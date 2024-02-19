Как считать УСН–налог по году, если фирма переехала в регион с пониженной ставкой

Компания на УСН, сменившая место регистрации и своей деятельности, уплачивает налог по ставке, которая установлена в регионе переезда и сдает декларацию по новому месту учета. Сменить налоговую для сдачи отчетности нужно после того, как в ЕГРЮЛ будут внесены новые данные об адресе.

В течение года УСН–компании платят авансы по налогу, а затем засчитывают их при уплате налога за год (п. 5, 6 ст. 346.21 НК). Ставки налога установлены в статье 346.20 НК. Учитывая, что власти субъектов РФ вправе вводить льготы для МСП и устанавливать пониженные налоговые ставки, предпринимателям выгодно мигрировать в регионы с более выгодными условиями ведения бизнеса.

С момента переезда, налог платится по ставкам, которые установлены по месту переезда. Если фирма переехала в течение «рабочего» года, получается, что у нее разные ставки? Нет, не совсем так.

Пояснения на этот счет приведены в письме ФНС от 09.06.2023 № СД-4-3/7372@.

Главой 26.2 НК не предусмотрено применение одним налогоплательщиком нескольких налоговых ставок в отношении одного налогового периода.

После переезда в новый регион сумму УСН–налога нужно рассчитывать по той налоговой ставке, которая действовала в регионе на последний день налогового периода, за который подается декларация по налогу.

При расчете налога за год учитываются ранее исчисленные суммы авансовых платежей по налогу. Переезд можете считать завершенным только после того, как в ЕГРЮЛ будут внесены изменения.

То есть, если вы переехали, например, в октябре, годовой УСН налог рассчитывайте по той ставке, которая действует в новом регионе вашей деятельности. Авансы на 1 квартал, полугодие и 9 месяцев учитывайте при расчете налога за год.

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Куда сдавать декларацию после переезда

Декларацию сдают в инспекцию по месту нахождения организации или месту жительства ИП (п.1 ст. 346.23 НК).

После переезда компании в другой регион, меняется ИФНС, перед которой нужно отчитываться.

С даты внесения в ЕГРЮЛ сведений о новом адресе, отчетность нужно направлять в новую ИФНС. В налоговых декларации проставляется КПП и ОКТМО, указанные в новом свидетельстве о постановке на учет. Причем, даже в том случае, если отчетность сдается за период до переезда (ст. 346.21 НК).

До изменений в ЕГРЮЛ отчетность сдавайте в «старую» ИФНС, а после внесения изменений — в новую, с новыми КПП и ОКТМО, согласно свидетельству о постановке на учет.

Как быть с уточненкой

Если сдается уточненка по периоду до переезда, в декларации нужно указать старый ОКТМО, по тому свидетельству о постановке на налоговый учет, которое действовало в период, за который подается отчет.