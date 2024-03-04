Обзоры для бухгалтера

Четвертого марта не забудьте сдать уведомление по ЕНП: что еще важно учесть бухгалтеру. Дайджест разборов

В 2024 году уведомления по ЕНП на НДФЛ надо сдавать два раза в месяц. Ближайший срок сдачи – 4 марта (так как 3 марта – выходной). Если в компании не было выплат физлицам за этот период, то сдавать нулевое уведомление не надо.
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Четвертого марта не забудьте сдать уведомление по ЕНП: что еще важно учесть бухгалтеру. Дайджест разборов
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

А еще наша редакция подготовила для вас разбор Как заполнить заявление на возврат переплаты с ЕНС в 2024 году, эта статья поможет вам разобраться с переплатами. 

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Как заполнить заявление на возврат переплаты с ЕНС в 2024 году

В 2023 году введен единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП). Письмом ФНС № ЕД-7-8/1133 от 30.11.2022 утверждена форма заявления на возврат переплаты по налогу, который учитывается на едином счете. Рассказываем, как ее заполнить и когда подать.

Трудовой договор с дистанционным работником в 2024 году: образец

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Когда сотрудник должен возместить работодателю расходы за свое обучение: верные формулировки и опасные условия договора, позиции судов

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Когда при продаже жилья надо и не надо сдавать 3-НДФЛ и платить налог: таблица + примеры

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Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в феврале 2024 года
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Лучшие спикеры, новый каждый день
Обзоры для бухгалтера

Четвертого марта не забудьте сдать уведомление по ЕНП: что еще важно учесть бухгалтеру. Дайджест разборов

В 2024 году уведомления по ЕНП на НДФЛ надо сдавать два раза в месяц. Ближайший срок сдачи – 4 марта (так как 3 марта – выходной). Если в компании не было выплат физлицам за этот период, то сдавать нулевое уведомление не надо.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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Маркетплейсы

Логистические термины, которые нужно знать всем продавцам

Если вы продаете на Ozon по схеме realFBS или заказываете товары из-за границы, то наверняка общаетесь с сотрудниками логистических компаний. Иногда, кажется, что у них какой-то свой язык — фулфилмент, кросс-докинг, сборные и генеральные грузы… Столько странных терминов... В этой статье собрали самые часто употребляемые слова и рассказываем, что они значат.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Маркетплейсы

У Wildberries появилась экспресс-доставка цветов

Жители крупных городов смогут заказывать букеты в мобильном приложении и на сайте маркетплейса Wildberries.

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Премии

Премия к 8 марта: как оформить, можно ли принять в расходы

ТК дает право работодателям поощрять работников, добросовестно выполняющих трудовые обязанности, в том числе выплачивать премии и дарить подарки (ст. 191 ТК). Выплата премии к 8 марта работникам бухгалтерии, где, в основном работают женщины, допустимый способ отблагодарить за качественный и добросовестный труд.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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Банки

Центробанк сделает универсальный платежный QR-код

Пилотный проект с единым QR-колом для бесконтактной оплаты платежей запустят уже в 2024 году.

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Дробление бизнеса

На кого именно распространят амнистию по «дробленке»

Для получения амнистии бизнесу нужно самостоятельно сдаться налоговикам и заявить о готовности работать в рамках закона. Предприниматели опасаются, что такие действия все равно приведут к штрафам и доначислениям.

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Логотип Ирина Клишковская
Ирина Клишковская
Законопроекты

Депутаты предложили уточнить налогообложение онлайн-продаж россиянам товаров из ЕАЭС. Рассмотрим законопроект

В Госдуму внесли законопроект № 564179-8 О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации. Он опубликован в электронной базе данных парламента.

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Обзоры для бухгалтера

Пришла весна: бухгалтерам хотят вручать Оскар, очередное уведомление по НДФЛ, пятничные игры для ума. 🌷«Ночной бухгалтер» №1634

Первый день весны...еще и пятница. Вот это чудесное совпадение. Немного поговорим о работе и потом расслабимся, ведь сегодня день кошек и еще можно немного поиграть. Главное не забыть вовремя сдать уведомление по НДФЛ.

Иллюстрация : Вера Ревина / Клерк.ру
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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Логотип Екатерина Макаренко
Екатерина Макаренко
Банки

Как совершать платежи в Китай в 2024 году. Обзор банков

Итак, в продолжении темы про отзыв лицензии у QIWI банка, мы хотим вам рассказать про альтернативы этому платёжному механизму. Эта статья будет интересна тем, кто работает с маркетплейсами, имеет активный товарооборот с Китаем.

Как совершать платежи в Китай в 2024 году. Обзор банков
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Страховые взносы

Выплаты старшим по дому облагают взносами. За счет жильцов

Если собственники квартир скидываются, чтобы оплатить труд активиста, который радеет за их дом, то из этих денег должно идти не только само вознаграждение, с которого еще удерживают НДФЛ, но и страховые взносы.

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Детские пособия

Социальный фонд досрочно выплатит детские пособия

Родители получат выплаты на детей за февраль уже 1 марта. Обычно средства перечисляют каждое третье число.

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Валютный контроль

С 1 марта отчётность в ЦБ по валюте обязаны сдавать «дочки» резидентов

Теперь отчитываться перед Центробанком о сделках с иностранными контрагентами должны не только резиденты РФ, которые включены в список Банка России, но и их российские и иностранные дочерние компании.

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Бесплатно с Внесение изменений в ЕГРЮЛ

Как убрать отметку о недостоверности из ЕГРЮЛ. Мини-курс

Вы наверное уже слышали, что за прошлый год ФНС исключила из ЕГРЮЛ 170 тысяч фирм. Чтобы не попасть в их число, внимательно слушаем эту инструкцию.

Как убрать отметку о недостоверности из ЕГРЮЛ. Мини-курс
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Первичные документы

📄📄 Бухгалтеры обсуждают двухстраничную ТОРГ-12

Когда в накладной 1-2 наименования товара, весь документ прекрасно вмещается на одну бумажную страницу формата А4. А если наименований не очень много, но и не очень мало, то одной страницы уже маловато – часть текста уходит на второй лист.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Маркировка товаров

С 1 марта нельзя продавать ювелирку без двухмерного штрихкода

На ювелирные изделия теперь обязательно наносят двухмерные штриховые коды.

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Анализ финансовой отчетности предприятия

Для успешного ведения бизнеса компания должна быть в курсе своего финансового состояния. Для этого необходим финансовый анализ (ФА). Он позволяет определить эффективность деятельности и понять, что предпринять для улучшения текущей ситуации. В статье мы расскажем о порядке применения ФА. Также пройдемся по каждому методу его проведения.

Иллюстрация: pressahotkey/freepik
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