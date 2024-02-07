Цитата дня. Про настройку налоговой системы

Период антикризисного налогового регулирования в России завершается, продлевать антикризисные налоговые меры не планируется. Власти переходят к системному выстраиванию налоговой политики на долгосрочную перспективу.
Чиновник отметил, что Минфин готов обсуждать с бизнесом донастройку налоговой системы.
«Об этом нас всегда просит бизнес, и органы государственной власти также в этом заинтересованы», — сказал он.
Днем ранее в Российском союзе промышленников и предпринимателей заявили, что до выборов никто из властей не будет обсуждать с бизнесом изменения в налоговой системе и перенесли пленарное заседание с 15 февраля на конец апреля 2024 года.
Комментарии1
ждем тотального контроля после выборов