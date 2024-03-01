Бухгалтерский учет

Отражение выручки в 2024 году: проводки

Выручка — это доходы предприятия от его обычного вида деятельности: продажи продукции или товаров, от выполнения работ, предоставления услуг. В бухгалтерском учете выручка принимается в сумме, равной величине поступивших денежных средств (ПБУ 9/99, утвержденное приказом Минфина от 06.05.1999 № 32н).
23 9
Отражение выручки в 2024 году: проводки
Иллюстрация: arodsje/pixabay

О том, как происходит отражение выручки в бухучете, на каких счетах следует зафиксировать выручку, поступившую на расчетный счет из кассы, с расчетного счета контрагента, через терминал или инкассатора, узнаете из нашей статьи.

Выручка от продажи: проводки

План счетов бухучета и инструкция по его применению утверждены приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н.

Согласно этому документу при признании в бухгалтерском учете выручка от продаж отражается:

  • кредит счета 90 «Продажи» и дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

При этом себестоимость реализованных объектов списывается:

  • с кредита счетов 43 «Готовая продукция», 41 «Товары», 44 «Расходы на продажу», 20 «Основное производство» и другие в дебет счета 90 «Продажи».

К счету 90 могут быть заведены субсчета:

  • 90-1 «Выручка»;

  • 90-2 «Себестоимость продаж»;

  • 90-3 «НДС»;

  • 90-4 «Акцизы»;

  • 90-9 «Прибыль / убыток от продаж».

При наличии субсчета выручка будет фиксироваться по кредиту субсчета 90-1.

Не за горами сдача годовой отчетности за 2023 год. Для того, чтобы вы не допустили в ней ни одной ошибки, мы подготовили специальный курс «Годовая бухгалтерская отчетность 2024: практикум по всем формам».

Сейчас вы можете купить курс за 17 600 рублей или получить его бесплатно в подписке Клерк.Премиум!

Подписаться

В подписку входят онлайн-курсы, пополняемая база вебинаров, разборы новых законов и нововведений (вы можете читать готовые разборы или заказать свой собственный главному редактору).

Выручка на расчетный счет: проводки в 2024 году

В настоящее время безналичные расчеты применяются повсеместно. При реализации продукции, услуг или выполнении работ зачастую оплата поступает напрямую на расчетный счет организации. В таком случае отражение выручки в бухучете осуществляется на счете 51 «Расчетные счета».

Согласно инструкции именно по дебету счета 51 фиксируется поступление денег на расчетный счет компании. Однако нужно учитывать, что в данном случае речь идет о деньгах в российской валюте.

При этом основанием для признания операций по расчетному счету в бухучете являются банковские выписки по расчетному счету, а также приложенные к ним денежно-расчетные документы.

Таким образом, при поступлении денег за проданную продукцию делается следующая проводка:

  • дебет 51 «Расчетные счета» и кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

В ситуациях, когда на счет предприятия поступают деньги в валюте, признавать их в бухгалтерском учете нужно на другом счете — 52 «Валютные счета». По дебету этого счета отражается поступление выручки в валюте.

Выручка из кассы: проводки

Если компания осуществила наличный расчет с покупателем или клиентом, то деньги сначала поступили в кассу. Эту операцию нужно зафиксировать на соответствующем счете.

Положениями инструкции предусмотрено, что получение денег в кассу предприятия проводится по дебету счета 50 «Касса».

Соответственно, поступление оплаты наличностью в кассу записывается:

  • по дебету 50 «Касса» и кредиту 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

После того как товар оплачен наличными и деньги поступили в кассу продавца, последний передает их в банк для зачисления на свой расчетный счет. В данном случае выручка на расчетный счет предприятия поступает из его кассы. Указанная операция подлежит отражению на счете 51 «Расчетные счета». Полная проводка будет следующей:

  •  дебет 51 «Расчетные счета» кредит 50 «Касса».

Напомним, что при приеме в кассу наличных от контрагента юрлица или ИП нужно соблюдать ограничение. В соответствии с пунктом 4 Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У расчеты наличкой между организациями, предпринимателями, а также между организациями и предпринимателями лимитированы суммой в размере 100 тыс. рублей.

Это значит, что принимать в кассу больше этой суммы от указанных участников наличных расчетов не допускается. Речь идет о ситуациях, когда партнеры рассчитываются в рамках одного договора.

