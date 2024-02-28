Образец уведомления об уменьшении патента на сумму страховых взносов в 2024 году

Для реализации полученного права ИП в 2024 году необходимо представить в ИФНС соответствующее уведомление. Уведомительный порядок позволяет снизить нагрузку по основному налогу наполовину при наличии наемного персонала и аннулировать полностью при отсутствии.
Расскажем, как подготовить документ и приведем образец заполнения уведомления об уменьшении патента на сумму страховых взносов в 2024 году.
Алгоритм снижения патентного налога при выборе ПСН
ИП имеет право уменьшить стоимость полученного патента на подлежащие уплате обязательные взносы на страхование «за себя» и наемных сотрудников и выплаченные суммы по больничным листам. Предельный размер снижения составляет:
100% — для ИП, осуществляющих деятельность самостоятельно. Налог можно уменьшить до нуля за счет уплачиваемых взносов:
в фиксированном размере, составляющем в 2024 году 49500 рублей;
1 % в пенсионный фонд, начисляемый с прогнозных доходов, превышающих в денежном измерении 300 тыс. рублей.
50% — для ИП с наемным персоналом, занятым в патентной сфере. Стоимость разрешительного документа кроме взносов за себя можно уменьшить на суммы:
начисленных взносов на вознаграждения за труд работников в обязательные фонды страхования, включая производственный травматизм;
оплаченных первых трех дней наступления нетрудоспособности, финансируемых страхователем-предпринимателем.
Величину патентного налога можно снизить на страховые взносы за себя независимо от факта перечисления, если они подлежат уплате в бюджет в том же календарном году, в котором действует патент. ИП вправе произвести зачет до момента уплаты, уменьшив налоговое обязательство.
Платежи с доходов 2023 года сверх 300 тыс. рублей следует внести до 01.07.2024 года, однако в НК прямо не указан период уменьшения патента. Согласно разъяснениям налоговиков, взносы могут признаваться подлежащими уплате в любом из двух лет (письмо ФНС от 25.08.2023 года № СД-4-3/10872@).
Внимание! ИП самостоятельно принимает решение, в каком году зачесть взносы. При этом действует единственное ограничение о невозможности уменьшения обязательства дважды. Из разъяснений финансового ведомства также следует, что патентный налог подлежит уменьшению на погашенную задолженность по социальному страхованию даже за предыдущие периоды (письмо Минфина от 15.03.2023 года № 03-11-09/21978).
Основание — направленное в ИФНС уведомление с указанием патентов и платежей, уменьшающих стоимость и не допускающих двойное снижение.
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Порядок построчного заполнения уведомления для уменьшения платежей
Унифицированная форма уведомления КНД 1112021 утверждена приказом ФНС от 26.03.2021 года № ЕД-7-3/218@.
Титульный лист включает реквизиты ИФНС и идентифицирующие ИП сведения. Построчный алгоритм заполнения листов-приложений, содержащих результаты расчетов, представлен в таблице:
Внимание! Общее число подаваемых уведомлений на законодательном уровне не ограничено, причем последующие документы не аннулируют предыдущие, а порядок исправления ошибок путем направления корректировок не разработан. Однако в каждом уведомлении нужно указывать патенты, в счет уплаты которых планируется зачесть взносы с фиксацией суммы ожидаемого вычета.
Сроки и способы подачи уведомлений для уменьшения стоимости патента
Срок направления уведомления в налоговом законодательстве не прописан, что позволяет решать ИП, когда представить документ. При подаче уведомления до наступления предельного срока патентного платежа ИП вправе заплатить налог с учетом вычета. При представлении уведомления после уплаты полной стоимости возникшую переплату можно зачесть в счет будущих платежей или возвратить на расчетный счет (п. 1.2 ст. 346.51 НК).
Рекомендация. Поскольку срок рассмотрения уведомлений в ФНС не установлен, для оплаты патента за минусом взносов рекомендуется представить документ за 20 дней до наступления срока платежа. Это позволит ликвидировать риск начисления финансовых санкций, так как налоговики в двадцатидневный период обязаны проинформировать налогоплательщика об отказе в предоставлении вычета.
Для подачи ИП может выбрать следующие способы:
личное посещение ИФНС или делегирование полномочий представителю по доверенности;
направление ценного письма по почте с описью вложения и отметкой о вручении;
использование электронного формата с наложением КЭП или личного кабинета налогоплательщика.
При наличии нескольких патентов, действующих в разных регионах РФ, ИП может подавать уведомления в любой налоговый орган по месту постановки на учет плательщиком ПСН (письмо ФНС от 02.06.2021 года № СД-4-3/7704@).
Образец уведомления об уменьшении патента на сумму страховых взносов
Выводы
ИП может уменьшить патент на фиксированный взнос и на взнос в размере 1% за 2024 г. независимо от их уплаты, а также на взносы за 2023 г., подлежащие уплате в 2024 г. и не принятые к уменьшению ранее.
ИП с работниками дополнительно может уменьшить патент на взносы за работников, уплаченные во время действия патента, но общая сумма уменьшения ограничена — 50% платы за патент.
Уведомление об уменьшении патента подайте в ИФНС в любое время, но лучше до оплаты патента.
Источник: https://buhguru.com/individualnye-predprinimateli/obrazecz-uvedomleniya-ob-umenshenii-patenta-na-summu-strahovyh-vznosov-v-2024-godu.html.
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