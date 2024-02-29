Как оплачиваются больничные сотрудникам по ГПД в 2024 году

С 1 января 2023 года граждане, работающие по ГПД, вправе получать больничные и детские пособия. ЮЛ или ИП, с которым заключен договор, должны отвечать определенным требованиям. В статье рассмотрим тему ГПД и больничного в 2024 году.

ГПД: понятие и основы

Договор гражданско-правового характера или гражданско-правовой договор (ГПД или ГПХ) — соглашение, которое заключено на основании норм гражданского законодательства. Согласно части 2 ГК к таким соглашениям относятся договоры возмездного оказания услуг, подряда, хранения, другие виды.

По ГПД могут работать внештатные сотрудники: строители, юристы, экономисты, другие. При помощи соглашения официально оформляется разовая работа или оказание услуги. Результат работ отражается в акте.

Обычно для оформления используются два типа договора:

Подряда. Соглашение подписывается, если гражданин оформляется для выполнения определенной работы. Он выполняет работы, которые прописаны в договоре, заказчик их оплачивает. Договор часто заключает на проведение ремонтных, строительных работ, изготовление продукции и т. д. В такой ситуации результат деятельности материальный. Его можно увидеть и потрогать;

Возмездного оказания услуг. Соглашение заключается для оформления услуг. Результат работы по такому договору нематериален. Соглашение подписывается на медицинские, аудиторские, другие услуги, консультирование.

Научим рассчитывать зарплату, отпускные, командировочные и больничные по новым правилам 2024 года на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате». Вы станете профи по зарплате и работе с кадровыми ситуациями. Сможете называть себя специалистом, который предотвращает налоговые и юридические риски. Сможете защитить компанию от претензий инспекторов. Не только налоговых, но и трудовых. Вы можете купить курс по специальной цене за 6 600 руб. вместо 28 600 руб.! Время действия предложения ограничено! Успеть записаться! По итогам обучения вы получите официальный диплом, который будет в госреестре Рособрнадзора.

Кто относится к застрахованным лицам

До 2023 года к застрахованной категории по ОСС и ВНиМ относились граждане, которые заключили с работодателем трудовые договоры, служащие госучреждений, участники производственных кооперативов, некоторые другие группы. Конкретный перечень регламентирован 1 и 2 частями № 255-ФЗ от 29.12.2006.

С начала 2023 года в перечень застрахованных были включены ФЛ, которые заключили с работодателем ГПД:

соглашение на услуги, выполнение работ. Но в список не входят самозанятые, которые получают деньги по ГПХ, не работающие по трудовому договору, ИП и граждане, которые получают страховые пенсионные выплаты, опекуны и попечителей;

договоры авторского заказа, об отчуждении исключительного права на литературные, научные произведения искусства, лицензионные соглашения о предоставлении права применения литературных, других произведений искусства. Исключение составляют самозанятые, которые заключили такие договора.

Согласно ст. 2 № 239-ФЗ от 14.07.2022 выплачиваемые по ГПХ вознаграждения подлежат обложению взносами на ВНиМ. Соответствующие корректировки внесены в НК.

Выплаты пособий по ГПД

Внесение поправок относительно включения в перечень застрахованных граждан, которые наняты по ГПД, означает:

исполнители вправе получать пособия при возникновении страховых случаев, которые предусмотрены правилами российской обязательной системы страхования. Другими словами, граждане могут получать выплаты в случае болезни или отпуска по уходу за детьми;

заказчики по ГПД обязаны уплачивать страховые взносы на ОСС за нанятых граждан.

До 2023 года взносы на случай ВНиМ за лиц, которые работают по ГПД, уплачивать было не нужно. Такие взносы начислялись с заработной платы, других доходов сотрудников, которые выполняли трудовые обязанности по трудовым договорам, по тарифу 2,9%.

В 2023, 2024 годах в общем случае с выплат, которые начислены по трудовым договорам, и вознаграждений, которые причитаются по ГПД, работодатель выступает как страхователь. Он обязан уплачивать страховые взносы на ОМС, ОПС, ВНиМ по единому тарифу — 30% (в рамках единой базы) или 15,1% (больше базы).

Гражданско-правовой договор и больничный лист: какие компании должны платить

Заказчик, в роли которого может выступать ЮЛ или ИП, выплачивает больничные по ГПД, если от Социального фонда поступил листок нетрудоспособности на исполнителя (подрядчика).

