Цитата дня. Про настройку налоговой системы

Как уволить работника за прогулы, если он не выходит на связь?

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, может у кого-то была подобная ситуация. Приняли работника, он ничего из обязанностей не сделал, так ещё и ушёл в запой и уже месяц на связь не выходит, хотим его уволить за прогулы. Но на сколько это реально если он не выходит на связь и даёт пояснения по какой причине прогулы?😢