 3 000,52 руб. надо переводить на счет ФССП отдельным поручением.

Сотруднице на карточку переводят остаток зарплаты:

38 750,52 — 3 000,52 = 35 750,00 руб.

Удержанный долг указывают в назначении платежа //3000-52//. Выглядит это следующим образом:

Если вы перечисляете зарплату в рамках зарплатного проекта, то для сотрудников с исполнительными листами, возможно, придется заполнять отдельный реестр с использованием назначения //ВЗС//.

Некоторые бухгалтерские программы позволяют в одном реестре формировать общий список сотрудников с удержанием и без. Например, в 1С в документе «Ведомость в банк» есть графа «Взыскано», в которой можно указать размер удержания.

В правилах заполнения зарплатных платежек для нерезидентов изменений не было. Напомним, что обязательно нужно использовать верный код валютной операции {VOххххх}, где ххххх — это требуемый для валютной операции код (все коды есть в инструкции ЦБ от 16.08.2017 № 181-И).

При перечислении работодателем средств работнику-нерезиденту чаще всего используются такие коды:

{VO70060} — заработная плата и иные виды оплаты труда;

{VO70040} — пособия и иные социальные выплаты;

{VO70125} — выплаты, связанные с исполнением решений судебных органов;

{VO70205} — выплата командировочных, в т. ч. суточных, доплат по авансовому отчету и т. п.

Чтобы заплатить вознаграждения нерезидентам-исполнителям по ГПХ или самозанятым, используйте другие коды:

{VO21100} — аванс (предоплата) по договору ГПХ от резидента в адрес исполнителя-иностранца, в т. ч. самозанятого;

{VO21200} — оплата за оказанные услуги, выполненные работы исполнителю по договору ГПХ (самозанятому).

Коды для указания вида дохода

Таких кодов пять, кроме вида выплаты нужно учесть ее периодичность.

Напомним, что этот реквизит в платежках появился с июня 2020 года. Поле 20 «Наз. пл.» нужно заполнять при перечислении не только в пользу сотрудников по трудовым договорам, но и для учредителей, а также для самозанятых и прочих исполнителей по договорам ГПХ.

Проще говоря, прежде чем совершать перевод на физлицо, нужно подумать дважды: за что и как часто.

Код 1 ставят, когда перечисляют выплаты, из которых можно удерживать долги по исполнительным документам, но не более 50%, а в отдельных случаях не более 70% (ст. 99 № 229-ФЗ):

зарплата;

премии;

матпомощь;

больничные при травме и заболевании;

отпускные и компенсации за отпуск;

выплаты по договору дарения;

средний заработок при командировке;

оплата работ (услуг) по договорам ГПХ, в том числе ИП и самозанятым;

дивиденды участникам организации и др.

Код 2 ставят для периодических выплат, с которых нельзя удерживать суммы по исполнительным документам (ст. 101 № 229-ФЗ, кроме доходов из п. 1 и 4):

командировочные (включая суточные, установленные локальными актами);

пособие по беременности и родам;

алименты;

компенсации за использование личного имущества работника;

единовременное пособие при рождении ребенка;

компенсации при переезде по работе в другую местность;

пособие по уходу за ребенком и др.

Код 3 ставят для периодических выплат, указанных в п. 1 и 4 ст. 101 № 229-ФЗ, и с которых можно удерживать алименты на детей и возмещение вреда в связи со смертью кормильца:

возмещение вреда здоровью;

компенсации пострадавшим из-за радиационных или техногенных катастроф;

алиментные суммы на маленьких детей;

компенсация вреда в связи со смертью кормильца.

Коды 4 и 5 относятся к тем же выплатам, что 2 и 3, но они обозначают разовое перечисление, а не периодическое.

Код 4 используют для разовых выплат, с которых нельзя ничего удерживать:

суточные;

возмещения работнику командировочных расходов;

компенсации стоимости санаторных и курортно-оздоровительных путевок работникам и членам их семей;

пособие на погребение.

Код 5 ставят, когда перечисляют разовые выплаты, с которых можно удерживать только алименты детям и возмещение вреда из-за смерти кормильца:

разовая выплата в возмещение вреда здоровью;

компенсация вреда в связи со смертью кормильца.

Если сотрудникам положены выплаты с разным «кодом вида дохода», то на каждую сумму нужно оформлять отдельное поручение. Оформлять все выплаты одним реестром нельзя.

Код не проставляется при переводе денег по заявлению на счет другого лица или средств, которые не являются доходом физлица:

выдача подотчетных суммы;

предоставление/возврат займа.

Если указать неправильный код, то банки неверно выполнят удержание из доходов должника, но ответственность будет нести отправитель. За ошибочно указанный код дохода в платежке предусмотрены штрафные санкции (ст. 17.14 КоАП):

предприниматели потеряют от 2 000 до 2 500 руб.;

должностное лицо накажут на 15 000–20 000 руб.;

юрлица заплатят до 100 000 руб.

Очередность платежа

С введением в 2023 году институтов ЕНП и ЕНС поменялась процедура блокировки счетов и отправки инкассовых поручений от ФНС. Если для погашения налоговых обязательств на ЕНС недостаточно денег, то налоговая в онлайн-режиме определяет, на каком счету у организации есть средства, и присылает туда блокаду квоты и инкассовые для списания.

Чтобы точно знать, что зарплатной платежке ничего не помешает, нужно поставить верную очередность исполнения распоряжения.

Поле «21» является обязательным для заполнения (762-П), а его значения вытекают из требований ст. 855 ГК:

«1» — для перечисления алиментов;

«2» — для выплаты зарплаты по указанию исполнительных документов;

«3» — для ежемесячной зарплаты, премии или аванса.

«4» — задолженность по договорам, штрафы, неустойки и т.п., установленные исполнительными документами;

«5» — все остальные платежи, например, материальная помощь, займы.

Ошибки при заполнении реквизитов получателя

Напомним, что зачисление на счет осуществляется при совпадении трех реквизитов:

Наименование владельца счета — полные ФИО сотрудника;

Номер счета получател я — 40817… для физ лиц, 40820… для нерезидентов, 40802… для самозанятых ИП;

ИНН — при отсутствии указать 0, но никак не ИНН банка, который по ошибке выбирают из реквизитов пластиковой карты сотрудника.

По правилам 762-П банк сам решает, при одновременном совпадении каких реквизитов осуществить зачисление. Например, должны совпасть хотя бы наименование получателя и р/сч или все три значения одновременно.

Чаще всего с такими ошибками бухгалтеры сталкиваются, когда сотрудники меняют фамилии, не сообщив об этом в банк. Зарплатная платежка в этот же день вернется отправителю, а в худшем случае на 5 рабочих дней зависнет между банками.

Вполне возможно, что приведенные выше правила нам не понадобятся, т.к. зарплату будем переводить по СБП, тогда потребуется только ИНН или СНИЛС сотрудника. В настоящее время технология зарплаты через СБП чаще рекламируется, чем применяется.