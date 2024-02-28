Госзакупки

Как определить дату заключения договора, подписанного при помощи системы ЭДО

В договоре аренды указана дата договора 24.01.2024. Договор был подписан по ЭДО, и в штампе о подписании указана другая дата. В договоре указано, что он вступает в силу с даты подписания сторонами и с даты подписания начинают исчисляться сроки договора и индексации арендной платы. От какой даты в данном случае следует исчислять указанные сроки: с даты в договоре или в штампе о подписании договора?
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Как определить дату заключения договора, подписанного при помощи системы ЭДО
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Рассмотрев вопрос, эксперты пришли к следующему выводу

По общему правилу договор считается заключенным с того момента, когда лицо, первым подписавшее договор, узнало о подписании договора второй стороной. В рассматриваемой ситуации этот момент, вероятнее всего, определяется датой, указанной в упомянутом в вопросе штампе.

Обоснование вывода

Под договором понимается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК). Такое соглашение является сделкой (ст. 153, п. 1 ст. 154 ГК).

Для большинства договоров законодательством предусмотрена обязательная письменная форма. Так, например, письменная форма договора должна быть соблюдена, если хотя бы одна из сторон является юридическим лицом.

Согласно п. 2 ст. 434 ГК договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами (в том числе электронного), а также путем обмена письмами, телеграммами, электронными документами либо иными данными в соответствии с правилами абзаца второго п. 1 ст. 160 ГК.

Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной (пп. 1, 2 ст. 432 ГК).

Таким образом, для заключения договора в письменной (в том числе электронной) форме стороны должны, во-первых, достичь соглашения по всем существенным условиям договора, а во-вторых, подписать (собственноручно либо с помощью аналога собственноручной подписи) документ (документы), выражающий содержание договора. Последствием несоблюдения указанных условий по общему правилу будет незаключенность договора.

Согласно п. 1 ст. 166 ГК сделка (которой, как указано выше, является и договор) недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Как видим, основанием для недействительности договора может быть его несоответствие закону. Государственные стандарты законами не являются, поэтому несоответствие им договора не влечет недействительности последнего.

Действительно, на практике стороны при заключении договора указывают в нем (в «шапке» договора) место и дату его заключения. Такое указание не вытекает из требований закона и представляет собой сложившийся в деловой практике обычай (ст. 5 ГК). Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения (п. 1 ст. 425 ГК).

Если договор не подлежит государственной регистрации и для его заключения не требуется передачи имущества, он признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта (ст. 433 ГК).

Учитывая это обстоятельство, указанная в договоре дата не имеет решающего значения в целях определения момента заключения договора. Последний в любом случае считается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта.

Применительно к описанной ситуации таким моментом должен считаться момент, когда лицо, первым подписавшее договор, узнало о его подписании второй стороной.

Само по себе несовпадение указанной даты (даты заключения договора) с датой, указанной в самом договоре, не свидетельствует о каком-либо нарушении. Последняя дата в таком случае может рассматриваться исключительно как дата формирования проекта договора (еще не подписанного сторонами документа, в котором зафиксированы все необходимые условия и реквизиты). Очевидно, что дата составления (изготовления, формирования) такого документа может не совпадать с датой заключения договора, а во многих случаях и не совпадает с ней (смотрите, например, постановление Арбитражного суда Московского округа от 20 апреля 2021 г. № Ф05-7489/21 по делу № А40-285845/2019).

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