Выручка через терминал: проводки в 2024 году

Сейчас повсеместно используется оплата через терминал. В рамках банковской услуги эквайринга торговые точки могут принимать безналичные платежи от покупателей с помощью терминала.

Как правило, после оплаты покупки процесс перечисления денег кредитной организацией на расчетный счет компании занимает несколько дней. Поэтому в бухучете эта операция отражается отдельно.

В таком случае используется счет 57 «Переводы в пути». На данном счете указываются сведения о движении денежных переводов в российской или иностранной валюте, выраженных деньгами от продажи товаров (услуг или работ) и внесенных для зачисления на расчетный счет фирмы, но еще не зачисленных.

Таким образом, при получении оплаты через терминал делается следующая проводка:

  • дебет 57 «Переводы в пути» кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

Приход выручки от продажи товаров на расчетный счет записывается проводкой:

  • дебет 51 «Расчетные счета» кредит 57 «Переводы в пути».

Поскольку в рамках эквайринговых услуг банквзимает комиссию, то на расчетный счет продавца деньги приходят за ее вычетом. Согласно инструкции расходы на оплату банковских услуг отражаются по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы». Таким образом, делается следующая проводка:

  • дебет 91 «Прочие доходы и расходы» кредит 57 «Переводы в пути». 

Выручка по инкассации: примеры проводок

Согласно пункту 1.5. Положения Банка России от 29.01.2018 № 630-П в рамках инкассации наличных денег банк осуществляет сбор наличности клиентов и их доставку в кредитную организацию.

В этом случае на передаваемую сумму оформляется РКО, производится запись в кассовой книге, к сумкам составляется препроводительная ведомость.

Кассовый работник организации должен предъявить инкассатору образец упаковки, передать сумку с наличностью, накладную к сумке 0402300 и квитанцию 0402300.

В присутствии кассира инкассатор проверяет состояние упаковки, ее соответствие образцу, корректность заполнения накладной и квитанции, а также проверяет соответствие суммы, номера сумки из накладной и квитанции номеру принимаемой сумки. После этого инкассатор подписывает квитанцию к сумке, проставляет оттиск штампа, дату приема и возвращает ее работнику компании.

В бухучете сдача налички в банк через инкассатора отражается следующим образом:

  • дебет счета 57 «Переводы в пути» кредит 50 «Касса»

  • дебет 51 «Расчетные счета» кредит 57 «Переводы в пути».

Начать дискуссию

Бесплатно с Трудовые отношения

Отпуск за свой счет: кому положен, когда его нужно согласовать с работодателем

Разберем, кто имеет право на неоплачиваемый отпуск, когда его нужно согласовать с работодателем, почему нельзя массово отправить работников в отпуска без содержания и за что суды взыскивают с работодателей внушительные суммы в качестве компенсаций за нарушение трудовых прав граждан. 

Отпуск за свой счет: кому положен, когда его нужно согласовать с работодателем
4

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Лицензирование

Алкогольным компаниям с уставным капиталом меньше 100 млн рублей перестанут выдавать лицензии

Чтобы получить лицензию на производство алкоголя, у компании должен быть уставный капитал не меньше 100 млн рублей. В этом капитале доля акционеров, зарегистрированных в офшорах, не должна превышать 25%.

34
Инвестиции

За 6 лет появится минимум 100 индустриальных технопарков-кластеров

Такое поручение дал правительству В. Путин в ходе обращения к Федеральному Собранию 29 февраля.

4

Календарь вебинаров

22
Лучшие спикеры, новый каждый день
Бесплатно с Исполнительное производство

Что делать бухгалтеру с исполнительным листом на сотрудника. Мини-курс

Регламент по работе с исполнительными листами очень строгий, и любые отклонения от него недопустимы. Поэтому при получении исполнительного документа повторите наш мини-курс.

Что делать бухгалтеру с исполнительным листом на сотрудника. Мини-курс
18
Бухгалтерская отчетность

Кому можно сдавать упрощенную отчетность и кто должен проходить обязательный аудит

Пора готовиться к составлению годовой бухгалтерской отчетности. Нужно проверить, может ли ваша компания вести упрощенный учет и попадет ли бизнес под аудит.

84
Обзоры для бухгалтера

🌺 Как заполнить декларацию по УСН, заявление на возврат денег с ЕНС и трудовой договор с дистанционщиком: разъяснения экспертов

Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.

