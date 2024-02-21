Заполнение декларации на УСН «Доходы» за 2023 год

В нашей статье расскажем, как правильно заполнить декларацию УСН «Доходы». Также приведем образец заполнения документа и предоставим бланк для скачивания.

Новая форма декларации по УСН Доходы — 2023

Форма декларации по УСН утверждена приказом ФНС от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@, затем приказом ФНС от 01.11.2022 № ЕД-7-3/1036@ в нее были внесены изменения. По итогам 2023 года нужно сдавать декларацию по новой форме.

Изменения технические. Например, уточнили штрихкоды. Скорректировали также даты в разделах 1.1 и 1.2. Поправки потребовались из-за того, что с 2023 года изменился срок уплаты налога при УСН из-за перехода на ЕНП.

Срок сдачи декларации на УСН Доходы за 2023 год

Налоговая декларация по УСН сдается один раз в год. Если этот день нерабочий, то срок подачи переносится на ближайший рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК). За 2023 год (п. 1 ст. 346.23 НК):

компании должны сдать декларацию не позднее 25.03.2024;

ИП — не позднее 25.04.2024.

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Как заполнить декларацию УСН Доходы за 2023 год

Плательщики УСН с объектом «Доходы» должны заполнить в декларации:

титульный лист;

раздел 1.1;

раздел 2.1.1;

раздел 2.1.2 (заполняют только плательщики торгового сбора);

раздел 3 (если плательщик получает целевое финансирование, другие целевые средства).

Последовательность заполнения декларации:

раздел 2.1.1.;

раздел 2.1.2;

раздел 1.1;

раздел 3;

титульный лист.

Заполнение раздела 2.1.1

Для заполнения раздела 1.1 необходимы данные раздела 2.1.1, поэтому начнем с него.

В строке 101 следует указать код признака применения налоговой ставки:

«1» — если в течение всего налогового периода применялась ставка 6 процентов по п. 1 ст. 346.20 НК или ставка, установленная законом субъекта РФ;

«2» — если применялась ставка 8% (п. 1.1 ст. 346.20 НК) с квартала, в котором доходы превысили 150 млн рублей, не превысив 200 млн рублей, и (или) средняя численность сотрудников превысила 100 человек, не превысив 130 человек.

Денежные лимиты индексируются на коэффициент-дефлятор (п. 4 ст. 346.13 НК). На 2023 год его значение — 1,257, а лимиты доходов — 188,55 млн руб. и 251,4 млн руб. соответственно (приказ Минэкономразвития от 19.10.2022 № 573).

На 2024 г. коэффициент составляет 1,329, а лимиты доходов — 199,35 млн руб. и 265,8 млн руб. соответственно (приказ Минэкономразвития от 23.10.2023 № 730);

В строке 102 компании и ИП с сотрудниками выбирают признак налогоплательщика «1» (ИП без работников ставят значение «2»).

Далее указываются показатели за I квартал, полугодие, 9 месяцев, год:

в строках 110–113 — сумма полученных доходов нарастающим итогом;

в строках 120–123 — ставка налога в процентах;

в строке 124 — обоснование применения ставки по закону субъекта РФ.

В первой части нужно указать значение из приложения № 5 к порядку заполнения декларации. Во второй части — номер, пункт и подпункт статьи закона субъекта РФ.

На каждый из реквизитов нормы закона отведено четыре знака, заполнять их нужно слева направо. Если в реквизите меньше четырех знаков, свободные места слева от него следует нулями. Например, обоснование применения ставки по пп. 15.1 п. 3 ст. 2 закона субъекта РФ отражается так:

3 4 6 2 0 1 0 / 0 0 0 2 0 0 0 3 1 5 . 1

в строках 130–133 — сумма исчисленных авансовых платежей (налога).

Сумма авансового платежа за I квартал (строка 130) в общем случае исчисляется как произведение дохода за этот квартал (строка 110 раздела 2.1.1) и ставки налога (строка 120 раздела 2.1.1), деленное на 100.

