Три правила, которые стоит знать тем, у кого есть банковский вклад

Многие граждане хранят свои средства на банковских вкладах. При этом правила, которые применяются к ним в связи с заключением договора вклада, они нередко узнают лишь по факту — когда уже возникла соответствующая ситуация.

Следуя известной поговорке «предупрежден — значит, вооружен», представлю вашему вниманию несколько правил, которые стоит знать банковским вкладчикам.

1. Налоговой службе известны суммы процентов, начисленных гражданину по вкладу

Начиная с 2021 года, закон обязывает банки предоставлять в органы ФНС информацию о суммах выплаченных гражданам процентов по вкладам (п. 4 ст. 214 (2) НК).

Поэтому вот уже несколько лет банки исполняют эту обязанность, несмотря на то, что налог на процентный доход за все это время еще не начислялся. Первые налоговые уведомления поступят вкладчикам только в 2024 году — за доход, полученный по вкладам в этом году.

Сведения о сумме выплаченных процентов передаются органами ФНС в органы соцзащиты и СФР, которые учитывают эту информацию при решении вопроса о назначении соцвыплат, связанных с нуждаемостью гражданина (это субсидии на оплату ЖКУ, единое пособие на ребенка, выплата социальной помощи).

Поэтому даже при низком официальном доходе вкладчик может лишиться соцвыплаты, если он получает высокие проценты по вкладу.

2. Банк может снизить процентную ставку по вкладу, если не выполнены условия вклада

В этом году суды вынесли несколько решений, где признали законным одностороннее снижение банком процентной ставки по вкладу.

В частности, отклонили иск мужчины, который требовал выплатить ему проценты по договору вклада при том, что он отказался от договора страхования жизни через несколько дней после его заключения.

А по условиям вклада повышенная ставка выплачивалась только при дополнительном оформлении полиса накопительного страхования. В итоге он получил проценты, предусмотренные для вкладов «до востребования» (Третий КСОЮ, дело № Г-15662/2023).

В другом примере банк также выплатил минимальные проценты (по ставке «до востребования») после того, как на основании постановления судебного пристава из суммы вклада было списано 407 рублей в счет погашения задолженности.

Суд признал, что даже частичное уменьшение вклада по требованию третьего лица до истечения срока договора вклада приравнивается к досрочному востребованию вклада — а значит, дает основание банку снизить процентную ставку (Шестой КСОЮ, дело № 8Г-24831/2023).

3. Банковский вклад могут признать недействительным, если он заключался в неофициальной обстановке

В 2023 году на рассмотрение Верховного суда поступило несколько дел, где граждане оказались жертвами мошенничества банковских сотрудников: те заключали договоры вклада по повышенным ставкам, а фактически деньги присваивали себе. Впоследствии банки отказывались выплатить деньги по этим вкладам, т. к. в кассу средства не поступали.

Верховный суд отметил, что здесь имеет значение та обстановка, в которой договор вклада заключался. Если гражданин подписывал документы в офисе банка, он не мог понять из обстановки, что сотрудник банка не имеет полномочий на заключение договора. Поэтому договор следует признать заключенным.

А вот если документы оформлялись за рамками офиса (в одном случае гражданка подписала договор в машине банковского менеджера), здесь уже не удастся доказать действительность такого соглашения (определения ВС №5-КГ22-128-К2 и №56-КГ22-29-К9).