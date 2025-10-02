Как с 2026 года изменится расчет взносов ИП 1%: таблица для разных режимов налогообложения

Что случилось
В Госдуму внесли законопроект № 1026190-8 с поправками в Налоговый кодекс, которые в том числе затрагивают фиксированные взносы ИП.
В этом материале разберем, как с 2026 года изменится расчет взносов ИП 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей.
Лимит дохода 300 тыс. рублей
Сразу отметим, что лимит в 300 тыс. рублей, на который взносы 1% не начисляются, остается.
Бизнесмены периодически обращаются в Минфин с просьбой пересмотреть этот лимит
Минфин заявляет, что сумму в 300 тыс. рублей повышать не будут, так как взносы 1% отражаются на индивидуальном лицевом счете (ИЛС) человека и влияют на размер будущей пенсии.
Если предел дохода будет больше 300 тыс. рублей, то взносов будет меньше, а значит меньше будет будущая пенсия ИП. Такой аргумент Минфин, в частности, приводит в письме от 28.07.2025 № 03-15-05/72823.
Кстати, на ИЛС отражается не вся сумма уплаченных взносов, а только часть по формуле:
Взносы на ИЛС = Взносы 1% / 80,1078% х 58,2603%.
Нормативы (проценты) взносов прописаны в ст. 22 Закона № 167-ФЗ о персучете.
Пример
Доход ИП 3 млн рублей. Взносы 1% = (3 000 000 – 300 000) х 1% = 27 000 руб.
На ИЛС отразится сумма взносов: 27 000 / 80,1078% х 58,2603% = 19 636,39 руб.
В 2025 году за эту сумму ИП получит 0,551 ИПК (пенсионных балла), что обеспечит ему прибавку к будущей пенсии в размере 80 руб.
Как взносы ИП пересчитывают в пенсионные баллы в 2025 году, мы рассказывали тут.
Максимальные взносы 1%
Взносы 1% считают от дохода свыше 300 тыс. рублей, но у них есть максимум. Этот предел для каждого года свой и он прописан в ст. 430 НК.
Максимальные взносы 1% такие:
за 2025 год – 300 888 руб.;
за 2026 год – 321 818 руб.;
за 2027 год – 342 923 руб.
Эти суммы взносов были установлены ранее и в новом законопроекте изменений в этой части нет.
ИП на УСН «доходы»
Для ИП на УСН «доходы» расчет взносов 1% никак не меняется. Они по-прежнему считают базу для этих взносов как доходы за минусом 300 тыс. рублей.
Пример
Доход ИП на УСН «доходы» за 2026 год – 2 350 000 руб.
Взносы 1% за 2026 год = (2 350 000 – 300 000) х 1% = 20 500 руб.
ИП на УСН «доходы минус расходы»
Для ИП на УСН «доходы минус расходы» в НК РФ теперь наконец-то будет закреплено право считать взносы с разницы между доходами и расходами.
Сейчас ИП так и делают, хотя в НК РФ такое четко не прописано.
Экскурс в историю
В 2016 году было решение Конституционного суда по поводу расчета 1% с разницы между доходами и расходами для ИП на ОСНО.
По ИП на УСН было много споров. Сначала Минфин настаивал, что расходы учитывать нельзя (письма от 12.02.2018 № 03-15-07/8369, от 04.09.2018 № 03-15-05/63068, от 14.01.2020 № 03-15-08/1214).
Но затем под давлением судебной практики ФНС признала право ИП на доходно-расходной УСН считать взносы с разницы между доходами и расходами, а не чисто с выручки. Однако в Налоговом кодексе до сих пор такая формула не была закреплена. Теперь этой неопределенности не будет, норма НК будет четкой.
Одновременно в НК пропишут, что не все расходы ИП надо учитывать для взносов 1%. Учитываются расходы за исключением взносов ИП по ст. 430 НК.
Напомним, ИП на УСН «доходы минус расходы» может учитывать в расходах по УСН такие взносы:
фиксированные за текущий год независимо от факта уплаты;
1% за текущий год независимо от факта уплаты;
1% за прошлый год независимо от факта уплаты, если они не были учтены в прошлом году;
взносы за сотрудников, фактически уплаченные в текущем году.
