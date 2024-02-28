Самозанятые

Как заказчику эффективно работать с самозанятыми исполнителями: чек-лист для предпринимателей

Сегодня все больше предпринимателей и компаний предпочитают работать с самозанятыми исполнителями. Это подтверждает статистика: к концу 2023 года число самозанятых граждан преодолело 9 200 000 человек. У бизнеса есть потребность в синих воротничках по упрощенному налогообложению, ведь такой формат отношений имеет ряд преимуществ.
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Как заказчику эффективно работать с самозанятыми исполнителями: чек-лист для предпринимателей
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

О том, как эффективно работать с самозанятыми исполнителями и избежать рисков, рассказывает Александр Короб, СЕО платформы для поиска подработки Tempi.

Почему работать с самозанятыми — полезно

С точки зрения экономии

  • Во-первых, нет необходимости содержать постоянный штат сотрудников.

    Это значительно сокращает издержки на выплату зарплат, аренду помещения, налоги и страховые взносы. 

  • Во-вторых, возможность найти исполнителя в пиковые нагрузки.

    Когда компаниям требуется дополнительная рабочая сила, они могут быстро найти и привлечь самозанятых исполнителей, что позволяет избежать необходимости расширения постоянного штата.

Это особенно подходит для сферы услуг, а именно хореки, логистики и ритейла. Например, перед праздниками цветочные магазины сильно нуждаются в курьерах и флористах, а как известно — таким профессиям очень подходит самозанятость.

  • В-третьих, приятный налог на профессиональный доход.

    Если при выплате зарплат для штатных сотрудников именно работодатель обязан платить 13%, то при НПД ответственность за взнос переходит на исполнителя. Напомним, для самозанятых граждан налог составляет от 4 до 6%. 

  • В-четвертых, высокая конкурентоспособность компании на бизнес-арене.

    Работа с самозанятыми исполнителями позволяет работодателю быть гибким и адаптивными, становясь привлекательным видом организации труда. 

  • В-пятых, отсутствие отчетности у компаний. В отличие от работы с постоянным штатом сотрудников при работе с самозанятыми исполнителями компания не обязана вести сложную отчетность о заработной плате, удержанных налогах и других финансовых обязательствах. Это позволяет сэкономить время и упростить процесс учета.

С точки зрения персонала

  • Более широкий географический охват.

Работа с самозанятыми исполнителями позволяет компаниям расширить свой географический охват. Они могут найти специалистов из разных регионов или даже других стран, что открывает новые возможности для сотрудничества и доступ к широкому спектру талантов.

Кстати, если вы желаете работать с иностранцами, именно самозанятость позволяет зарубежным исполнителям легально зарабатывать деньги.

  • Тест-драйв исполнителя (от самозанятого в штат).

Работа с самозанятыми дает возможность проверить их профессионализм, результативность и коммуникационные навыки, прежде чем решить принять их на постоянную работу в штат компании. Это позволяет избежать неподходящих сотрудников и сохранить гибкость в управлении персоналом. 

Кто не рискует — тот платит 

Вместе с преимуществами работа с самозанятыми исполнителями может включать и ряд рисков, которые заказчик должен учитывать:

1. Необходимопроверить статус самозанятого исполнителя перед началом сотрудничества. 

2. Исполнитель не должен быть в трудовых отношениях более двух лет с той компанией, с которой он решил сотрудничать как самозанятый.  В противном случае налоговая может назначить штраф, а в некоторых ситуациях подать иск в суд.

3. После оплаты работы обязательно нужен чек. Это гарантирует легальность сделки и защитит заказчика в случае возникновения претензий со стороны исполнителя или налоговых органов.

4. Не на все виды работ можно нанимать самозанятого исполнителя. Вот список запрещенных:

  • добыча и реализация полезных ископаемых;

  • перепродажа чужих товаров;

  • реализация подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке;

  • доставка товаров в интересах других лиц (за исключением курьерской доставки, когда нанимающая компания использует ККТ).

Как работать с самозанятыми. Простое руководство

Приводим чек-лист того, как работать с самозанятыми исполнителями. 

1. Определите свои потребности.

  • Задайте вопрос: «Что именно вы хотите получить от самозанятого исполнителя? Какова цель моего проекта и примерный результат?». Возможно, есть потребность облегчить себе жизнь в пиковые нагрузки или полностью перейти на временный персонал.

  • Разбейте проект на этапы и определите, какие задачи могут быть выполнены самозанятым. Такой подход применим и к обычной организации труда. В случае с самозанятыми это значительно сократит финансовые издержки и ускорит поиск исполнителя.

2. Подготовьте подробное описание задачи.

  • Дайте исполнителю максимально полное представление о проекте и требованиях к нему.

  • Укажите сроки выполнения заданий и предоставьте подробные инструкции по каждой задаче. Допустим, вам нужен дизайнер на создание лендинга или бармен на разовую смену в ресторан. Для дизайнера необходимо прописать четкое техническое задание, а для бармена — указать  примерное меню и техники, с которыми он должен уметь работать.

3. Выбирайте исполнителя.

  • Определите способ поиска исполнителя. Здесь два пути: обратиться к кадровому агентству или подобрать онлайн-сервис для взаимодействия с самозанятым. 

Первый путь: обращайте внимание на специализацию кадрового агентства (важно выбрать соответствующее вашему запросу), конфиденциальность (гарантирует ли агентство соглашение о конфиденциальности), мелкий шрифт (если вы решили в дальнейшем нанять самозанятого в штат, некоторые агентства могут выписать вам штраф).

Второй путь: при выборе сервиса учитывайте следующие критерии: готовят ли они закрывающие документы; как отбирают исполнителей (есть ли рейтинг кандидатов); отражают ли на сайте карту смен; как выставляют график; насколько качественно работает служба поддержки. 

  • Исследуйте рынок самозанятых исполнителей и ознакомьтесь с их опытом и отзывами предыдущих заказчиков. 

4. Разработайте прозрачную систему коммуникации.

  • Установите удобные и доступные средства связи с исполнителем (например, электронная почта, мессенджеры, звонки).

  • Установите четкие правила обмена информацией. Предупредите исполнителя, готовы ли вы отвечать на вопросы 24/7 или можете уделить время в определенный период.

5. Установите понятные критерии оценки работы.

  • Сформулируйте критерии оценки результата работы исполнителя заранее.

  • Установите возможность внести коррективы или предложения по улучшению работы в процессе выполнения проекта.

  • Давайте обратную связь и вовремя высказывайте свои пожелания и замечания.

6. Определите систему оплаты и гарантии.

  • Согласуйте с исполнителем варианты оплаты и условия.

  • Обязательно заключите договор о выполнении работ. Подойдет ГПХ или акт услуг. Без договора на вас обратит внимание налоговая.

  • Установите механизм регулирования возможных споров и недоразумений, чтобы избежать сложностей в будущем.

7. Оцените и документируйте результат.

  • Внимательно проверьте выполненную работу на соответствие заданным требованиям и целям проекта. Не забудьте про обратную связь и отзыв —   это повысит ваш авторитет, а исполнитель сможет получать больше заказов.

  • Подтвердите факт выполнения работ. Обязательно требуйте чек. Исполнитель формирует его сам в приложении «Мой налог». Обращайте внимание на любую мелочь: дату, точную сумму и название организации вплоть до ИНН.

Работа с самозанятыми — поистине тренд, который будет только усиливаться. Присмотритесь к этому виду занятости и не забывайте обо всех нюансах. 

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