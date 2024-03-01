Налоги, взносы, пошлины

Календарь налогоплательщика 2024: сроки уплаты налогов и сдачи отчетности в 2024 году

Чтобы вы не запутались в сроках и вовремя все сдали и заплатили, мы подготовили календарь бухгалтера на 2024 год. Забирайте в закладки.
81 16
Календарь налогоплательщика 2024: сроки уплаты налогов и сдачи отчетности в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Налоги в 2024 году платим в виде ЕНП

С 1 января 2024 года платежные поручения со статусом 02, ОКТМО и КБК конкретного налога уже не принимают.

Вот реквизиты для уплаты налогов в 2024 году:

Номер поля платежного поручения

Наименование (поля) реквизита платежного документа

Значение

13

Наименование банка получателя средств

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула

14

БИК банка получателя средств (БИК ТОФК)

017003983

15

№ счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета)

40102810445370000059

16

Получатель

Казначейство России (ФНС России)

17

Номер казначейского счета

03100643000000018500

61

ИНН получателя

7727406020

103

КПП получателя

770801001

22

Код (УИП)

0

101

Статус

01

104

КБК

18201061201010000510

105

ОКТМО

0

106

Основание платежа

0

107

Налоговый период

0

108

Номер документа

0

109

Дата документа

0

24

Назначение платежа

Единый налоговый платеж

В налоговую нужно сдавать уведомление по ЕНП с информацией о типе платежа (налог, страховые взносы, авансовый платеж) и суммой, исчисленного налога / взноса.

Срок подачи уведомления – не позднее 25 числа месяца уплаты.

Уведомление необходимо для того, чтобы налоговый орган знал, на оплату какого налога и в каком размере необходимо отнести средства, находящиеся на ЕНС.

Какие налоги и сборы не входят в ЕНП в 2024 году

Некоторые налоги и сборы можно платить как через ЕНП, так и отдельными платежами:

  • налог на профессиональный доход (для самозанятых);

  • сбор за пользование объектами животного мира;

  • сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов.

Не входят в ЕНП:

  • взносы по травматизму и профзаболеваниям работников;

  • госпошлина, в отношении которой не выдан исполнительный документ;

  • НДФЛ по патенту иностранных сотрудников.

Сроки уплаты налогов в 2024 году

В 2024 года перечислять налоги на единый налоговый счет нужно не позднее 28 числа.

Периодичность платежей не изменяется, если платили раз в квартал – значит так будет и дальше, просто срок будет до 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Но есть исключение: особые сроки уплаты установлены для НДФЛ с выплат работникам.

Календарь уплаты НДФЛ и подачи уведомлений в 2024 году

С 2024 года сроки по НДФЛ такие:

  • налог, удержанный за период с 1 по 22 число – уплата до 28 числа включительно;

  • налог, удержанный за период с 23 по последнее число месяца – уплата до 5 числа включительно;

  • налог, удержанный за период с 23.12 по 31.12 – уплата до последнего рабочего дня года.

Уведомления по НДФЛ тоже подают в особые сроки, они есть в таблице ниже.

Период

Срок сдачи уведомления по ЕНП на НДФЛ

Срок уплаты НДФЛ

с 01.01.2024 по 22.01.2024

25.01.2024

29.01.2024

с 23.01.2024 по 31.01.2024

05.02.2024

05.02.2024

с 01.02.2024 по 22.02.2024

26.02.2024

28.02.2024

с 23.02.2024 по 29.02.2024

04.03.2024

05.03.2024

с 01.03.2024 по 22.03.2024

25.03.2024

28.03.2024

с 23.03.2024 по 31.03.2024

03.04.2024

05.04.2024

с 01.04.2024 по 22.04.2024

25.04.2024

02.05.2024

с 23.04.2024 по 30.04.2024

03.05.2024

06.05.2024

с 01.05.2024 по 22.05.2024

27.05.2024

28.05.2024

с 23.05.2024 по 31.05.2024

03.06.2024

05.06.2024

с 01.06.2024 по 22.06.2024

25.06.2024

28.06.2024

с 23.06.2024 по 30.06.2024

03.07.2024

05.07.2024

с 01.07.2024 по 22.07.2024

25.07.2024

29.07.2024

с 23.07.2024 по 31.07.2024

05.08.2024

05.08.2024

с 01.08.2024 по 22.08.2024

26.08.2024

28.08.2024

с 23.08.2024 по 31.08.2024

03.09.2024

05.09.2024

с 01.09.2024 по 22.09.2024

25.09.2024

30.09.2024

с 23.09.2024 по 30.09.2024

03.10.2024

07.10.2024

с 01.10.2024 по 22.10.2024

25.10.2024

28.10.2024

с 23.10.2024 по 31.10.2024

05.11.2024

05.11.2024

с 01.11.2024 по 22.11.2024

25.11.2024

28.11.2024

с 23.11.2024 по 30.11.2024

03.12.2024

05.12.2024

с 01.12.2024 по 22.12.2024

25.12.2024

28.12.2024

с 23.12.2024 по 31.12.2024

28.12.2024

28.12.2024

Календарь уплаты налогов и взносов в 2024 году (таблица)

