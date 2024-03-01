Календарь налогоплательщика 2024: сроки уплаты налогов и сдачи отчетности в 2024 году

Налоги в 2024 году платим в виде ЕНП
С 1 января 2024 года платежные поручения со статусом 02, ОКТМО и КБК конкретного налога уже не принимают.
Вот реквизиты для уплаты налогов в 2024 году:
В налоговую нужно сдавать уведомление по ЕНП с информацией о типе платежа (налог, страховые взносы, авансовый платеж) и суммой, исчисленного налога / взноса.
Срок подачи уведомления – не позднее 25 числа месяца уплаты.
Уведомление необходимо для того, чтобы налоговый орган знал, на оплату какого налога и в каком размере необходимо отнести средства, находящиеся на ЕНС.
Какие налоги и сборы не входят в ЕНП в 2024 году
Некоторые налоги и сборы можно платить как через ЕНП, так и отдельными платежами:
налог на профессиональный доход (для самозанятых);
сбор за пользование объектами животного мира;
сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов.
Не входят в ЕНП:
взносы по травматизму и профзаболеваниям работников;
госпошлина, в отношении которой не выдан исполнительный документ;
НДФЛ по патенту иностранных сотрудников.
Сроки уплаты налогов в 2024 году
В 2024 года перечислять налоги на единый налоговый счет нужно не позднее 28 числа.
Периодичность платежей не изменяется, если платили раз в квартал – значит так будет и дальше, просто срок будет до 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Но есть исключение: особые сроки уплаты установлены для НДФЛ с выплат работникам.
Календарь уплаты НДФЛ и подачи уведомлений в 2024 году
С 2024 года сроки по НДФЛ такие:
налог, удержанный за период с 1 по 22 число – уплата до 28 числа включительно;
налог, удержанный за период с 23 по последнее число месяца – уплата до 5 числа включительно;
налог, удержанный за период с 23.12 по 31.12 – уплата до последнего рабочего дня года.
Уведомления по НДФЛ тоже подают в особые сроки, они есть в таблице ниже.
Период
Срок сдачи уведомления по ЕНП на НДФЛ
Срок уплаты НДФЛ
с 01.01.2024 по 22.01.2024
25.01.2024
29.01.2024
с 23.01.2024 по 31.01.2024
05.02.2024
05.02.2024
с 01.02.2024 по 22.02.2024
26.02.2024
28.02.2024
с 23.02.2024 по 29.02.2024
04.03.2024
05.03.2024
с 01.03.2024 по 22.03.2024
25.03.2024
28.03.2024
с 23.03.2024 по 31.03.2024
03.04.2024
05.04.2024
с 01.04.2024 по 22.04.2024
25.04.2024
02.05.2024
с 23.04.2024 по 30.04.2024
03.05.2024
06.05.2024
с 01.05.2024 по 22.05.2024
27.05.2024
28.05.2024
с 23.05.2024 по 31.05.2024
03.06.2024
05.06.2024
с 01.06.2024 по 22.06.2024
25.06.2024
28.06.2024
с 23.06.2024 по 30.06.2024
03.07.2024
05.07.2024
с 01.07.2024 по 22.07.2024
25.07.2024
29.07.2024
с 23.07.2024 по 31.07.2024
05.08.2024
05.08.2024
с 01.08.2024 по 22.08.2024
26.08.2024
28.08.2024
с 23.08.2024 по 31.08.2024
03.09.2024
05.09.2024
с 01.09.2024 по 22.09.2024
25.09.2024
30.09.2024
с 23.09.2024 по 30.09.2024
03.10.2024
07.10.2024
с 01.10.2024 по 22.10.2024
25.10.2024
28.10.2024
с 23.10.2024 по 31.10.2024
05.11.2024
05.11.2024
с 01.11.2024 по 22.11.2024
25.11.2024
28.11.2024
с 23.11.2024 по 30.11.2024
03.12.2024
05.12.2024
с 01.12.2024 по 22.12.2024
25.12.2024
28.12.2024
с 23.12.2024 по 31.12.2024
28.12.2024
28.12.2024
Календарь уплаты налогов и взносов в 2024 году (таблица)
Вид платежа
За какой период
Срок уплаты в 2024 (не позднее какого числа нужно перечислить платеж)
Налог на прибыль при ежемесячной уплате авансов с доплатой по итогам квартала
2023 год
28 марта
январь 2024
29 января
февраль 2024
