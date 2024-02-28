Как определить дату заключения договора, подписанного при помощи системы ЭДО

Рассмотрев вопрос, эксперты пришли к следующему выводу

По общему правилу договор считается заключенным с того момента, когда лицо, первым подписавшее договор, узнало о подписании договора второй стороной. В рассматриваемой ситуации этот момент, вероятнее всего, определяется датой, указанной в упомянутом в вопросе штампе.

Обоснование вывода

Под договором понимается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК). Такое соглашение является сделкой (ст. 153, п. 1 ст. 154 ГК).

Для большинства договоров законодательством предусмотрена обязательная письменная форма. Так, например, письменная форма договора должна быть соблюдена, если хотя бы одна из сторон является юридическим лицом.

Согласно п. 2 ст. 434 ГК договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами (в том числе электронного), а также путем обмена письмами, телеграммами, электронными документами либо иными данными в соответствии с правилами абзаца второго п. 1 ст. 160 ГК.