Можно ли предусмотреть в контракте «сокращенный» срок выполнения работ

При проведении госзакупок на поставку товара на организацию потенциальным участником закупки в УФАС г. Москвы была подана жалоба с требованием провести внеплановую проверку аукционной документации, поскольку действия организации посчитали нарушением п. 3 ч. 2 ст. 42 закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а именно нарушение, ограничение конкуренции.

Заявитель ссылался на то, что организация провела процедуру госзакупок в нерабочие праздничные дни (28.12.2023 16:01 (МСК) — 10.01.2024 08:00 (МСК)), а также срок исполнения контракта — 5 рабочих дней с подписания контракта, установленный в конкурсной документации, является фактически невозможным для исполнения контракта.

УФАС г. Москвы жалобу признало обоснованной.

Есть ли какая-то информация, указывающая, что доводы заявителя являются необоснованными, надуманными

Есть ли судебная практика, когда решение УФАС было признано недействительным, а жалоба заявителя принята необоснованной по следующим доводам: проведение процедуры госзакупок возможно в нерабочие праздничные дни; срок исполнения контракта в виде 5 рабочих дней является приемлемым для исполнения контракта (заказчик вправе устанавливать тот срок, который считает необходимым)?

По данному вопросу эксперты придерживаются следующей позиции:

То обстоятельство, что весь период с даты размещения извещения до даты окончания срока подачи заявок состоит из нерабочих дней, может быть квалифицирован как нарушение законодательства, но такое решение зависит от усмотрения суда.

Указание в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке об обязанности исполнителя оказать услуги в сжатые сроки может быть абсолютно правомерно, если оно оправдано потребностями заказчика.

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Обоснование позиции

В соответствии со ст. 6, 8 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — закон № 44-ФЗ) одним из основополагающих принципов контрактной системы в сфере закупок является принцип обеспечения конкуренции, в соответствии с которым любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем, далее также — контрагент).

Принцип добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок направлен на выявление лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Заказчикам, специализированным организациям, их должностным лицам, комиссиям по осуществлению закупок, членам таких комиссий, участникам закупок запрещается совершение любых действий, которые противоречат требованиям закона № 44-ФЗ, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности, к необоснованному ограничению числа участников закупок.

В связи с этим к процедурным, строго регламентированным вопросам и к вопросам, касающимся требований к объекту закупки могут предъявляться различные подходы.

Согласно ч. 1 ст. 42 закона № 44-ФЗ при осуществлении закупки путем проведения открытых конкурентных способов (в том числе электронного аукциона) заказчик формирует с использованием единой информационной системы (ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС извещение об осуществлении закупки, содержащее информацию, перечисленную в указанной норме. В частности, п. 21 ч. 1 ст. 42 закона № 44-ФЗ предусматривает, что в извещении указываются дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке, при этом такая дата не может приходиться на нерабочий день.

В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 42 закона № 44-ФЗ извещение о проведении электронного аукциона размещается в ЕИС не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, за исключением случаев, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 300 миллионов рублей либо начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства не превышает 2 млрд рублей, при которых такое извещение размещается не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Положения закона № 44-ФЗ не указывают на то, что со дня размещения в ЕИС извещения о проведении электронного аукциона до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно пройти определенное количество рабочих дней.

Исходя из этого можно заключить, что заказчик вправе разместить в ЕИС извещение о проведении электронного аукциона в том числе в последние (в том числе и нерабочие) дни декабря 2023 — января 2024 года.

Однако в этом случае дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (и, как следствие, дата окончания срока рассмотрения таких заявок) не может быть установлена ранее 9 января 2024 года. При этом, хотя соответствующее правило прямо и не предусмотрено законом, если последним днем срока подачи заявок был установлен 10 января 2024 года, заказчику целесообразно обеспечить возможность заинтересованным лицам подать заявки на участие в аукционе и в течение этого рабочего дня, соответствующим образом установив в извещении время окончания срока подачи заявок.

Выводы о том, что срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме может состоять преимущественно из нерабочих дней, можно обнаружить и в материалах правоприменительной практики (смотрите, например, решение Тамбовского УФАС от 21.05.2013 по делу № РЗ-91-108/13 о нарушении законодательства о размещении заказов, решение Чувашского УФАС от 15.01.2010 № 3-К-2010, постановление АС Дальневосточного округа от 18.07.2017 № Ф03-2278/17, постановление Седьмого ААС от 09.12.2020 № 07АП-7428/20 и постановление АС Западно-Сибирского округа от 26.05.2021 № Ф04-1351/21 по тому же делу, постановление Тринадцатого ААС от 12.02.2019 № 13АП-32040/18).