28 февраля
март 2024
28 марта
Доплата за 1 квартал 2024
2 мая
апрель 2024
2 мая
май 2024
28 мая
июнь 2024
28 июня
Доплата за 1 полугодие 2024
29 июля
июль 2024
29 июля
август 2024
28 августа
сентябрь 2024
30 сентября
Доплата за 9 месяцев 2024
28 октября
октябрь 2024
28 октября
ноябрь 2024
28 ноября
декабрь 2024
28 декабря
Налог на прибыль при ежемесячной уплате авансов исходя из фактической прибыли
2023 год
28 марта
январь 2024
28 февраля
февраль 2024
28 марта
март 2024
2 мая
апрель 2024
28 мая
май 2024
28 июня
июнь 2024
29 июля
июль 2024
28 августа
август 2024
30 сентября
сентябрь 2024
28 октября
октябрь 2024
28 ноября
ноябрь 2024
28 декабря
Налог на прибыль при ежеквартальной уплате авансов
2023 год
28 марта
1 квартал 2024 года
2 мая
1 полугодие 2024 года
29 июля
9 месяцев 2024 года
28 октября
НДС
1 платеж за 4 квартал 2022
29 января
2 платеж за 4 квартал 2022
28 февраля
3 платеж за 4 квартал 2022
28 марта
1 платеж за 1 квартал 2023
2 мая
2 платеж за 1 квартал 2023
28 мая
3 платеж за 1 квартал 2023
28 июня
1 платеж за 2 квартал 2023
29 июля
2 платеж за 2 квартал 2023
28 августа
3 платеж за 2 квартал 2023
30 сентября
1 платеж за 3 квартал 2023
28 октября
2 платеж за 3 квартал 2023
28 ноября
3 платеж за 3 квартал 2023
28 декабря
НДС (импорт из ЕАЭС)
декабрь 2023
22 января
январь 2024
20 февраля
февраль 2024
20 марта
март 2024
22 апреля
апрель 2024
20 мая
май 2024
20 июня
июнь 2024
22 июля
июль 2024
20 августа
август 2024
20 сентября
сентябрь 2024
21 октября
октябрь 2024
20 ноября
ноябрь 2024
20 декабря
УСН, включая авансы
2023 год
28 марта ООО/ 2 мая ИП
1 квартал 2023 года
2 мая
1 полугодие 2023 года
29 июля
9 месяцев 2023 года
28 октября
АУСН
январь 2024
26 февраля
февраль 2024
25 марта
март 2024
25 апреля
апрель 2024
27 мая
май 2024
25 июня
июнь 2024
25 июля
июль 2024
26 августа
август 2024
25 сентября
сентябрь 2024
25 октября
октябрь 2024
25 ноября
ноябрь 2024
25 декабря
ЕСХН, включая авансы
2023 год
28 марта
1 полугодие 2024 года
29 июля
Налог на имущество организаций, включая авансы
2023 год
28 февраля
1 квартал 2024 года
2 мая
1 полугодие/2 квартал 2024
29 июля
9 месяцев/3 квартал 2024
28 октября
Транспортный налог
2023 год
28 февраля
1 квартал 2024 года
2 мая
2 квартал 2024 года
29 июля
3 квартал 2024 года
28 октября
Земельный налог
2023 год
28 февраля
1 квартал 2024 года
2 мая
2 квартал 2024 года
29 июля
3 квартал 2024 года
28 октября
НДФЛ для ИП на ОСНО
2023 год
15 июля
1 квартал 2024 года
25 апреля
1 полугодие 2024 года
25 июля
9 месяцев 2024 года
25 октября
Сроки уплаты страховых взносов за работников и фиксированных взносов ИП в 2024 году
Вид платежа
За какой период
Срок уплаты в 2024 (не позднее какого числа нужно перечислить платеж)
Фиксированные взносы ИП
2023 год
9 января
Взносы ИП (1% с доходов свыше 300 тыс. рублей)
2023 год
1 июля
Страховые взносы за работников по единому тарифу
декабрь 2023
39 января
январь 2024
28 февраля
февраль 2024
28 марта
март 2024
2 мая
апрель 2024
28 мая
май 2024
28 июня
июнь 2024
29 июля
июль 2024
28 августа
август 2024
30 сентября
сентябрь 2024
28 октября
октябрь 2024
28 ноября
ноябрь 2024
28 декабря
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
декабрь 2023
15 января
январь 2024
15 февраля
февраль 2024
15 марта
март 2024
15 апреля
апрель 2024
15 мая
май 2024
17 июня
июнь 2024
15 июля
июль 2024
15 августа
август 2024
16 сентября
сентябрь 2024
15 октября
октябрь 2024
15 ноября
ноябрь 2024
16 декабря
Отчетность в 2024 году
Далее в таблице мы собрали сроки сдачи отчетности в налоговую инспекцию и СФР в 2024 году.
