Как оплачивается работа совместителя в выходные дни

Как известно, совместительство бывает как внешним, так и внутренним, когда работник исполняет обязанности по двум должностям.
Если внутреннего совместителя вызвали на работу в выходной или нерабочий праздничный день, ему нужно выплатить заработок с учетом доплаты за совместительство. Никаких исключений для оплаты работы в двойном размере в праздники и выходные для совместителей нет.
Статья 153 ТК, обязывает работодателей оплачивать труд работников в выходные и нерабочие праздничные дни в двойном размере. Не меньше. Больше можно.
При расчете оплаты за выходные и праздники учитывают не только месячный оклад, но и компенсационные, и стимулирующие выплаты. В число которых, кстати, входят премии. Это закреплено на уровне постановления КС от 28.06.18 № 26-П.
Если вы рассчитываете зарплату совместителя, работавшего в выходные дни учитывайте:
месячный оклад (или тариф);
доплату за совмещение должностей;
районные коэффициенты и процентные надбавки;
компенсационные выплаты;
ежемесячные премии и другие стимулирующие выплаты.
Ответы на сложные вопросы по расчету зарплаты, кадровому учету, заполнению отчетности и другим рабочим ситуациям вы найдете подписке Клерк.Премиум — это информационная и практическая помощь бухгалтерам, кадровикам и ИП. Сейчас можно получить подписку на год со скидкой 50% и супер-подарком! Подписаться.
🎁Подарок новым подписчикам: курс повышения квалификации «Годовая бухгалтерская отчетность 2024: практикум по всем формам». Стоимость курса с удостоверением ФИС ФРДО составляет 17 600 руб., а с Клерк.Премиум вы получите его бесплатно.
Начать дискуссию