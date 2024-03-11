Отпуска

Куда поехать в апреле отдыхать: топ стран для отдыха

Середина весны — прекрасное время для пляжного и экскурсионного отдыха. Некоторые курорты только начали принимать туристов или ждут наступления сезона дождей, поэтому людей минимально и цены остаются на доступном уровне. 
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Куда поехать в апреле отдыхать: топ стран для отдыха
Иллюстрация: Onlinetours

При этом в большую часть стран россиян пускают без визы, а погода остается комфортной: дожди кратковременные и идут два-три раза в неделю, а столбик термометра показывает стабильные +30 градусов. 

Специалисты Onlinetours рассказали, куда поехать отдыхать в апреле на море, чтобы провести отпуск на пляже и погреться под лучами теплого солнца.

Азия — куда полететь для отдыха на море

Азиатские страны — это не только идеальный пляжный отдых, но и впечатляющая природа, неповторимые культурные традиции и самая разнообразная в мире кухня.

Азия с теплом принимает российских туристов, а развлечения здесь найдутся даже для самых избалованных путешественников.

ОАЭ

В ОАЭ круглогодично длится бархатный сезон, из-за чего наплыв туристов слабо отличается от зимних или осенних месяцев. Это то место, где лучше всего отдохнуть в апреле 2024 на море за границей недорого — купаться уже можно, ведь морская вода еще не «закипает» от изнурительной жары. 

Арабские Эмираты ассоциируются со статусным и фешенебельным отдыхом, однако на местных курортах присутствует масса экономных развлечений. 

Если решились поехать в ОАЭ, стоит выбирать следующие города:

  • Абу-Даби. Столичные отели отличаются высоким уровнем сервиса, который встречается даже в «трехзвездочных». Абу-Даби больше подходит для семейного отдыха — крупнейший на Ближнем Востоке зоопарк, Феррари-парк и пляжи с мягким песком и ровным дном.  

  • Дубай. Город поражает своей масштабностью, роскошью и уникальностью. Гостиницы с огромными номерами и мишленовскими ресторанами, самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа, горнолыжный центр с пингвинами, масса брендовых магазинов.

  • Шарджа. Бюджетный курорт, расположенный рядом с Дубаем. Отдыхать лучше на частных пляжах, ведь на общественных от женщин требуют носить закрытую одежду. Развлечений не так много, поэтому сюда едут за спокойным и размеренным отдыхом. 

ОАЭ прекрасно развит экскурсионных отдых. В Дубае можно посетить музей подводного мира и городской аквариум. В Абу-Даби регулярно организуют поездки к острову Сир-Бани-Яс с фламинго и черепахами, а также проводят экскурсии на лодках по мангровому заповеднику. Шардж знаменит Арабским центром дикой природы, в котором животные гуляют на свободе. 

Виза: не требуется.

Температура воздуха: +32 °C.

Температура воды: +25 °C.

Шри-Ланка

Обязательно стоит полететь в апреле на Шри-Ланку — здесь заканчивается пик туристического сезона, из-за чего туристов гораздо меньше, чем в зимнее время.

Островное государство славится длинными пляжами, красивыми тропическими лесами и множеством морских деликатесов. 

Однако главное преимущество Шри-Ланки — отдых на любой бюджет. Можно выделить несколько главных курортов острова:

  • Хиккадува. Курорт подходит для любого туриста: серферам нравятся высокие волны, дайверам — огромный коралловый риф, а молодежи — активная ночная жизнь и пляжные дискотеки. Для семейного отдыха имеются широкие пляжи с комфортабельными отелями.  

  • Ваддува. Курортный город с лучшими песчаными пляжами и отелями с системой «все включено». Разрабивить спокойный пляжный отдых можно катанием на лодках, виндсерфингом, дайвингом, экскурсиям к храмам и монастырям близи города. 

  • Негомбо. Рыболовная столица государства. Сюда приезжают любители рыбачить и желающие за недорого попробовать различные морепродукты. Море в этом районе неспокойное и для купания не подходит.

Отдыхающие в Негомбо могут отправиться в удивительный слоновий приют Пиннавела, а из Хиккадува можно попасть в форт Галле — самую большую крепость в Азии. Кроме того, в середине апреля жители островного государства праздную Новый год — города украшены традиционными атрибутами праздника, везде звучит музыка и пахнет угощениями.

Виза: с апреля 2024 требуется.

Температура воздуха: +33 °C.

Температура воды: +30 °C.

Мальдивы                            

Мальдивы принимают гостей вне зависимости от сезона. Однако в середине весны температура нередко достигает годовых максимумов. Слетать на Мальдивы тоит за первоклассным сервисом и вниманием к деталям, красивыми песчаными пляжами с кристально чистой водой.

Популярностью пользуется несколько курортов:

  • Северный и Южный Мале. Острова на данных атоллах — одни из самых красивых на Мальдивах. Кроме пляжного отдыха, в Мале популярен дайвинг: отличная видимость дает возможность понаблюдать за лабиринтом ярких красок, дельфинами и разноцветными рыбками. 

  • Атолл Ари. Крупнейший атолл на Мальдивах, территории которого засажены тропической растительностью, пальмами со свисающими бананами и кокосами. На Ари также расположен коралловый риф Брокен-Рок, где можно увидеть скатов, акул и других рыбы.

  • Атоллы Баа и Раа. «Универсальные» атоллы, на которых можно как попробовать дайвингом и отправиться в путешествие необитаемые острова, так и насладиться уединенным отдыхом, побывать на частных занятиях йогой и воспользоваться услугами спа-центров. 

На местных курортах без внимания не остается праздник Пасхи. Для отдыхающих организуют пляжные вечеринки, гала-ужины и выступления музыкальных коллективов. Юные гости могут поучаствовать в охоте за пасхальными яйцами и потанцевать на детских дискотеках.