Больничные в 2024 году по ГПД могут оформить ФЛ, у которых отсутствует статус самозанятого или ИП.

Право на получение пособия возникает, если за предыдущий год за ФЛ были начислены социальные взносы в минимальном размере стоимости страхового года. Взносы могли быть начислены другим или этим же работодателем. ФЛ могло работать по ГПХ или трудовому соглашению у другого заказчика. Стоимость страхового года рассчитывается по формуле, которая регламентирована частью 4.2 ст. 2 и частью 3 ст. 4.5 № 255-ФЗ от 29 декабря 2006 года:

Стоимость = МРОТ Х Районный коэффициент (если он установлен в регионе) Х 12 Х 2.9%.

По ГПД больничный в 2024 году вправе получать исполнители или подрядчики, в пользу которых на обязательное страхование за прошедший год было начислено (без учета районного коэффициента) минимум 5652,22 (16242 Х 12 Х 2.9%).

Кто платит, если исполнитель работает у нескольких ИП или ЮЛ

Гражданин вправе заключить несколько соглашений и работать в разных местах, по разным договорам. В такой ситуации возникает вопрос, кто из работодателей обязан начислять больничный. Распространенные ситуации рассмотрены в таблице.

Ситуация Решение Гражданин выполняет трудовые обязанности в разных ЮЛ (ИП) по ГПХ. Но он нигде не работает по трудовому договору. Оплатить больничный лист должен любой из заказчиков по выбору исполнителя. Гражданин выполняет должностные обязанности по ГПХ у ЮЛ, ИП, и одновременно работает на основании трудового соглашения на другом предприятии. Оплатить лист временной нетрудоспособности обязан работодатель, с которым заключен трудовой договор.

ГПД и больничный в 2024: как рассчитать

Для расчета можно воспользоваться информацией из СФР. Если до 2023 года ЮЛ или ИП нанимал физлиц только по ГПД, не заключал с сотрудниками трудовое соглашение, то требуется подключиться к СЭДО (система социального электронного документооборота с СФР).

Через сервис можно быстро узнать информацию о доходе ФЛ, которые требуются для расчета пособия за первые три дня заболевания, и о факте заболевания гражданина, который планирует получить пособие.

Если на предприятии работают штатные сотрудники, то работодатель должен быть подключен к СЭДО. В этом случае при найме гражданина по ГПХ ничего не нужно делать. К сервису можно подключиться:

через специальную программу СФР бесплатно;

через личный кабинет страхователя на сайте СФР;

через бухгалтерскую программу, в которую интегрирован сервис.

Рекомендуется подключиться к СЭДО заранее, когда планируется принять на работу персонал по трудовым соглашениям и ГПД.

Какие сведения передаются в СФР

При подписании ГПД заказчик должен предоставить в фонд:

Расчет и оплата больничных

Работодатель должен рассчитать и оплатить лист нетрудоспособности нанятого лица за первые три дня болезни. Вычисления осуществляются по общим правилам и с учетом страхового стажа ФЛ.

Заказчик, который нанял внештатного сотрудника по ГПД, и работодатель, заключивший с работником трудовое соглашение, обязано оплатить только первые три дня болезни ФЛ. Оставшийся период оплачивает государство, которое в таких ситуациях представляет Социальный фонд России (СФР).

Российское законодательство не регламентирует сроки, в которые страхователь обязан выплатить пособие сотруднику.

Работодатель должен выплачивать больничные по правилам, которые регламентированы на предприятии для выдачи зарплаты согласно № 255-ФЗ. Даты выдачи вознаграждений, других выплат фиксируются во внутренних локальных актах организации.

Взносы с вознаграждений, которые выдаются ЮЛ и ИП гражданам по ГПД, уплачиваются заказчиками. Больничные в 2024 году по ГПД полагаются физическим лицам, которые не относятся к категории самозанятых или ИП.

Заказчики обязаны сдавать отчетность по лицам, с которыми заключены договоры ГПХ. Поэтому компании и ИП, подписавшие ГПД, регистрируются в качестве страхователей в СФР. Сведения передаются по форме ЕФС-1.

Источник: https://buhguru.com/posobia/kak-oplachivayutsya-bolnichnye-nanyatym-po-gpd-v-2024-godu.html#.