Сроки сдачи отчетности по работникам в 2024 году
Вид отчетности
Отчетный период
Срок сдачи в 2024 (не позднее какого числа нужно сдать отчет)
6-НДФЛ
2023 год
26 февраля
1 квартал 2024 года
25 апреля
1 полугодие 2024 года
25 июля
9 месяцев 2024 года
25 октября
РСВ
2023 год
25 января
1 квартал 2024 года
25 апреля
1 полугодие 2024 года
25 июля
9 месяцев 2024 года
25 октября
Подтверждение основного ОКВЭД
2023 год
15 апреля
Персонифицированные сведения о физлицах (новая отчётность)
январь 2024
26 февраля
февраль 2024
25 марта
март 2024
25 апреля
апрель 2024
27 мая
май 2024
25 июня
июнь 2024
25 июля
июль 2024
26 августа
август 2024
25 сентября
сентябрь 2024
25 октября
октябрь 2024
25 ноября
ноябрь 2024
25 декабря
ЕФС-1
Сведения о взносах на травматизм и дополнительных взносах на пенсию
1 квартал 2024 года
25 апреля
1 полугодие 2024 года
25 июля
9 месяцев 2024 года
25 октября
Сведения о трудовой деятельности
Прием, увольнение
Следующий рабочий день
Перевод или выбор ЭТК
25 число следующего месяца
Сроки сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности в 2024 году
Вид отчетности
Отчетный период
Срок сдачи в 2024 (не позднее какого числа нужно сдать отчет)
Бухгалтерская отчётность
2023 год
1 апреля
Декларация по налогу на прибыль (ежемесячная)
2023 год
25 марта
январь 2024
26 февраля
январь – февраль 2024
25 марта
январь – март 2024
25 апреля
январь – апрель 2024
27 мая
январь – май 2024
25 июня
январь – июнь 2024
25 июля
январь – июль 2024
26 августа
январь – август 2024
25 сентября
январь – сентябрь 2024
25 октября
январь – октябрь 2024
25 ноября
январь – ноябрь 2024
25 декабря
Декларация по налогу на прибыль (ежеквартальная)
2023 год
25 марта
1 квартал 2024 года
25 апреля
1 полугодие 2024 года
25 июля
9 месяцев 2024 года
25 октября
Декларация по НДС
4 квартал 2023 года
25 января
1 квартал 2024 года
25 апреля
2 квартал 2024 года
25 июля
3 квартал 2024 года
25 октября
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
4 квартал 2023 года
22 января
1 квартал 2024 года
22 апреля
2 квартал 2024 года
22 июля
3 квартал 2024 года
21 октября
Декларация по НДС (импорт из ЕАЭС)
декабрь 2023
22 января
январь 2024
20 февраля
февраль 2024
20 марта
март 2024
22 апреля
апрель 2024
20 мая
май 2024
20 июня
июнь 2024
22 июля
июль 2024
20 августа
август 2024
20 сентября
сентябрь 2024
21 октября
октябрь 2024
20 ноября
ноябрь 2024
20 декабря
Единая упрощенная декларация
2023 год
22 января
1 квартал 2024 года
22 апреля
1 полугодие 2024 года
22 июля
9 месяцев 2024 года
21 октября
Декларация по УСН для ООО
2023 год
25 марта
Декларация по УСН для ИП
2023 год
25 апреля
Декларация по ЕСХН
2023 год
25 марта
Декларация по имуществу ООО
2023 год
26 февраля
3-НДФЛ для ИП на ОСНО
2023 год
2 мая
Важно: если срок уплаты платежа наступает позже срока сдачи декларации / отчета, то не нужно подавать уведомление!
Если же все наоборот – срок уплаты платежа наступает раньше срока сдачи декларации / отчета или по нему вообще не установлена отчетность, то необходимо подать уведомление об исчисленных суммах.
Исключение – фиксированные взносы ИП, по ним подавать уведомление не требуется.
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