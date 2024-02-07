Государственные ведомства

Цитата дня. Про настройку налоговой системы

Замминистра финансов встретился с бизнесом на конференции Kept и ответил на интересующие вопросы по налоговой политике.
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Цитата дня. Про настройку налоговой системы

Период антикризисного налогового регулирования в России завершается, продлевать антикризисные налоговые меры не планируется. Власти переходят к системному выстраиванию налоговой политики на долгосрочную перспективу.

Чиновник отметил, что Минфин готов обсуждать с бизнесом донастройку налоговой системы.

«Об этом нас всегда просит бизнес, и органы государственной власти также в этом заинтересованы», — сказал он.

Днем ранее в Российском союзе промышленников и предпринимателей заявили, что до выборов никто из властей не будет обсуждать с бизнесом изменения в налоговой системе и перенесли пленарное заседание с 15 февраля на конец апреля 2024 года.

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Цитата дня. Про настройку налоговой системы
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