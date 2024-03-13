Зарплата

Перевод денег с карты директора на карту работника зарплатой не считается

Заработная плата устанавливается в трудовом договоре и должна перечисляться работнику с расчетного счета компании или выдаваться из кассы наличными с оформлением расходно-кассовых документов. Переводы денег между работниками компании друг другу не могут считаться заработной платой.
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Перевод денег с карты директора на карту работника зарплатой не считается
Иллюстрация: RDNE Stock project/pexels

Зарплату можно выдавать наличными или перечислять на банковскую карту работника. Какая именно форма выплаты будет использоваться определяется на момент подписания трудового договора и в нем же фиксируется.

Работник вправе в последствии изменить способ оплаты по согласованию с работодателем. Но, в любом случае, плательщиком зарплаты выступает именно работодатель, то есть компания, с которой заключен трудовой договор.

Выплачивать заработную плату по безналичному расчету нужно непосредственно сотруднику и со счета работодателя.

Переводить деньги на карту третьего лица, например, жены или другого родственника, можно только на основании заявления работника и, или дополнительного соглашения к трудовому договору.

Выдать наличные руководителю отдела, чтобы он передавал подчиненным — нельзя. Наличные можно выдать другому лицу только на основании доверенности от работника.

Переводы директора или любого сотрудника компании с его карты на карту другого работника соотнести с заработной платой нельзя. Любой человек вправе распоряжаться зарплатой по своему усмотрению. Перечисление части своих денег коллеге или подчиненному может расцениваться как угодно: подарок, возврат долга, совместное финансирование каких-то расходов и т.п. Считать такие переводы зарплатой нельзя.

И нарушение этого правила, несет за собой большие риски. Если обиженный работник, который получил деньги напрямую от директора, обратится в суд и заявит, что ему не выплачивалась заработная плата, суд может не признать «частные переводы» выплатой заработной платы.

По общим правилам, выплачивать сотруднику зарплату за счет собственных средств директор не вправе.

Такое может быть только в случае форс-мажора. Например, у компании заблокировали счет. Но, оформить эту выплату нужно договором займа, а после разблокировки расчетного счета заем — вернуть директору.

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Возврат займа, лучше всего, оформить прямым переводом с расчетного счета компании на карту директора и «закрыть» первичными документами. Это на тот случай, если работник окажется недобросовестным, напишет заявление сразу после поступления к нему денег и откажется возвращать займ. Долг придется требовать через суд, что само по себе долго и недешево.

Например, ВС в 2020 году рассматривал дело, где директор выплачивал заработную плату переводом денег со своей банковской карты на карту работника. Затем работник уволился и обратился в суд с иском о взыскании с компании задолженности по заработной плате, компенсации за неиспользованный отпуск и за задержку выплат, компенсации морального вреда. Суд встал на сторону работника и обязал компанию выплатить работнику причитающиеся ему суммы.

Компания выплатила работнику деньги по решению суда и подала иск к работнику взыскании неосновательного обогащения. Проиграла!

В определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС от 14.09.2020 № 46-КГ20-6-К6 судьи указали, что полученные денежные средства не могут быть взысканы с работника в пользу директора в качестве неосновательного обогащения, поскольку доказательств недобросовестного поведения работника или счетной ошибки не представлено.

Есть и другое дело, где директору удалось доказать, что перечисленные им работнику деньги, были заработной платой. В определение 9 кассационного суда общей юрисдикции от 08.02.2024 № 88-1284/2024 судьи решили, что сотрудник получил все, что полагалось в соответствии с трудовым договором, и способ не важен.

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Перевод денег с карты директора на карту работника зарплатой не считается

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