Вид платежа

За какой период

Срок уплаты в 2024 (не позднее какого числа нужно перечислить платеж)

Налог на прибыль при ежемесячной уплате авансов с доплатой по итогам квартала

2023 год

28 марта

январь 2024

29 января

февраль 2024

28 февраля

март 2024

28 марта

Доплата за 1 квартал 2024

2 мая

апрель 2024

2 мая

май 2024

28 мая

июнь 2024

28 июня

Доплата за 1 полугодие 2024

29 июля

июль 2024

29 июля

август 2024

28 августа

сентябрь 2024

30 сентября

Доплата за 9 месяцев 2024

28 октября

октябрь 2024

28 октября

ноябрь 2024

28 ноября

декабрь 2024

28 декабря

Налог на прибыль при ежемесячной уплате авансов исходя из фактической прибыли

2023 год

28 марта

январь 2024

28 февраля

февраль 2024

28 марта

март 2024

2 мая

апрель 2024

28 мая

май 2024

28 июня

июнь 2024

29 июля

июль 2024

28 августа

август 2024

30 сентября

сентябрь 2024

28 октября

октябрь 2024

28 ноября

ноябрь 2024

28 декабря

Налог на прибыль при ежеквартальной уплате авансов

2023 год

28 марта

1 квартал 2024 года

2 мая

1 полугодие 2024 года

29 июля

9 месяцев 2024 года

28 октября

НДС

1 платеж за 4 квартал 2022

29 января

2 платеж за 4 квартал 2022

28 февраля

3 платеж за 4 квартал 2022

28 марта

1 платеж за 1 квартал 2023

2 мая

2 платеж за 1 квартал 2023

28 мая

3 платеж за 1 квартал 2023

28 июня

1 платеж за 2 квартал 2023

29 июля

2 платеж за 2 квартал 2023

28 августа

3 платеж за 2 квартал 2023

30 сентября

1 платеж за 3 квартал 2023

28 октября

2 платеж за 3 квартал 2023

28 ноября

3 платеж за 3 квартал 2023

28 декабря

НДС (импорт из ЕАЭС)

декабрь 2023

22 января

январь 2024

20 февраля

февраль 2024

20 марта

март 2024

22 апреля

апрель 2024

20 мая

май 2024

20 июня

июнь 2024

22 июля

июль 2024

20 августа

август 2024

20 сентября

сентябрь 2024

21 октября

октябрь 2024

20 ноября

ноябрь 2024

20 декабря

УСН, включая авансы

2023 год

28 марта ООО/ 2 мая ИП

1 квартал 2023 года

2 мая

1 полугодие 2023 года

29 июля

9 месяцев 2023 года

28 октября

АУСН

январь 2024

26 февраля

февраль 2024

25 марта

март 2024

25 апреля

апрель 2024

27 мая

май 2024

25 июня

июнь 2024

25 июля

июль 2024

26 августа

август 2024

25 сентября

сентябрь 2024

25 октября

октябрь 2024

25 ноября

ноябрь 2024

25 декабря

ЕСХН, включая авансы

2023 год

28 марта

1 полугодие 2024 года

29 июля

Налог на имущество организаций, включая авансы

2023 год

28 февраля

1 квартал 2024 года

2 мая

1 полугодие/2 квартал 2024

29 июля

9 месяцев/3 квартал 2024

28 октября

Транспортный налог

2023 год

28 февраля

1 квартал 2024 года

2 мая

2 квартал 2024 года

29 июля

3 квартал 2024 года

28 октября

Земельный налог

2023 год

28 февраля

1 квартал 2024 года

2 мая

2 квартал 2024 года

29 июля

3 квартал 2024 года

28 октября

НДФЛ для ИП на ОСНО

2023 год

15 июля

1 квартал 2024 года

25 апреля

1 полугодие 2024 года

25 июля

9 месяцев 2024 года

25 октября

Сроки уплаты страховых взносов за работников и фиксированных взносов ИП в 2024 году

Вид платежа

За какой период

Срок уплаты в 2024 (не позднее какого числа нужно перечислить платеж)

Фиксированные взносы ИП

2023 год

9 января

Взносы ИП (1% с доходов свыше 300 тыс. рублей)

2023 год

1 июля

Страховые взносы за работников по единому тарифу 

декабрь 2023

39 января

январь 2024

28 февраля

февраль 2024

28 марта

март 2024

2 мая

апрель 2024

28 мая

май 2024

28 июня

июнь 2024

29 июля

июль 2024

28 августа

август 2024

30 сентября

сентябрь 2024

28 октября

октябрь 2024

28 ноября

ноябрь 2024

28 декабря

Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний

декабрь 2023

15 января

январь 2024

15 февраля

февраль 2024

15 марта

март 2024

15 апреля

апрель 2024

15 мая

май 2024

17 июня

июнь 2024

15 июля

июль 2024

15 августа

август 2024

16 сентября

сентябрь 2024

15 октября

октябрь 2024

15 ноября

ноябрь 2024

16 декабря

Отчетность в 2024 году

Далее в таблице мы собрали сроки сдачи отчетности в налоговую инспекцию и СФР в 2024 году.