Сумма авансового платежа за полугодие (строка 131) рассчитывается как произведение дохода (исчисленного нарастающим итогом) за полугодие (строка 111 раздела 2.1.1) и ставки налога (строка 121 раздела 2.1.1), деленное на 100.

Сумма авансового платежа за 9 месяцев (строка 132) исчисляется как произведение дохода (исчисленного нарастающим итогом) за 9 месяцев (строка 112 раздела 2.1.1) и ставки налога (строка 122 раздела 2.1.1), деленное на 100 (письмо ФНС от 03.02.2023 № СД-4-3/1226@).

Сумма налога за налоговый период (строка 133) рассчитывается как произведение дохода (исчисленного нарастающим итогом) за год (строка 113 раздела 2.1.1) и ставки налога (строка 123 раздела 2.1.1), деленное на 100.

в строках 140–143 — выплаты, уменьшающие авансовые платежи (налог) согласно п. 3.1 ст. 346.21 НК: страховые взносы, пособие по временной нетрудоспособности и так далее.

Уменьшить авансовые платежи (налог) можно не больше чем на половину от их величины. Поэтому значение строки:

140 — не должно превышать 1/2 от строки 130;

141 — 1/2 от строки 131;

142 — 1/2 от строки 132;

143 — 1/2 от строки 133.

ИП без работников заполняют строки 140–143 с учетом особенностей. По этим строкам нужно отразить страховые взносы на ОПС и ОМС за себя, которые подлежат уплате в этом году. При этом на них не распространяется 50% ограничение на уменьшение налога (авансового платежа). То есть они могут уменьшить их вплоть до нуля.

В декларацию за 2023 год в данные строки можно включить взносы на ОПС и ОМС за себя, уплаченные после 31.12.2022 за расчетные периоды, предшествующие 2023 году. Учесть при этом следующее (п. 3.1 ст. 346.21 НК, п. 5.11 Порядка заполнения декларации по УСН):

значение строки 140 не может превышать показатель строки 130;

значение строки 141 не может превышать показатель строки 131;

значение строки 142 не может превышать показатель строки 132;

значение строки 143 не может превышать показатель строки 133.

В строках 113, 123, 133, 143 нужно указать доходы за год, ставку и исчисленный по ней налог, а также величину, на которую уменьшаете налог за год. Если компания или предприниматель утратили право на УСН в течение года, значение этих данных должно совпасть с аналогичным показателем за последний отчетный период использования УСН.

Следующим по очередности заполняют раздел 2.1.2.

Заполнение раздела 2.1.2

Этот раздел заполняют и включают в декларацию только упрощенцы с объектом налогообложения «Доходы», которые обязаны уплачивать торговый сбор. В разделе необходимо привести расчет суммы торгового сбора, на которую можно уменьшить налог или авансовые платежи. В частности:

в строках 110–113 следует указать сумму доходов от деятельности, по которому компания уплачивает торговый сбор за I квартал, полугодие, 9 месяцев, год;

в строках 130–133 — сумму исчисленных с таких доходов авансовых платежей за I квартал, полугодие, 9 месяцев и налога за год;

в строках 140–143 — выплаты, относящиеся к данному виду деятельности и уменьшающие авансовые платежи (налог) согласно п. 3.1 ст. 346.21 НК.

Уменьшить авансовые платежи (налог) можно не больше чем на половину от их величины. Поэтому значение строки:

140 — не должно превышать 1/2 от строки 130;

141 — 1/2 от строки 131;

142 — 1/2 от строки 132;

143 — 1/2 от строки 133.

Если разд. 2.1.2 заполняет ИП без работников, то страховые взносы за себя, уменьшающие налог по торговой деятельности, в строках 140 — 143 также можно отражать без 50% ограничения (п. 6.2 Порядка заполнения декларации по УСН).

В строках 150–153 нужно отразить сумму торгового сбора, уплаченную в течение I квартала, полугодия, 9 месяцев, года.

В строках 160–163 — сумму торгового сбора, на которую можно уменьшить авансовые платежи (налог).

