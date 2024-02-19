Как заполнить персонифицированные сведения в 1С, доначисления за серую зарплату, изменения в валютном регулировании-2024. Дайджест разборов

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Большинство работодателей подпадают под требование о предоставлении персонифицированных сведений по работникам. Рассказываем, кто, как и в какие сроки обязан сдавать персонифицированные сведения.

Минфин разрешает не восстанавливать НДС при переходе с ОСНО на УСН по недвижимости, которая эксплуатировалась 10 лет. Разбираем, как применять эту норму и какие особенности.

В мини-курсе рассказываем о последних изменениях в форме КУДиР для УСН, ПСН и ЕСХН и даем инструкцию по заполнению.

Да, если факт выплаты таковой будет доказан. Зарплатой в конвертах является часть заработка, — как правило, официально выплачивается МРОТ, — выдаваемая трудящимся неофициально, не учитываемая при налогообложении (такое разъяснение дали московские налоговики, письмо от 08.08.2007 № 15-08/075418).

Подмена перевода перемещением и наоборот — не такое пустяковое дело, как думают многие. Неправильное оформление — нарушение конституционного права на свободный труд, гарантии которого содержит ст. 72.1 ТК. Перевод влечет за собой изменение трудового договора. Это право работодателя, которое может быть реализовано лишь с оглядкой на работника.

В последние годы участникам ВЭД не позавидуешь. Экспортеры и импортеры в окружении санкций пытаются угадать курс и выполнить новые требования валютного законодательства. Предлагаем вашему вниманию короткую справку о состоянии валютного регулирования на начало 2024 года.

В мини-курсе рассказываем, какие документы нужно получить бухгалтерии для расчета размера «детского» налогового вычета.

Форма 2-НДФЛ — раньше именно так именовалась справка о доходах физлица и удержанном НДФЛ. Ее нужно было отправлять в ИФНС или распечатать для сотрудника. Где отражать сведения о доходах и удержанном НДФЛ сейчас — рассказываем в мини-курсе.

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