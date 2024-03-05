Что изменят в НК после послания президента

29 февраля 2024 года В. Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. На поручения и пожелания Президента уже отреагировал глава Минфина, А.Силуанов, который сообщил о том, что законодательные инициативы уже готовы и в ближайшее время будут переданы в Кабмин.

Президент В. Путин поручил разработать систему справедливого налогообложения

«Нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет вычетов, о которых сегодня уже сказал, стимулировать бизнес, который вкладывает средства в развитие, в реализацию инфраструктурных, социальных проектов.

При этом, безусловно, нужно закрыть всяческие лазейки, которые используются некоторыми компаниями для ухода от налогов или занижения своих налоговых платежей», — заявил Путин.

На это уже отреагировал глава Минфина.

По его словам, законодательные инициативы по поводу изменения налогообложения уже есть, в ближайшее время они будут внесены в правительство для обсуждения и «проговорены с парламентом».

О введении прогрессивной ставки по НДФЛ

«Предлагаю продумать подходы модернизации нашей фискальной системы к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы», — сказал В. Путин.

С 2021 года в РФ введен «налог для богатых». С заработка свыше 5 млн руб. в год НДФЛ рассчитывается по ставке 15% вместо 13%. Обещалось, что эти 2% пойдут в специальный фонд на лечение больных детей.

Новая повышенная ставка НДФЛ может составить до 25%. Скорее всего, повышенный НДФЛ будет действовать к доходам свыше 5 000 0000 рублей.

Увеличат НДФЛ–вычеты на детей, введут вычет за диспансеризацию и нормы ГТО

Президент в ходе посланию Федеральному собранию предложил продлить программу маткапитала минимум до 2030 года, увеличить в 2 раза налоговый вычет на второго ребенка и поднять вычеты на третьего и последующих детей.

По предложению Президента ежемесячный налоговый вычет увеличат:

на второго ребенка — до 2,8 тыс. рублей;

на третьего и каждого последующего — до 6 тыс. рублей.

При этом, размер годового дохода, на который распространяется вычет, также будет повышен — с 350 тыс. до 450 тыс. руб.

«И такая мера поддержки должна предоставляться автоматически, без подачи заявления», — подчеркнул Путин. «Будем предоставлять налоговые вычеты для всех, кто на регулярной основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормы ГТО», — сказал Президент.

Налоги на УСН пересмотрят

Глава государства поручил до 2025 года предусмотреть постепенное увеличение платежей для компаний, которые переходят с упрощенной на общую систему налогообложения.

«Не должно быть ситуации, когда компаниям фактически невыгодно набирать обороты, потому что налоговые платежи при переходе с упрощенного на общий налоговый режим резко возрастают. Получается, что государство подталкивает бизнес к применению так называемой оптимизации фискальной нагрузки», — резюмировал Президент.

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МРОТ к 2030 году должен увеличиться почти вдвое

К 2030 году минимальный размер оплаты труда должен вырасти до 35 000 руб., обещал Президент В. Путин во время обращения к Федеральному собранию.

Сейчас МРОТ составляет 19 242 руб.

Вместо моратория на проверки бизнеса риск-ориентированный подход

«Там, где риски отсутствуют, надо применять профилактические меры и таким образом минимизировать число проверок», — сказал Президент В. Путин.

Нужно сказать, что риск-ориентированный подход к проверкам уже применяется, он закреплен в законодательстве с 2020 года (в законе о государственном контроле).

Для предпринимателей введут амнистию за дробление бизнеса

Компании должны будут отказаться от искусственного дробления бизнеса и перейти к работе «в белую». В послании Федеральному собранию В. Путин поручил правительству и Госдуме «проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации».

Речь идет о некрупных компаниях, которые применяли дробление бизнеса для ухода от налогов.

Учитывая опыт прошлых лет, скорее всего, эта новая амнистия, будет означать, что фирма должна добровольно признать искусственное дробление и доплатить все налоги. Только тогда она не получить штраф.

Также Путин предложил разрешить некрупному бизнесу один раз в 5 лет брать кредитные каникулы на полгода.