Торговый сбор может уменьшить авансовые платежи (налог) максимум до нуля. Отрицательного значения быть не должно. В связи с этим значение строк 160–163 не может превышать разницу между авансовым платежом (налогом), исчисленным со всех доходов организации (строки 130–133 раздела 2.1.1), и уменьшающими его выплатами, указанными в строках 140–143 раздела 2.1.1, в частности:

строка 160 не может превышать разницу строк 130 и 140 раздела 2.1.1;

строка 161 — разницу строк 131 и 141 раздела 2.1.1;

строка 162 — разницу строк 132 и 142 раздела 2.1.1;

строка 163 — разницу строк 133 и 143 раздела 2.1.1.

Торговый сбор не может уменьшить авансовые платежи (налог) больше чем на сумму исчисленных авансовых платежей (налогов) с доходов от деятельности, по которой уплачивается торговый сбор (строки 130–133 раздела 2.1.2), за вычетом сумм выплат, указанных в строках 140–143 раздела 2.1.2.

В связи с этим при заполнении строк 160–163 раздела 2.1.2 необходимо учитывать следующее:

если по итогам I квартала уплаченный торговый сбор (строка 150 раздела 2.1.2) меньше разницы строк 130 и 140 раздела 2.1.2 или равен ей, в строку 160 раздела 2.1.2 нужно перенести показатель строки 150 раздела 2.1.2. Авансовый платеж будет уменьшен на всю сумму торгового сбора.

Если уплаченный торговый сбор (строка 150 раздела 2.1.2) больше этой разницы, значение строки 160 раздела 2.1.2 должно равняться разнице строк 130 и 140 раздела 2.1.2. Авансовый платеж за I квартал будет уменьшен на сумму торгового сбора в пределах этой разницы;

если по итогам полугодия уплаченный торговый сбор (строка 151 раздела 2.1.2) меньше разницы строк 131 и 141 раздела 2.1.2 или равен ей, в строку 161 раздела 2.1.2 нужно перенести показатель строки 151 раздела 2.1.2.

Если уплаченный торговый сбор (строка 151 раздела 2.1.2) больше этой разницы, значение строки 161 раздела 2.1.2 должно равняться разнице строк 131 и 141 раздела 2.1.2;

если по итогам 9 месяцев уплаченный торговый сбор (строка 152 раздела 2.1.2) меньше разницы строк 132 и 142 раздела 2.1.2 или равен ей, в строку 162 раздела 2.1.2 нужно перенести показатель строки 152 раздела 2.1.2.

Если уплаченный торговый сбор (строка 152 раздела 2.1.2) больше этой разницы, значение строки 162 раздела 2.1.2 должно равняться разнице строк 132 и 142 раздела 2.1.2;

если по итогам года уплаченный торговый сбор (строка 153 раздела 2.1.2) меньше разницы строк 133 и 143 раздела 2.1.2 или равен ей, в строку 163 раздела 2.1.2 нужно перенести показатель строки 153 раздела 2.1.2.

Если уплаченный торговый сбор (строка 153 раздела 2.1.2) больше этой разницы, значение строки 163 раздела 2.1.2 должно равняться разнице строк 133 и 143 раздела 2.1.2.

Если налогоплательщик утратил право на УСН в течение года, значение строки 163 должно совпасть с аналогичным показателем за последний отчетный период использования УСН, то есть со строкой 160, 161 или 162 в зависимости от того, какой из отчетных периодов является последним.

Заполнение раздела 1.1

Данный раздел необходимо заполнить следующим образом.

В строке 010 следует указать код по ОКТМО муниципального образования, на территории которого налогоплательщик уплатил (должен уплатить) авансовый платеж за I квартал.

В строках 030, 060, 090:

нужно проставить прочерки, если в течение года компания не меняла инспекцию по причине смены местонахождения;

указать код по ОКТМО, по которому уплачивался (должны уплатить) авансовый платеж (налог) за соответствующий период, если менялось местонахождение.

В разделе 1.1 нужно отразить авансовые платежи за I квартал, полугодие, 9 месяцев и сумму налога за год, которые должны быть уплачены (доплачены) в бюджет.