Виза: не требуется.

Температура воздуха: +32 °C.

Температура воды: +29 °C.

Вьетнам

Во Вьетнаме апрель является первым месяцем лета — на курортах воздух уже достаточно прогрет, поэтому можно насладиться пляжным отдыхом.

Пасмурных дней очень мало, по этой причине для отдыха на пляже и экскурсий к местным достопримечательностям выбирают любую провинцию государства. 

Самые привлекательные курорты для туристов: 

  • Фукуок. Крупнейший остров Вьетнама с протяженными пляжами, богатым подводным миром, недорогими морепродуктами и красивой тропической природой. Здесь масса развлечений для взрослых и детей. Остров также подходит парочкам, планирующим романтический отдых. 

  • Нячанг. Вьетнамская столица пляжного отдыха с отличной инфраструктурой. Является универсальным местом, в котором найдутся развлечения для молодежи, семейных пар и молодоженов, любителей экскурсионного и активного отдыха.

  • Камрань. Спокойный и уединенный курорт. Желательно заселяться в отель с собственным пляжем, что гарантирует ухоженность береговой линии. В Камрани множество комплексов «все включено», поэтому город отлично подходит для отдыха с детьми.

Отдыхающим на острове Фукуока стоит посетить парк развлечений VinWonders и туристический городок Grand World. В Нячанге обязательны к посещению остров обезьян, музей Океанографии и развлекательный остров Винперл, второе название которого — вьетнамский Диснейленд.

Кроме того, из Камрани и Нячанга можно отправиться на экскурсию в Дананг — город со знаменитым Золотым мостом, а также побывать в Хюэ — комплексе исторических памятников, состоящего из храмов, дворцов и мавзолеев.

Виза: не требуется.

Температура воздуха: до +34 °C.

Температура воды: +30 °C.

Таиланд

Таиланд в апреле — это то место, где жарко. Воздух прогревается очень сильно, из-за чего туристический поток ниже, а пляжи и отели свободнее.

До июня здесь можно застать тропические ливни, но они довольно редкие. По этой причине в Таиланде можно организовать отдых в апреле 2024 пляжный на море — будет тепло и недорого.

Для поездки стоит выбрать следующие курорты: 

  • Паттайя. Самый бюджетный курорт страны с огромным количеством магазинов, ресторанов, ночных клубов и других развлечений. В Паттайе масса семейных отелей с благоустроенными пляжами, а к посещению обязателен тропический парк Нонг Нуч, где растет 500 видов орхидей и тысячи других растений.

  • Пхукет. Популярный у россиян курорт с развитой сферой услуг и отелями на любой бюджет. На западной и южной части острова расположились гостиницы для спокойного отдыха, восточная часть подходит для дайверов — море вокруг Пхукета богато коралловыми рифами.

  • Самуи. Курорт для желающих отдохнуть от городской суеты — на Самуи малолюдно и ночной жизни нет. Однако тут живописная природа, множество красивых храмов и полное отсутствие дождей. Можно загорать, попробовать местную кухню и начать изучение джунглей. 

Для экскурсионного отдыха стоит отправиться в Пхукет — оттуда регулярно организуют экскурсии в Бангкок и к достопримечательностям вблизи столицы, в особенности к средневековому городу Аютия и национальным паркам.

Кроме того, 13–15 апреля местные жители праздную тайский Новый год — Сонгкран. Города на целую неделю превращаются в большую вечеринку. Люди раскрашивают лица, поливают друг друга с водометов и шлангов, а ночью — отдыхают в клубах.

Виза: не требуется.

Температура воздуха: до +37 °C.

Температура воды: +32 °C.

Африка — куда поехать за недорогим отдыхом

Если сравнивать с Азией, африканские страны не пользуются таким огромным спросом ввиду слабо развитой инфраструктуры. Однако некоторые направления круглогодично принимают миллионы человек, ведь даже туристы с ограниченным бюджетом смогут с комфортом отдохнуть на пляже, найти развлечение на свой вкус и поближе познакомиться с историей Африки. 

Египет

Весна в Египте — самая приятная пора года. Особенно стоит отдохнуть в апреле 2024 в конце, когда наступают апрельские праздники, ведь умеренное тепло и сухой египетский воздух ощущаются комфортнее, чем жара стран Ближнего Востока. Стоимость отдыха на курортах Египта низкая, а отелей с системой «все включено» и детских развлечений хватает.

Самые востребованные направления: 

  • Хургада. Идеальный курорт для тех, кто не желает отдыхать только в отеле. На курорте имеются аквариумы, дельфинарии, аквапарки и музей скульптур из песка Sand City. Кроме того, Хургада ближе всего расположена ко многим достопримечательностям. 

  • Макади-Бей. Современный курорт с множеством семейных и молодежных отелей, дайвинг-центрами и виндсерфингом. Известен самым большим в стране аквапарком и музеем миниатюр Mini Egypt. 

  • Шарм-Эль-Шейх. Погода в Шарме комфортнее Хургады, но у берегов нередко растут кораллы, поэтому сюда едут исключительно за отельным отдыхом. Коралловые рифы оценят дайверы — здесь для них работают дайвинг-центры с русскоязычными инструкторами.

Апрельская погода вполне благоприятная для экскурсий. На автобусе за 6 часов можно добраться до Гизы и его знаменитых пирамид. Часто экскурсию в Гизу совмещают с поездкой в Каир, чтобы посетить Каирский музей и местные мечети. Рекомендуем также отправиться в Луксору — именно там расположена гробница Тутанхамона и древние храмы. 

Виза: требуется, оформить можно в аэропорту

Температура воздуха: до +30 °C.

Температура воды: до +26 °C.

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