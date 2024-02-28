Цитата дня. Про англичан, которые будут худеть и умнеть

Госдума приняла закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве.
Соглашение было заключено 68 лет назад, в 1956 году. Англии просто взяли и отдали в одностороннем порядке, разрешив ловить рыбу около наших берегов…
Вот теперь пускай худеют, умнеют! Потому что на 40% именно треска и другие виды рыб, пикша в том числе, формируют их рацион. Причем одно из любимых блюд. Теперь это блюдо их любимое мы вернули себе по инициативе нашего Президента, — заявил Вячеслав Володин.
Ранее иностранные СМИ писали, что только за 2023 год в Баренцевом море британские рыбаки выловили «колоссальное» количество трески — более 566 тысяч тонн.
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