1. Сумма авансового платежа за I квартал определяется так:

доход за I квартал (строка 110 раздела 2.1.1) х ставку налога (строка 120 раздела 2.1.1 / 100) – выплаты, уменьшающие авансовый платеж (строка 140 раздела 2.1.1) – сумма торгового сбора (строка 160 раздела 2.1.2).

В строке 020 нужно указать сумму этого платежа.

2. Сумма авансового платежа за полугодие определяется следующим образом:

исчисленный авансовый платеж за полугодие (строка 131 раздела 2.1.1) — выплаты, уменьшающие авансовый платеж (строка 141 раздела 2.1.1) – сумма торгового сбора (строка 161 раздела 2.1.2) – авансовый платеж за I квартал (строка 020 раздела 1.1).

Результат отображают так:

если он больше нуля, то есть у компании авансовый платеж к уплате — в строке 040 указывают полученную сумму, а в строке 050 проставляют прочерки;

если он равен нулю, в строке 040 указывают «0», в строке 50 ставят прочерки;

если он меньше нуля, то есть авансовый платеж к уменьшению — в строке 050 указывают полученную сумму, а в строке 040 ставят прочерки.

3. Сумма авансового платежа за 9 месяцев определяется по формуле:

исчисленный авансовый платеж за 9 месяцев (строка 132 раздела 2.1.1) — выплаты, уменьшающие авансовый платеж (строка 142 раздела 2.1.1) – сумма торгового сбора (строка 162 раздела 2.1.2) – авансовые платежи за I квартал и полугодие (сумма строк 020, 040 раздела 1.1, уменьшенная на строку 050 раздела 1.1).

Полученный результат нужно отразить так:

если он больше нуля (авансовый платеж к уплате) — в строке 070 нужно указать полученную сумму, а в строке 080 проставить прочерки;

если он равен нулю, в строке 070 указать «0», в строке 080 проставить прочерки;

если он меньше нуля (авансовый платеж к уменьшению) — в строке 080 указать полученную сумму, а в строке 070 проставить прочерки.

4. Сумма налога за год определяется следующим образом:

исчисленный налог за налоговый период (строка 133 раздела 2.1.1) — выплаты, уменьшающие авансовый платеж (строка 143 раздела 2.1.1) – сумма торгового сбора (строка 163 раздела 2.1.2) – авансовые платежи за I квартал, полугодие и 9 месяцев (сумма строк 020, 040, 070 раздела 1.1, уменьшенная на строки 050 и 080 раздела 1.1).

Полученный результат нужно отразить так:

если он больше нуля (налог к доплате) — в строке 100 указать полученную сумму, а в строке 110 проставить прочерки;

если он равен нулю, в строке 100 указать «0», в строке 110 проставить прочерки;

если он меньше нуля (налог к уменьшению) — в строке 110 указать полученную сумму, а в строке 100 проставить прочерки.

Строку 101 заполняют только индивидуальные предприниматели, уплатившие налог в связи с применением ПСН.

В строке «Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю» нужно поставить подпись и дату подписания.

Заполнение титульного листа

Титульный лист нужно заполнять в соответствии с разделом II порядка заполнения декларации, утвержденного приказом № ЕД-7-3/958@.

