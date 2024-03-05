Налоговые изменения 2024

Что изменят в НК после послания президента

29 февраля 2024 года В. Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. На поручения и пожелания Президента уже отреагировал глава Минфина, А.Силуанов, который сообщил о том, что законодательные инициативы уже готовы и в ближайшее время будут переданы в Кабмин.
81 50
Что изменят в НК после послания президента
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Президент В. Путин поручил разработать систему справедливого налогообложения

«Нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет вычетов, о которых сегодня уже сказал, стимулировать бизнес, который вкладывает средства в развитие, в реализацию инфраструктурных, социальных проектов.

При этом, безусловно, нужно закрыть всяческие лазейки, которые используются некоторыми компаниями для ухода от налогов или занижения своих налоговых платежей», — заявил Путин.

На это уже отреагировал глава Минфина.

По его словам, законодательные инициативы по поводу изменения налогообложения уже есть, в ближайшее время они будут внесены в правительство для обсуждения и «проговорены с парламентом».

О введении прогрессивной ставки по НДФЛ

«Предлагаю продумать подходы модернизации нашей фискальной системы к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы», — сказал В. Путин.

С 2021 года в РФ введен «налог для богатых». С заработка свыше 5 млн руб. в год НДФЛ рассчитывается по ставке 15% вместо 13%. Обещалось, что эти 2% пойдут в специальный фонд на лечение больных детей.

Новая повышенная ставка НДФЛ может составить до 25%. Скорее всего, повышенный НДФЛ будет действовать к доходам свыше 5 000 0000 рублей.

Увеличат НДФЛ–вычеты на детей, введут вычет за диспансеризацию и нормы ГТО

Президент в ходе посланию Федеральному собранию предложил продлить программу маткапитала минимум до 2030 года, увеличить в 2 раза налоговый вычет на второго ребенка и поднять вычеты на третьего и последующих детей.

По предложению Президента ежемесячный налоговый вычет увеличат:

  • на второго ребенка — до 2,8 тыс. рублей;

  • на третьего и каждого последующего — до 6 тыс. рублей.

При этом, размер годового дохода, на который распространяется вычет, также будет повышен — с 350 тыс. до 450 тыс. руб.

«И такая мера поддержки должна предоставляться автоматически, без подачи заявления», — подчеркнул Путин. «Будем предоставлять налоговые вычеты для всех, кто на регулярной основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормы ГТО», — сказал Президент.

Налоги на УСН пересмотрят

Глава государства поручил до 2025 года предусмотреть постепенное увеличение платежей для компаний, которые переходят с упрощенной на общую систему налогообложения.

«Не должно быть ситуации, когда компаниям фактически невыгодно набирать обороты, потому что налоговые платежи при переходе с упрощенного на общий налоговый режим резко возрастают. Получается, что государство подталкивает бизнес к применению так называемой оптимизации фискальной нагрузки», — резюмировал Президент.

Будьте в курсе всех законодательных изменений с подпиской Клерк.Премиум!

Подписка Клерк.Премиум — это информационная и практическая помощь бухгалтерам, кадровикам и ИП. Сейчас можно получить подписку на год со скидкой 50% всего за 9 900 рублей.

🎁Новым подписчикам дарим годовой абонемент на онлайн-участие  во всех конференциях Клерка в 2024 году!

Подписаться

МРОТ к 2030 году должен увеличиться почти вдвое

К 2030 году минимальный размер оплаты труда должен вырасти до 35 000 руб., обещал Президент В. Путин во время обращения к Федеральному собранию.

Сейчас МРОТ составляет 19 242 руб.

Вместо моратория на проверки бизнеса риск-ориентированный подход

«Там, где риски отсутствуют, надо применять профилактические меры и таким образом минимизировать число проверок», — сказал Президент В. Путин.

Нужно сказать, что риск-ориентированный подход к проверкам уже применяется, он закреплен в законодательстве с 2020 года (в законе о государственном контроле).

Для предпринимателей введут амнистию за дробление бизнеса

Компании должны будут отказаться от искусственного дробления бизнеса и перейти к работе «в белую». В послании Федеральному собранию В. Путин поручил правительству и Госдуме «проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации».

Речь идет о некрупных компаниях, которые применяли дробление бизнеса для ухода от налогов.

Учитывая опыт прошлых лет, скорее всего, эта новая амнистия, будет означать, что фирма должна добровольно признать искусственное дробление и доплатить все налоги. Только тогда она не получить штраф. 

Также Путин предложил разрешить некрупному бизнесу один раз в 5 лет брать кредитные каникулы на полгода.

Начать дискуссию

Бесплатно с Основные средства

Что нужно учесть, создавая резерв на дорогой и сложный капремонт основных средств. Мини-курс

Разбираем в мини-курсе, что нужно учесть при создании резерва на дорогой и сложный капремонт основных средств.

Что нужно учесть, создавая резерв на дорогой и сложный капремонт основных средств. Мини-курс
5

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в марте 2024. Платные и бесплатные

Собрали для вас анонсы вебинаров на март 2024 года. Не пропустите!

1
712

СМИ: ремонт китайских автомобилей подорожал за год на четверть

Неисправных китайских автомобилей не старше 4 лет прибавилось на 35%.