Вместе с тем в ряде случаев суды приходят к выводу, что «оценка соблюдения этого срока должна производиться исходя из цели его установления, направленной в том числе на защиту конкуренции, и с учетом того, что данный срок является гарантией участия в аукционе всех желающих, обеспечиваемой организатором торгов в качестве публичной обязанности в соответствии с законодательством» (смотрите постановление Президиума ВАС от 16.04.2013 № 2823/11, постановление АС Уральского округа от 09.02.2022 № Ф09-10025/21, постановление АС Уральского округа от 12.05.2016 № Ф09-4217/16, постановление Девятого ААС от 02.08.2021 № 09АП-40083/21, постановление Двенадцатого ААС от 08.08.2017 № 12АП-8291/17 и постановление АС Поволжского округа от 18.12.2017 № Ф06-27046/17 по тому же делу).

С учетом отсутствия единообразия в судебной практике вынуждены заключить, что решение данного вопроса в каждом конкретном случае будет зависеть от позиции суда.

В любом случае, разумеется, разместив извещение в конце декабря и установив последним днем срока подачи заявок 9 января 2024 года, заказчик должен обеспечить выполнение функций, возложенных на него законом № 44-ФЗ, в течение соответствующего периода нерабочих дней. Так, например, согласно ч. 5 ст. 42 закона № 44-ФЗ заказчик будет обязан в дввухдневный срок размещать в ЕИС разъяснения положений извещения в случае поступления соответствующих запросов от участников закупки. Нарушение этой обязанности образует состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП.

В отношении же требований к объекту закупки в судебной практике сложилась правовая позиция, отраженная в постановлениях Президиума ВАС от 29.01.2013 № 11604/12, от 28.12.2010 № 11017/10, согласно которой задачей законодательства о контрактной системе является не столько обеспечение максимального числа участников, сколько выявление в результате торгов лица, исполнение договора которым в наибольшей степени будет отвечать целям эффективного использования источников финансирования, предотвращения злоупотреблений в сфере закупок, и оказание наиболее квалифицированных услуг.

Как подчеркнул Президиум ВАС в последнем из указанных постановлений, включение в документацию о торгах условий, которые в итоге приводят к исключению из круга участников размещения заказа лиц, не отвечающих таким целям, само по себе не может рассматриваться как ограничение доступа к участию в торгах и как нарушение ст. 17 закона № 135-ФЗ.

Данная позиция сформировалась еще в период действия закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», однако правоприменительная практика придерживается ее и в настоящее время (решение УФАС по Рязанской области от 25.09.2017 № 519-03-1/2017, решение УФАС по Республике Северная Осетия–Алания от 11.09.2017 № А216-09/17, постановление АС Западно-Сибирского округа от 17.06.2015 № Ф04-20562/15, постановление АС Уральского округа от 27.09.2017 № Ф09-5199/17, постановление АС Волго-Вятского округа от 28.07.2017 № Ф01-3002/17, постановление АС Московского округа от 20.03.2019 № Ф05-2442/19).

В соответствии с п. 2 ст. 42 закона № 44-ФЗ извещение о проведении закупки должно содержать, помимо прочего, краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных ст. 33 закона № 44-ФЗ, информацию о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, а также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг, начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования.

Иными словами, заказчик не только вправе, но и обязан указать сроки оказания услуг, причем, как и сказано выше, исходя из своих потребностей. Соответственно, если потребности заказчика требуют скорейшего реагирования со стороны исполнителя, срок может быть установлен настолько кратким, насколько это возможно, исходя из нормальных условий функционирования хозяйствующего субъекта.

Вытекающее из этого исключение из круга участников закупки лиц, не отвечающих таким целям, само по себе не может рассматриваться как ограничение конкуренции, тем более по мотивам территориальной удаленности от места нахождения заказчика. В соответствии с вышеизложенными принципами, а также принципом осуществления предпринимательской деятельности самостоятельно, на свой риск (п. 1 ст. 2 ГК), обеспечение возможности удовлетворения потребностей потребителя, в том числе и заказчика по закону № 44-ФЗ, является заботой исполнителя.

Соответственно, указание в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке об обязанности исполнителя оказать услуги в сжатые сроки может быть абсолютно правомерно, если оно оправдано потребностями заказчика. Это подтверждается и найденными нами примерами, пусть и немногочисленными, правоприменительной практики — смотрите постановление АС Поволжского округа от 02.07.2019 № Ф06-48299/19, решение УФАС по Ульяновской области от 25.04.2016 № 13146/03-2016, решение ФАС от 19.01.2017 № К-44/17.

Разумеется, при рассмотрении дела в суде заказчику необходимо будет обосновать наличие объективной необходимости в установлении конкретного срока исполнения контракта.

Ответ подготовил: Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Серков Аркадий.