Календарь налогоплательщика 2024: сроки уплаты налогов и сдачи отчетности в 2024 году

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Сроки сдачи отчетности по работникам в 2024 году.docx

Сроки сдачи отчетности по работникам в 2024 году.docx

Сроки сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности в 2024 годуdocx.docx

Сроки сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности в 2024 годуdocx.docx

Налоги в 2024 году платим в виде ЕНП

С 1 января 2024 года платежные поручения со статусом 02, ОКТМО и КБК конкретного налога уже не принимают.

Вот реквизиты для уплаты налогов в 2024 году:

Номер поля платежного поручения Наименование (поля) реквизита платежного документа Значение 13 Наименование банка получателя средств ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула 14 БИК банка получателя средств (БИК ТОФК) 017003983 15 № счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета) 40102810445370000059 16 Получатель Казначейство России (ФНС России) 17 Номер казначейского счета 03100643000000018500 61 ИНН получателя 7727406020 103 КПП получателя 770801001 22 Код (УИП) 0 101 Статус 01 104 КБК 18201061201010000510 105 ОКТМО 0 106 Основание платежа 0 107 Налоговый период 0 108 Номер документа 0 109 Дата документа 0 24 Назначение платежа Единый налоговый платеж

В налоговую нужно сдавать уведомление по ЕНП с информацией о типе платежа (налог, страховые взносы, авансовый платеж) и суммой, исчисленного налога / взноса.

Срок подачи уведомления – не позднее 25 числа месяца уплаты.

Уведомление необходимо для того, чтобы налоговый орган знал, на оплату какого налога и в каком размере необходимо отнести средства, находящиеся на ЕНС.

Какие налоги и сборы не входят в ЕНП в 2024 году

Некоторые налоги и сборы можно платить как через ЕНП, так и отдельными платежами:

налог на профессиональный доход (для самозанятых);

сбор за пользование объектами животного мира;

сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов.

Не входят в ЕНП:

взносы по травматизму и профзаболеваниям работников;

госпошлина, в отношении которой не выдан исполнительный документ;

НДФЛ по патенту иностранных сотрудников.

Сроки уплаты налогов в 2024 году

В 2024 года перечислять налоги на единый налоговый счет нужно не позднее 28 числа.

Периодичность платежей не изменяется, если платили раз в квартал – значит так будет и дальше, просто срок будет до 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Но есть исключение: особые сроки уплаты установлены для НДФЛ с выплат работникам.

Календарь уплаты НДФЛ и подачи уведомлений в 2024 году

С 2024 года сроки по НДФЛ такие:

налог, удержанный за период с 1 по 22 число – уплата до 28 числа включительно;

налог, удержанный за период с 23 по последнее число месяца – уплата до 5 числа включительно;

налог, удержанный за период с 23.12 по 31.12 – уплата до последнего рабочего дня года.

Уведомления по НДФЛ тоже подают в особые сроки, они есть в таблице ниже.

Период Срок сдачи уведомления по ЕНП на НДФЛ Срок уплаты НДФЛ с 01.01.2024 по 22.01.2024 25.01.2024 29.01.2024 с 23.01.2024 по 31.01.2024 05.02.2024 05.02.2024 с 01.02.2024 по 22.02.2024 26.02.2024 28.02.2024 с 23.02.2024 по 29.02.2024 04.03.2024 05.03.2024 с 01.03.2024 по 22.03.2024 25.03.2024 28.03.2024 с 23.03.2024 по 31.03.2024 03.04.2024 05.04.2024 с 01.04.2024 по 22.04.2024 25.04.2024 02.05.2024 с 23.04.2024 по 30.04.2024 03.05.2024 06.05.2024 с 01.05.2024 по 22.05.2024 27.05.2024 28.05.2024 с 23.05.2024 по 31.05.2024 03.06.2024 05.06.2024 с 01.06.2024 по 22.06.2024 25.06.2024 28.06.2024 с 23.06.2024 по 30.06.2024 03.07.2024 05.07.2024 с 01.07.2024 по 22.07.2024 25.07.2024 29.07.2024 с 23.07.2024 по 31.07.2024 05.08.2024 05.08.2024 с 01.08.2024 по 22.08.2024 26.08.2024 28.08.2024 с 23.08.2024 по 31.08.2024 03.09.2024 05.09.2024 с 01.09.2024 по 22.09.2024 25.09.2024 30.09.2024 с 23.09.2024 по 30.09.2024 03.10.2024 07.10.2024 с 01.10.2024 по 22.10.2024 25.10.2024 28.10.2024 с 23.10.2024 по 31.10.2024 05.11.2024 05.11.2024 с 01.11.2024 по 22.11.2024 25.11.2024 28.11.2024 с 23.11.2024 по 30.11.2024 03.12.2024 05.12.2024 с 01.12.2024 по 22.12.2024 25.12.2024 28.12.2024 с 23.12.2024 по 31.12.2024 28.12.2024 28.12.2024