29

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Дробление бизнеса

Налоговики не будут определять точные критерии дробления бизнеса

ФНС считает, что достаточно сложившейся правоприменительной практики по делам с искусственным дроблением, а в законе определять «дробленку» излишне и даже вредно.

70
РСВ

Вышли новые контрольные соотношения для РСВ

Налоговики сверят, сходится ли сумма взносов с суммой начислений, умноженной на тариф. По каждому работнику проверят превышение базы.

53
НДС

Четыре неоднозначные ситуации с исчислением и уплатой НДС

Налог на добавленную стоимость — один из самых проблемных в практике налогоплательщиков. Есть ситуации, которые вызывают вопросы даже у опытных бухгалтеров.

Иллюстрация: vwalakte/freepik
11
Обзоры для бухгалтера

Бухгалтеров шокируют на собеседованиях, а из профессии они уходят из-за высоких рисков и нервотрепки. 💃«Ночной бухгалтер» №1633

Бухгалтер и без того непростая профессия, но когда тебя не берут на работу из-з духов или знака зодиака, а собеседование проводит некомпетентный главбух, поневоле задумаешься — а тем ли я занимаюсь? На уход из профессии влияют и высокие риски (наравне с директором), и конфликты с руководством. Слушаем «глас народа» и про профновости, конечно, не забываем.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
110

Для обрабатывающей промышленности увеличат базу расчета амортизации

Такое предложение сделал В. Путин 29 февраля в ходе выступления перед Федеральным собранием.

14
Бесплатно с ФСБУ Аренда

Как заполнить годовую отчетность-2023 при лизинге по шагам. Разница между налоговым и бухгалтерским учетами

Малое предприятие на общем налоговом режиме приобрело автомобиль в лизинг. Разберем по шагам, как при упрощенном учете лизинга (без дисконтирования) правильно заполнить отчетность.

Как заполнить годовую отчетность-2023 при лизинге по шагам. Разница между налоговым и бухгалтерским учетами
1,2 тыс.

Разборы законов

1 187
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Управление персоналом

Что такое well-being и как эта система помогает бизнесу

Мы живем в мире с неопределенным будущим: от нагнетания глобальной катастрофы до радикального продления жизни. В этой парадигме well-being рассматривается как благополучие человека, общества и планеты в целом. Поэтому наше общее будущее зависит от вклада каждого человека и каждой компании в well-being.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
8

Уведомлять о ведении бизнеса станет проще: создаётся единый реестр

Правительство утвердило постановление об упрощённом порядке подачи уведомлений о предпринимательской деятельности

58
Взносы на травматизм

Взносы на травматизм платят до 15 числа в СФР и не включают в уведомление по ЕНП

В уведомление по ЕНП идут налоги и взносы с авансовой системой уплаты, которые администрирует ФНС. КБК этих налогов начинается на 182.

54
Инвестиции

Путин: вложения бизнеса в науку должны вырасти не менее чем в 2 раза

Такую задачу обозначил президент в ходе обращения к Федеральному собранию 29 февраля.

21
Стандартный вычет

Цифра дня. Про стандартный вычет

Налоговый вычет на второго и каждого последующего ребенка будет увеличен в два раза.

Цифра дня. Про стандартный вычет
5
76
Бухгалтерский учет

Отражение выручки в 2024 году: проводки

Выручка — это доходы предприятия от его обычного вида деятельности: продажи продукции или товаров, от выполнения работ, предоставления услуг. В бухгалтерском учете выручка принимается в сумме, равной величине поступивших денежных средств (ПБУ 9/99, утвержденное приказом Минфина от 06.05.1999 № 32н).

Иллюстрация: arodsje/pixabay
23

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Дробление бизнеса

Будет амнистия для бизнеса, который оптимизировал налоги за счет дробления

Компании, которые приближаются к лимиту доходов на УСН, вместо перехода на ОСНО дробят бизнес, чтобы сохранить УСН. Для таких случаев будет амнистия.

146

Интересные материалы

Декларация по УСН

Как ИП на УСН сдать налоговую декларацию

Один раз в год предприниматели, которые применяют упрощенную систему налогообложения, обязаны представить в налоговую декларацию по УСН. Нужно успеть до 25 апреля!

89