Как в 2025 году ИП на УСН учитывать фиксированные взносы, мы разбирали тут.
При расчете базы по УСН в расходах учитываются все эти взносы, а при расчете базы для взносов 1% не надо будет учитывать фиксированные взносы и взносы 1%.
То есть база для налога по УСН и для взносов 1% будет разная.
Пример
Доход ИП на УСН «доходы минус расходы» за 2026 год – 5 000 000 руб.
Расходы за 2026 год – 4 061 154 руб., в том числе фиксированные взносы – 61 154 руб.
Взносы 1% за 2026 год = (5 000 000 – (4 061 154 – 61 154) – 300 000) х 1% = 7 000 руб.
Итого расходы за 2026 год: 4 061 154 + 7 000 = 4 068 154 руб., в том числе взносы ИП 68 154 руб.
База для УСН: 5 000 000 – 4 068 154 = 931 846
Взносы 1% по расчетам ФНС: (931 846 + 68 154 – 300 000) х 1% = 7 000 руб.
Сейчас в декларации по УСН отдельной строкой сумма взносов ИП не выделяется. Но декларация за 2025 год изменится.
Про новую декларацию мы рассказывали тут.
В частности, в раздел 2.2 добавили строки 290, 300, 310, 320, в которых отражаются взносы ИП, которые включены в состав расходов.
По ним ФНС будет не только контролировать не включены ли лишние взносы в расходы, но и рассчитывать сумму взносов 1%.
ИП на ПСН
Для ИП на ПСН расчет взносов 1% не меняется. Они по-прежнему учитывают потенциальный доход по патенту (а не фактический из книги учета доходов).
Напомним, потенциальный доход указан в строке 010 патента. Если патент – не годовой, а на меньший срок, то надо пересчитать потенциальный доход в пропорции к периоду действия патента: данные из строки 010 / 365 х данные из строки 020.
Кстати, с 2026 года правила применения ПСН изменятся. Об этом читайте тут.
ИП на ЕСХН
Для ИП на ЕСХН поправки по взносам 1% аналогичны тем, что вводят для ИП на УСН «доходы минус расходы».
Эти ИП при расчете взносов 1% будут учитывать расходы. Но с 2026 года в расходы для целей взносов 1% не надо включать взносы ИП по ст. 430 НК (фиксированные и 1%).
Отметим, что в декларации по ЕСХН сейчас нет данных о взносах в составе расходов. Очевидно, форму декларации поменяют. Но пока проекта новой формы нет.
ИП на ОСНО
Для ИП на ОСНО новые правила расчета взносов 1% уже ввели с 2024 года. И в этот раз никаких изменений по ним нет.
Такие ИП уже считают базу по взносам 1% с учетом расходов, за исключением расходов в виде взносов на ОПС и ОМС Причем в случае с ИП на ОСНО в НК РФ не так четко прописано, какие именно взносы им надо исключать их расходов при расчете 1%.
Минфин в письме от 23.06.2025 № 03-15-05/61025 пояснил, что исключаются все взносы по ст. 430 НК (то есть, фиксированные и 1%).
При этом ранее у ФНС не было информации об этих взносах, включенных в состав профвычета, поэтому в 2025 году все ИП на ОСНО после сдачи 3-НДФЛ получили требования о предоставлении пояснений.
Но за 2025 год форма декларации 3-НДФЛ изменится. Об этом читайте тут.
В частности, в приложении 3 в расшифровке расходов будет строка 044 с указанием суммы страховых взносов.
Итоговая таблица
Как по-новому надо будет считать взносы 1% смотрите в нашей таблице.
Режим налогообложения
Формула расчета взносов 1%
УСН «доходы»
(Доходы – 300 000) х 1%
УСН «доходы минус расходы»
(Доходы – (Расходы – взносы ИП) – 300 000) х 1%
ПСН
(Потенциальный доход – 300 000) х 1%
ЕСХН
(Доходы – (Расходы – взносы ИП) – 300 000) х 1%
ОСНО
(Доходы – (Профессиональный вычет – взносы ИП) – 300 000) х 1%