Календарь уплаты налогов и взносов в 2024 году (таблица)

Вид платежа За какой период Срок уплаты в 2024 (не позднее какого числа нужно перечислить платеж) Налог на прибыль при ежемесячной уплате авансов с доплатой по итогам квартала 2023 год 28 марта январь 2024 29 января февраль 2024 28 февраля март 2024 28 марта Доплата за 1 квартал 2024 2 мая апрель 2024 2 мая май 2024 28 мая июнь 2024 28 июня Доплата за 1 полугодие 2024 29 июля июль 2024 29 июля август 2024 28 августа сентябрь 2024 30 сентября Доплата за 9 месяцев 2024 28 октября октябрь 2024 28 октября ноябрь 2024 28 ноября декабрь 2024 28 декабря Налог на прибыль при ежемесячной уплате авансов исходя из фактической прибыли 2023 год 28 марта январь 2024 28 февраля февраль 2024 28 марта март 2024 2 мая апрель 2024 28 мая май 2024 28 июня июнь 2024 29 июля июль 2024 28 августа август 2024 30 сентября сентябрь 2024 28 октября октябрь 2024 28 ноября ноябрь 2024 28 декабря Налог на прибыль при ежеквартальной уплате авансов 2023 год 28 марта 1 квартал 2024 года 2 мая 1 полугодие 2024 года 29 июля 9 месяцев 2024 года 28 октября НДС 1 платеж за 4 квартал 2022 29 января 2 платеж за 4 квартал 2022 28 февраля 3 платеж за 4 квартал 2022 28 марта 1 платеж за 1 квартал 2023 2 мая 2 платеж за 1 квартал 2023 28 мая 3 платеж за 1 квартал 2023 28 июня 1 платеж за 2 квартал 2023 29 июля 2 платеж за 2 квартал 2023 28 августа 3 платеж за 2 квартал 2023 30 сентября 1 платеж за 3 квартал 2023 28 октября 2 платеж за 3 квартал 2023 28 ноября 3 платеж за 3 квартал 2023 28 декабря НДС (импорт из ЕАЭС) декабрь 2023 22 января январь 2024 20 февраля февраль 2024 20 марта март 2024 22 апреля апрель 2024 20 мая май 2024 20 июня июнь 2024 22 июля июль 2024 20 августа август 2024 20 сентября сентябрь 2024 21 октября октябрь 2024 20 ноября ноябрь 2024 20 декабря УСН, включая авансы 2023 год 28 марта ООО/ 2 мая ИП 1 квартал 2023 года 2 мая 1 полугодие 2023 года 29 июля 9 месяцев 2023 года 28 октября АУСН январь 2024 26 февраля февраль 2024 25 марта март 2024 25 апреля апрель 2024 27 мая май 2024 25 июня июнь 2024 25 июля июль 2024 26 августа август 2024 25 сентября сентябрь 2024 25 октября октябрь 2024 25 ноября ноябрь 2024 25 декабря ЕСХН, включая авансы 2023 год 28 марта 1 полугодие 2024 года 29 июля Налог на имущество организаций, включая авансы 2023 год 28 февраля 1 квартал 2024 года 2 мая 1 полугодие/2 квартал 2024 29 июля 9 месяцев/3 квартал 2024 28 октября Транспортный налог 2023 год 28 февраля 1 квартал 2024 года 2 мая 2 квартал 2024 года 29 июля 3 квартал 2024 года 28 октября Земельный налог 2023 год 28 февраля 1 квартал 2024 года 2 мая 2 квартал 2024 года 29 июля 3 квартал 2024 года 28 октября НДФЛ для ИП на ОСНО 2023 год 15 июля 1 квартал 2024 года 25 апреля 1 полугодие 2024 года 25 июля 9 месяцев 2024 года 25 октября

Сроки уплаты страховых взносов за работников и фиксированных взносов ИП в 2024 году