Сроки сдачи отчетности по работникам в 2024 году

Вид отчетности

Отчетный период

Срок сдачи в 2024 (не позднее какого числа нужно сдать отчет)

6-НДФЛ

2023 год

26 февраля

1 квартал 2024 года

25 апреля

1 полугодие 2024 года

25 июля

9 месяцев 2024 года

25 октября

РСВ

2023 год

25 января

1 квартал 2024 года

25 апреля

1 полугодие 2024 года

25 июля

9 месяцев 2024 года

25 октября

Подтверждение основного ОКВЭД

2023 год

15 апреля

Персонифицированные сведения о физлицах (новая отчётность)

январь 2024

26 февраля

февраль 2024

25 марта

март 2024

25 апреля

апрель 2024

27 мая

май 2024

25 июня

июнь 2024

25 июля

июль 2024

26 августа

август 2024

25 сентября

сентябрь 2024

25 октября

октябрь 2024

25 ноября

ноябрь 2024

25 декабря

ЕФС-1

Сведения о взносах на травматизм и дополнительных взносах на пенсию

1 квартал 2024 года

25 апреля

1 полугодие 2024 года

25 июля

9 месяцев 2024 года

25 октября

Сведения о трудовой деятельности

Прием, увольнение

Следующий рабочий день

Перевод или выбор ЭТК

25 число следующего месяца

Сроки сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности в 2024 году

Вид отчетности

Отчетный период

Срок сдачи в 2024 (не позднее какого числа нужно сдать отчет)

Бухгалтерская отчётность

2023 год

1 апреля

Декларация по налогу на прибыль (ежемесячная)

2023 год

25 марта

январь 2024

26 февраля

январь – февраль 2024

25 марта

январь – март 2024

25 апреля

январь – апрель 2024

27 мая

январь – май 2024

25 июня

январь – июнь 2024

25 июля

январь – июль 2024

26 августа

январь – август 2024

25 сентября

январь – сентябрь 2024

25 октября

январь – октябрь 2024

25 ноября

январь – ноябрь 2024

25 декабря

Декларация по налогу на прибыль (ежеквартальная)

2023 год

25 марта

1 квартал 2024 года

25 апреля

1 полугодие 2024 года

25 июля

9 месяцев 2024 года

25 октября

Декларация по НДС

4 квартал 2023 года

25 января

1 квартал 2024 года

25 апреля

2 квартал 2024 года

25 июля

3 квартал 2024 года

25 октября

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

4 квартал 2023 года

22 января

1 квартал 2024 года

22 апреля

2 квартал 2024 года

22 июля

3 квартал 2024 года

21 октября

Декларация по НДС (импорт из ЕАЭС)

декабрь 2023

22 января

январь 2024

20 февраля

февраль 2024

20 марта

март 2024

22 апреля

апрель 2024

20 мая

май 2024

20 июня

июнь 2024

22 июля

июль 2024

20 августа

август 2024

20 сентября

сентябрь 2024

21 октября

октябрь 2024

20 ноября

ноябрь 2024

20 декабря

Единая упрощенная декларация

2023 год

22 января

1 квартал 2024 года

22 апреля

1 полугодие 2024 года

22 июля

9 месяцев 2024 года

21 октября

Декларация по УСН для ООО

2023 год

25 марта

Декларация по УСН для ИП

2023 год

25 апреля

Декларация по ЕСХН

2023 год

25 марта

Декларация по имуществу ООО

2023 год

26 февраля

3-НДФЛ для ИП на ОСНО

2023 год

2 мая

Важно: если срок уплаты платежа наступает позже срока сдачи декларации / отчета, то не нужно подавать уведомление!

Если же все наоборот – срок уплаты платежа наступает раньше срока сдачи декларации / отчета или по нему вообще не установлена отчетность, то необходимо подать уведомление об исчисленных суммах.

Исключение – фиксированные взносы ИП, по ним подавать уведомление не требуется.

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Инвестиции

Брокер ВТБ начнет проводить сделки с ценными бумагами в выходные дни

В первую очередь в нерабочие дни инвесторы смогут управлять БПИФ денежного рынка «Ликвидность».

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