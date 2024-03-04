Четвертого марта не забудьте сдать уведомление по ЕНП: что еще важно учесть бухгалтеру. Дайджест разборов

В 2024 году уведомления по ЕНП на НДФЛ надо сдавать два раза в месяц. Ближайший срок сдачи – 4 марта (так как 3 марта – выходной). Если в компании не было выплат физлицам за этот период, то сдавать нулевое уведомление не надо.

А еще наша редакция подготовила для вас разбор Как заполнить заявление на возврат переплаты с ЕНС в 2024 году, эта статья поможет вам разобраться с переплатами.

Читайте дайджест Клерк.Плюс – здесь много полезных разборов!

Разборы входят в подписку Клерк.Плюс. Вместе с текстовыми разборами и мини-курсами вы получаете отключение рекламы на «Клерке».

Теперь они выходят в трех форматах!

текстовые материалы с таблицами для скачивания, образцами документов и удобными памятками;

короткие видео — двухминутные мини-курсы, для тех, у кого нет времени читать текст. Каждое видео сопровождает полный сценарий, если текст для вас нагляднее и удобнее.

мини-курсы с тестами — видео и подробные конспекты вебинаров с тестами для самопроверки.

Подключить подписку на месяц

Попробуйте подписку на месяц всего за 299 рублей, и читайте материалы без ограничений в закрытой части «Клерка».

В 2023 году введен единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП). Письмом ФНС № ЕД-7-8/1133 от 30.11.2022 утверждена форма заявления на возврат переплаты по налогу, который учитывается на едином счете. Рассказываем, как ее заполнить и когда подать.

Дистанционная работа (ст. 312.1 ТК) выполняется вне места нахождения работодателя, вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя. Как правило, для выполнения трудовой функции и взаимодействия используются информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, в том числе интернет.

Разберем, кто имеет право на неоплачиваемый отпуск, когда его нужно согласовать с работодателем, почему нельзя массово отправить работников в отпуска без содержания и за что суды взыскивают с работодателей внушительные суммы в качестве компенсаций за нарушение трудовых прав граждан.

Когда работодатель тратит деньги на своего сотрудника, он планирует, что эти расходы окупятся. Но нередко новоиспеченный специалист, завершив курс или повысив квалификацию, просто увольняется. Понятно желание получить возмещение, однако это не всегда удается. В каких случаях работодатель может потребовать возмещения расходов, как это оформить?

Продать жилье и не платить НДФЛ можно, если срок владения превышает минимальный, или если срок маленький, но вычеты перекрывают доход. Когда-то надо сдавать декларацию 3-НДФЛ, когда-то – не надо.

Расскажем в мини-курсе, как выполнить индексацию зарплаты с 1 февраля 2024 года.

Регламент по работе с исполнительными листами очень строгий, и любые отклонения от него недопустимы. Поэтому при получении исполнительного документа повторите наш мини-курс.

Разбираемся в правилах и нюансах подачи уведомления об исчисленных суммах налогов в 2024 году.

В мини-курсе рассмотрим, как заполнить декларацию УСН «Доходы» для ООО и ИП и разберем, какие выплаты отразить в декларации, чтобы уменьшить налог за 2023 год.

В мини-курсе расскажем, как заполнить сведения о доходах физических лиц в расчете 6-НДФЛ за 2023 год.

Что еще есть в подписке

Вы не просто открываете доступ к новым материалам, которые выходят каждый день! Вы также получаете:

Доступ к каталогу уже имеющихся разборов

В базе «Клерка» их больше 1 000! Темы самые нужные: ЕНП, заполнение платежек по налогам по новым правилам, налоговая оптимизация, защита при налоговых проверках, все виды отчетности. Мы пишем про все нужные бухгалтерам и кадровикам темы.

Разбор на выбранную ВАМИ ЛИЧНО тему

Вы получаете уникальную возможность заказать свою тему разбора у главного редактора «Клерка».

Подключить подписку на месяц

Подключайтесь!