Вид платежа За какой период Срок уплаты в 2024 (не позднее какого числа нужно перечислить платеж) Фиксированные взносы ИП 2023 год 9 января Взносы ИП (1% с доходов свыше 300 тыс. рублей) 2023 год 1 июля Страховые взносы за работников по единому тарифу декабрь 2023 39 января январь 2024 28 февраля февраль 2024 28 марта март 2024 2 мая апрель 2024 28 мая май 2024 28 июня июнь 2024 29 июля июль 2024 28 августа август 2024 30 сентября сентябрь 2024 28 октября октябрь 2024 28 ноября ноябрь 2024 28 декабря Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний декабрь 2023 15 января январь 2024 15 февраля февраль 2024 15 марта март 2024 15 апреля апрель 2024 15 мая май 2024 17 июня июнь 2024 15 июля июль 2024 15 августа август 2024 16 сентября сентябрь 2024 15 октября октябрь 2024 15 ноября ноябрь 2024 16 декабря

Отчетность в 2024 году

Далее в таблице мы собрали сроки сдачи отчетности в налоговую инспекцию и СФР в 2024 году.

Сроки сдачи отчетности по работникам в 2024 году

Вид отчетности Отчетный период Срок сдачи в 2024 (не позднее какого числа нужно сдать отчет) 6-НДФЛ 2023 год 26 февраля 1 квартал 2024 года 25 апреля 1 полугодие 2024 года 25 июля 9 месяцев 2024 года 25 октября РСВ 2023 год 25 января 1 квартал 2024 года 25 апреля 1 полугодие 2024 года 25 июля 9 месяцев 2024 года 25 октября Подтверждение основного ОКВЭД 2023 год 15 апреля Персонифицированные сведения о физлицах (новая отчётность) январь 2024 26 февраля февраль 2024 25 марта март 2024 25 апреля апрель 2024 27 мая май 2024 25 июня июнь 2024 25 июля июль 2024 26 августа август 2024 25 сентября сентябрь 2024 25 октября октябрь 2024 25 ноября ноябрь 2024 25 декабря ЕФС-1 Сведения о взносах на травматизм и дополнительных взносах на пенсию 1 квартал 2024 года 25 апреля 1 полугодие 2024 года 25 июля 9 месяцев 2024 года 25 октября Сведения о трудовой деятельности Прием, увольнение Следующий рабочий день Перевод или выбор ЭТК 25 число следующего месяца

Сроки сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности в 2024 году

Вид отчетности Отчетный период Срок сдачи в 2024 (не позднее какого числа нужно сдать отчет) Бухгалтерская отчётность 2023 год 1 апреля Декларация по налогу на прибыль (ежемесячная) 2023 год 25 марта январь 2024 26 февраля январь – февраль 2024 25 марта январь – март 2024 25 апреля январь – апрель 2024 27 мая январь – май 2024 25 июня январь – июнь 2024 25 июля январь – июль 2024 26 августа январь – август 2024 25 сентября январь – сентябрь 2024 25 октября январь – октябрь 2024 25 ноября январь – ноябрь 2024 25 декабря Декларация по налогу на прибыль (ежеквартальная) 2023 год 25 марта 1 квартал 2024 года 25 апреля 1 полугодие 2024 года 25 июля 9 месяцев 2024 года 25 октября Декларация по НДС 4 квартал 2023 года 25 января 1 квартал 2024 года 25 апреля 2 квартал 2024 года 25 июля 3 квартал 2024 года 25 октября Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур 4 квартал 2023 года 22 января 1 квартал 2024 года 22 апреля 2 квартал 2024 года 22 июля 3 квартал 2024 года 21 октября Декларация по НДС (импорт из ЕАЭС) декабрь 2023 22 января январь 2024 20 февраля февраль 2024 20 марта март 2024 22 апреля апрель 2024 20 мая май 2024 20 июня июнь 2024 22 июля июль 2024 20 августа август 2024 20 сентября сентябрь 2024 21 октября октябрь 2024 20 ноября ноябрь 2024 20 декабря Единая упрощенная декларация 2023 год 22 января 1 квартал 2024 года 22 апреля 1 полугодие 2024 года 22 июля 9 месяцев 2024 года 21 октября Декларация по УСН для ООО 2023 год 25 марта Декларация по УСН для ИП 2023 год 25 апреля Декларация по ЕСХН 2023 год 25 марта Декларация по имуществу ООО 2023 год 26 февраля 3-НДФЛ для ИП на ОСНО 2023 год 2 мая

Важно: если срок уплаты платежа наступает позже срока сдачи декларации / отчета, то не нужно подавать уведомление!

Если же все наоборот – срок уплаты платежа наступает раньше срока сдачи декларации / отчета или по нему вообще не установлена отчетность, то необходимо подать уведомление об исчисленных суммах.

Исключение – фиксированные взносы ИП, по ним подавать уведомление не требуется.