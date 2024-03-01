Отражение выручки в 2024 году: проводки

Выручка — это доходы предприятия от его обычного вида деятельности: продажи продукции или товаров, от выполнения работ, предоставления услуг. В бухгалтерском учете выручка принимается в сумме, равной величине поступивших денежных средств (ПБУ 9/99, утвержденное приказом Минфина от 06.05.1999 № 32н).

О том, как происходит отражение выручки в бухучете, на каких счетах следует зафиксировать выручку, поступившую на расчетный счет из кассы, с расчетного счета контрагента, через терминал или инкассатора, узнаете из нашей статьи.

Выручка от продажи: проводки

План счетов бухучета и инструкция по его применению утверждены приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н.

Согласно этому документу при признании в бухгалтерском учете выручка от продаж отражается:

кредит счета 90 «Продажи» и дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

При этом себестоимость реализованных объектов списывается:

с кредита счетов 43 «Готовая продукция», 41 «Товары», 44 «Расходы на продажу», 20 «Основное производство» и другие в дебет счета 90 «Продажи».

К счету 90 могут быть заведены субсчета:

90-1 «Выручка»;

90-2 «Себестоимость продаж»;

90-3 «НДС»;

90-4 «Акцизы»;

90-9 «Прибыль / убыток от продаж».

При наличии субсчета выручка будет фиксироваться по кредиту субсчета 90-1.

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Выручка на расчетный счет: проводки в 2024 году

В настоящее время безналичные расчеты применяются повсеместно. При реализации продукции, услуг или выполнении работ зачастую оплата поступает напрямую на расчетный счет организации. В таком случае отражение выручки в бухучете осуществляется на счете 51 «Расчетные счета».

Согласно инструкции именно по дебету счета 51 фиксируется поступление денег на расчетный счет компании. Однако нужно учитывать, что в данном случае речь идет о деньгах в российской валюте.

При этом основанием для признания операций по расчетному счету в бухучете являются банковские выписки по расчетному счету, а также приложенные к ним денежно-расчетные документы.

Таким образом, при поступлении денег за проданную продукцию делается следующая проводка:

дебет 51 «Расчетные счета» и кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

В ситуациях, когда на счет предприятия поступают деньги в валюте, признавать их в бухгалтерском учете нужно на другом счете — 52 «Валютные счета». По дебету этого счета отражается поступление выручки в валюте.

Выручка из кассы: проводки

Если компания осуществила наличный расчет с покупателем или клиентом, то деньги сначала поступили в кассу. Эту операцию нужно зафиксировать на соответствующем счете.

Положениями инструкции предусмотрено, что получение денег в кассу предприятия проводится по дебету счета 50 «Касса».

Соответственно, поступление оплаты наличностью в кассу записывается:

по дебету 50 «Касса» и кредиту 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

После того как товар оплачен наличными и деньги поступили в кассу продавца, последний передает их в банк для зачисления на свой расчетный счет. В данном случае выручка на расчетный счет предприятия поступает из его кассы. Указанная операция подлежит отражению на счете 51 «Расчетные счета». Полная проводка будет следующей:

дебет 51 «Расчетные счета» кредит 50 «Касса».

Напомним, что при приеме в кассу наличных от контрагента юрлица или ИП нужно соблюдать ограничение. В соответствии с пунктом 4 Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У расчеты наличкой между организациями, предпринимателями, а также между организациями и предпринимателями лимитированы суммой в размере 100 тыс. рублей.

Это значит, что принимать в кассу больше этой суммы от указанных участников наличных расчетов не допускается. Речь идет о ситуациях, когда партнеры рассчитываются в рамках одного договора.

Выручка через терминал: проводки в 2024 году

Сейчас повсеместно используется оплата через терминал. В рамках банковской услуги эквайринга торговые точки могут принимать безналичные платежи от покупателей с помощью терминала.

Как правило, после оплаты покупки процесс перечисления денег кредитной организацией на расчетный счет компании занимает несколько дней. Поэтому в бухучете эта операция отражается отдельно.

В таком случае используется счет 57 «Переводы в пути». На данном счете указываются сведения о движении денежных переводов в российской или иностранной валюте, выраженных деньгами от продажи товаров (услуг или работ) и внесенных для зачисления на расчетный счет фирмы, но еще не зачисленных.

Таким образом, при получении оплаты через терминал делается следующая проводка:

дебет 57 «Переводы в пути» кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

Приход выручки от продажи товаров на расчетный счет записывается проводкой:

дебет 51 «Расчетные счета» кредит 57 «Переводы в пути».

Поскольку в рамках эквайринговых услуг банквзимает комиссию, то на расчетный счет продавца деньги приходят за ее вычетом. Согласно инструкции расходы на оплату банковских услуг отражаются по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы». Таким образом, делается следующая проводка:

дебет 91 «Прочие доходы и расходы» кредит 57 «Переводы в пути».

Выручка по инкассации: примеры проводок

Согласно пункту 1.5. Положения Банка России от 29.01.2018 № 630-П в рамках инкассации наличных денег банк осуществляет сбор наличности клиентов и их доставку в кредитную организацию.

В этом случае на передаваемую сумму оформляется РКО, производится запись в кассовой книге, к сумкам составляется препроводительная ведомость.

Кассовый работник организации должен предъявить инкассатору образец упаковки, передать сумку с наличностью, накладную к сумке 0402300 и квитанцию 0402300.

В присутствии кассира инкассатор проверяет состояние упаковки, ее соответствие образцу, корректность заполнения накладной и квитанции, а также проверяет соответствие суммы, номера сумки из накладной и квитанции номеру принимаемой сумки. После этого инкассатор подписывает квитанцию к сумке, проставляет оттиск штампа, дату приема и возвращает ее работнику компании.

В бухучете сдача налички в банк через инкассатора отражается следующим образом: