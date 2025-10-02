Как с 2026 года изменится расчет взносов ИП 1%: таблица для разных режимов налогообложения

ИП на УСН «доходы минус расходы»

Сейчас ИП так и делают, хотя в НК РФ такое четко не прописано.

Для ИП на УСН «доходы минус расходы» в НК РФ теперь наконец-то будет закреплено право считать взносы с разницы между доходами и расходами.

Экскурс в историю

В 2016 году было решение Конституционного суда по поводу расчета 1% с разницы между доходами и расходами для ИП на ОСНО.

По ИП на УСН было много споров. Сначала Минфин настаивал, что расходы учитывать нельзя (письма от 12.02.2018 № 03-15-07/8369, от 04.09.2018 № 03-15-05/63068, от 14.01.2020 № 03-15-08/1214).

Но затем под давлением судебной практики ФНС признала право ИП на доходно-расходной УСН считать взносы с разницы между доходами и расходами, а не чисто с выручки. Однако в Налоговом кодексе до сих пор такая формула не была закреплена. Теперь этой неопределенности не будет, норма НК будет четкой.

Одновременно в НК пропишут, что не все расходы ИП надо учитывать для взносов 1%. Учитываются расходы за исключением взносов ИП по ст. 430 НК.

Напомним, ИП на УСН «доходы минус расходы» может учитывать в расходах по УСН такие взносы:

фиксированные за текущий год независимо от факта уплаты;

1% за текущий год независимо от факта уплаты;

1% за прошлый год независимо от факта уплаты, если они не были учтены в прошлом году;

взносы за сотрудников, фактически уплаченные в текущем году.

Как в 2025 году ИП на УСН учитывать фиксированные взносы, мы разбирали тут.

При расчете базы по УСН в расходах учитываются все эти взносы, а при расчете базы для взносов 1% не надо будет учитывать фиксированные взносы и взносы 1%.

То есть база для налога по УСН и для взносов 1% будет разная.