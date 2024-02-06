Как оплачивается работа совместителя в выходные дни

Работа совместителя в выходной день оплачивается в двойном размере. Учитывать нужно не только заработок по основной работе, но и доплату за совместительство.

Как известно, совместительство бывает как внешним, так и внутренним, когда работник исполняет обязанности по двум должностям.

Если внутреннего совместителя вызвали на работу в выходной или нерабочий праздничный день, ему нужно выплатить заработок с учетом доплаты за совместительство. Никаких исключений для оплаты работы в двойном размере в праздники и выходные для совместителей нет.

Статья 153 ТК, обязывает работодателей оплачивать труд работников в выходные и нерабочие праздничные дни в двойном размере. Не меньше. Больше можно.

При расчете оплаты за выходные и праздники учитывают не только месячный оклад, но и компенсационные, и стимулирующие выплаты. В число которых, кстати, входят премии. Это закреплено на уровне постановления КС от 28.06.18 № 26-П.

Если вы рассчитываете зарплату совместителя, работавшего в выходные дни учитывайте:

месячный оклад (или тариф);

доплату за совмещение должностей;

районные коэффициенты и процентные надбавки;

компенсационные выплаты;

ежемесячные премии и другие стимулирующие выплаты.

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