В полях «ИНН» и «КПП» нужно указать ИНН и КПП из свидетельства о постановке компании на учет в налоговом органе. ИП проставляют только ИНН в соответствии со свидетельством о госрегистрации. В поле «Номер корректировки» следует проставить «0—», если за год подается первичная декларация. В уточненной декларации нужно указать порядковый номер корректировки «1—», «2—» и так далее. В поле «Налоговый период (код)» необходимо проставить код согласно приложению № 1 к порядку заполнения декларации: код 34 — в общем случае; код 50 — если компания реорганизуется или ликвидируется и подает декларацию за последний налоговый период; код 95 — если компания переходит на другой налоговый режим и подает декларацию за последний налоговый период использования УСН. В поле «Отчетный год» нужно отразить год, за который подается декларация. В поле «Представляется в налоговый орган (код)» нужно привести четырехзначный код инспекции, в которую подается декларация. Узнать его можно в инспекции или при помощи онлайн-сервиса «Определение реквизитов ИФНС». В поле «По месту нахождения (учета) (код)» следует привести код места представления декларации согласно приложению № 2 к порядку заполнения декларации: код 210 — в общем случае; код 215 — в случае реорганизации, когда декларацию за организацию-налогоплательщика подает ее правопреемник по месту своего нахождения. В поле «Налогоплательщик» нужно прописать заглавными печатными буквами полное наименование организации или Ф.И.О. предпринимателя. В поле «Форма реорганизации (ликвидация) код» проставить (согласно приложению № 3 к порядку заполнения декларации): прочерки — в общем случае; код 0 — в случае ликвидации; код 1, 2, 3, 5 или 6 — если произошла реорганизация и декларация подается за последний налоговый период. В поле «ИНН/КПП реорганизованной организации» нужно проставить: прочерки — в общем случае; ИНН и КПП, которые были присвоены организации до реорганизации по месту ее нахождения, если декларацию за нее подает правопреемник. В этом случае в верхней части титульного листа надо указать ИНН и КПП правопреемника (п. 1.9 Порядка заполнения декларации). В поле «Номер контактного телефона» следует прописать номер телефона (с указанием телефонного кода города, без пробелов, скобок, прочерков).

Далее указывается количество страниц декларации и листов подтверждающих документов.

В разделе «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю» нужно выбрать:

«1» — если достоверность и полноту сведений в декларации подтверждает руководитель организации;

«2» — если их подтверждает уполномоченный представитель организации-налогоплательщика.

Далее приводятся фамилия, имя и отчество лица, которое подписывает декларацию.

Если достоверность и полноту сведений в декларации удостоверяет представитель налогоплательщика, нужно указать наименование и реквизиты документа, которым подтверждены его полномочия.

Титульный лист подписывает лицо, удостоверяющее сведения, которые отражены в декларации. В поле рядом с подписью следует поставить дату подписания декларации.

Образец и бланк декларации по УСН Доходы за 2023 год

Заполнение нулевой декларации на УСН Доходы

При заполнении нулевой декларации необходимо учитывать следующее.

Заполнение титульного листа

Титульный лист необходимо оформлять по общим правилам. Для нулевых деклараций в нем нет каких-либо особенностей.

Заполнение раздела 1.1

В разделе 1.1 необходимо проставить свой ОКТМО в обычном порядке, а в остальных показателях поставить прочерки.

Заполнение раздела 2.1.1

В разделе 2.1.1:

в строке 101 следует указать «1» или «2» в зависимости от того, какую ставку применяет компания;

в строке 102 организации и ИП, которые платят зарплату и другие вознаграждения физлицам, ставят «1», ИП без работников — «2»;

в строках 120–123 необходимо указать ставку налога за каждый отчетный и налоговый период;

в строке 124 нужно привести обоснование применения налоговой ставки, установленной законом субъекта РФ (при необходимости);

в остальных строках следует проставить прочерки.

Это относится и к строкам 140–143, где отражаются страховые взносы за работников (ИП за себя), выплаты по временной нетрудоспособности и другие расходы согласно п. 3.1 ст. 346.21 НК.

Такие расходы надо отражать в декларации только в той сумме, в которой они уменьшают начисленный налог или авансовые платежи (п. 5.11 Порядка заполнения декларации).

Поскольку начисленный налог и авансовые платежи равны нулю, то в строках 140–143 не нужно отражать эти расходы, даже если они были.

Заполнение раздела 2.1.2

В строках 150–153 раздела 2.1.2 нужно прописать суммы торгового сбора, уплаченные в отчетных (налоговом) периодах.

Они будут носить справочный характер и ни на какие другие показатели декларации не повлияют, поскольку нет начисленного налога (авансовых платежей), который можно было бы уменьшить на торговый сбор.

В остальных строках раздела необходимо проставить прочерки.