3

Календарь вебинаров

22
Лучшие спикеры, новый каждый день
Общество

Создана цифровая платформа мониторинга транспорта

Минтранс и АО «ГЛОНАСС» приступили к тестированию Федеральной навигационно-информационной системы (ФНИС).

1
Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: в бургерных будут наливать шампанское, биткойн вырос до 65 тысяч долларов, а прогноз прибытия автобусов будет доступен в регионах

Подготовили дайджест главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в мире, в одной подборке.

27
Бесплатно с Трудовые отношения

Обязаны ли работники предоставлять работодателю свои биометрические данные

С 01.09.2022 в законе о персональных данных прямо указано на недопустимость ущемления прав личности, которая отказалась подписать согласие на обработку биометрии. Но есть прецедент: суд встал на сторону работодателя и поддержал увольнение сотрудника, который отказался сдать биометрию. Так как же действовать работодателю, чтобы не нарушить закон?

Обязаны ли работники предоставлять работодателю свои биометрические данные
23

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Государственные ведомства

Начата разработка сервиса дистанционного участия в судебных заседаниях через биометрию

Он позволит дистанционно участвовать в судебных заседаниях с использованием системы биометрической идентификации. Сервис планируют разработать в 2024 году в России.

14
Цифровой рубль

Банки провели 25 000 тестовых операций с цифровым рублем

В основном участники пилотной группы тестировали операции с цифровым рублем между физическими лицами. Также проверяли процесс оплаты цифровой валютой в магазинах.

22
Зарплата

Оплата предпраздничных рабочих дней в программах 1С

В этой публикации мы с вами в формате «Вопрос-ответ» разберем самые популярные нюансы, касающиеся работы в предпраздничный рабочий день и порядка его оплаты в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 и в 1С:ЗУП ред. 3.1. 

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
17
Обзоры для бухгалтера

Классика вечна: бухгалтер, похоже, вдохновился «Мертвыми душами» Гоголя и провернул аферу ценой в 4 года свободы. 🤦‍♀️«Ночной бухгалтер» №1635

Главбух с помощницей оформляли на работу людей, которые фактически не работали в компании. Зарплату «трудяг» получали сами аферистки. Когда схема вскрылась, оказалось, что мошенницы нанесли ущерб в 11 млн рублей. Теперь обеих ждет более 4-х лет заключения в колонии. На «Клерке» обсуждают — как руководитель мог не заметить лишних сотрудников?

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
114
Логотип ДЕЛОВОЕ СЛОВО
ДЕЛОВОЕ СЛОВО
Карьера бухгалтера

Как бухгалтеру не обесценивать себя 

Обесценивание — это процесс, когда человек начинает думать о себе в негативном ключе, снижать самооценку и считать себя хуже других. Оно может происходить по разным причинам, например, из-за неудач или критики со стороны.   

Как бухгалтеру не обесценивать себя 
166
Проверки

В магазинах начнут выборочно проверять алкоголь

Контрольная закупка позволит выявить нарушения у производителей и импортеров алкогольной продукции. Проверки разрешат проводить без согласования с прокуратурой.

5
76

Разборы законов

1 192
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Отчетность

Нулевая отчетность в 2024 году

В отчетном периоде организации и ИП могут не вести деятельность по ряду причин. При этом представлять отчетность в государственные органы все же необходимо. В каких случаях сдавать нулевую отчетность, порядок ее заполнения, а также нужно ли подавать нулевые уведомления, узнаете из нашей статьи.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
56
Банки

В 2024 году могут уйти с рынка 15 банков

Рейтинговое агентство считает, что в 2024 году перестанут оказывать банковские услуги 15 кредитных организаций. Общая прибыль сектора упадет до 2,8 млн рублей.

106
Пользователи интернета

Обратиться в суд теперь можно через Госуслуги

На портале Госуслуг заработал сервис «Электронная подача документов в суд». Теперь иски, жалобы, ходатайства и другие обращения можно подать онлайн.

81
Логотип Мультибухгалтер
Мультибухгалтер
Кадры

Бухгалтерский бизнес. Welcome-презентация: как встретить нового сотрудника

Расскажем, для чего нужна бухгалтерским фирмам welcome-презентация и как ее сформировать.

Бухгалтерский бизнес. Welcome-презентация: как встретить нового сотрудника
1
48
Налоговые изменения 2024

Что изменят в НК после послания президента

29 февраля 2024 года В. Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. На поручения и пожелания Президента уже отреагировал глава Минфина, А.Силуанов, который сообщил о том, что законодательные инициативы уже готовы и в ближайшее время будут переданы в Кабмин.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
81
Некоммерческие организации

При заочном голосовании садоводов освободят от явки на общее собрание

В Госдуму внесен законопроект, признающий общее собрание правомочным, если в голосовании приняли участие более половины членов товарищества.

45

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Маркетинг

Современные маркетинговые инструменты, которые используют торговые комплексы

Сфера маркетинга бурно развивается, в нее приходят новые технологии, которые позволяют организовывать продвижение еще более эффективно.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
26

Интересные материалы

Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
Маркетплейсы

Что выбрать для торговли на маркетплейсах: ООО или ИП

Маркетплейсы пользуются популярностью у начинающего бизнеса, так как избавляют продавцов от проблем, связанных с доставкой, складированием, продвижением товаров, приемом оплат и управлением торговлей. Но прежде чем стать селлером, бизнес нужно зарегистрировать.

Что выбрать для торговли на маркетплейсах: ООО или ИП
86