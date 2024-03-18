Налог на доходы с банковских вкладов: что нужно знать

В 2023 году в России вступили в силу новые правила налогообложения процентов, полученных по банковским вкладам и счетам. Хотя налог на доходы с депозитов существовал и раньше, под него мало кто попадал. Теперь ситуация изменилась, и налог коснется более широкого круга вкладчиков. В этой статье мы подробно разберем все аспекты нового налога: кому и сколько придется платить, как это будет происходить технически, а также порассуждаем о причинах его введения и возможных последствиях.

Что именно облагается налогом

Прежде всего нужно прояснить, что конкретно подпадает под налогообложение.

Вопреки распространенному заблуждению, сам банковский вклад налогом не облагается. Речь идет только о процентах, начисляемых банком на сумму вклада.

Под налог попадают проценты, полученные по рублевым и валютным счетам в российских банках, в том числе по:

Срочным вкладам (депозитам);

Накопительным и текущим счетам;

Остаткам на дебетовых картах.

Не учитываются при налогообложении только проценты по счетам эскроу и по вкладам, ставка по которым не превышает 1% годовых. Также НДФЛ не затронет кешбэк, бонусы и другие выплаты банков. Проценты, выплаченные в порядке наследования, тоже не облагаются налогом.

Важно понимать, что налог касается только вкладов в российских банках. На проценты по счетам в зарубежных банках он не распространяется, хотя информация по ним предоставляется в рамках отдельной отчетности.

Как рассчитывается налог

Для расчета налога используется следующая формула.

Необлагаемая налогом сумма процентов определяется как 1 млн рублей, умноженный на максимальное значение ключевой ставки Банка России за отчетный период.

То есть для расчета берется ставка на 1 число каждого месяца, из них выбирается наибольшая, и она умножается на миллион.

В 2023 году максимальной была ставка на 1 декабря — 15%. Поэтому необлагаемый процентный доход за 2023 составляет 150 000 рублей (1 млн * 15%). Если ваш суммарный доход по всем вкладам за год не превысил 150 тысяч, платить налог не придется.

Если сумма процентов оказалась больше, то с разницы между фактически полученным доходом и необлагаемой суммой нужно заплатить НДФЛ по ставке 13%. При этом ставка может вырасти до 15%, если общая сумма доходов (включая зарплату, продажу имущества и т.д.) за год превысит 5 млн рублей — в этом случае вступают в силу правила повышенного налогообложения.

Пример расчета

Допустим, в 2023 году у вас был вклад на 5 млн рублей под 8% годовых. Соответственно, сумма процентов составила 400 000 рублей. Вычитаем из нее необлагаемые 150 тысяч и получаем 250 000 рублей. Именно с этой суммы нужно заплатить НДФЛ 13% — то есть 32500 рублей.

Для валютных вкладов расчет аналогичный, только проценты пересчитываются в рубли по курсу ЦБ на дату фактического получения дохода (обычно это последний день месяца).

Отметим, что при расчете учитываются проценты по всем вкладам, открытым на ваше имя в российских банках. То есть распределить деньги по разным счетам, чтобы снизить базу для налога, не получится.

Кто должен платить новый налог

По оценкам экспертов, на данный момент под налогообложение попадает незначительная часть вкладчиков.

Согласно статистике АСВ, более 90% депозитов физлиц не превышают 1,4 млн рублей. С учетом текущих ставок по вкладам вероятность получить доход выше необлагаемого минимума для таких вкладчиков невелика.

Тем не менее налог может затронуть и людей с относительно небольшими накоплениями, если ставка по их депозиту заметно выше ключевой ставки ЦБ. Например, если у вас вклад на 1,4 млн рублей под 15% годовых, то начисленные проценты за 2023 год составят 210 тыс. рублей, что уже больше необлагаемой суммы в 150 тысяч. С разницы в 60 тысяч придется заплатить НДФЛ.

Также не стоит забывать, что критерии могут меняться. Не исключено, что в будущем минимальный порог для налогообложения будет снижен, и это затронет больше людей. Так что о существовании такого налога полезно знать всем, даже если ваши вклады пока не дотягивают до нужной суммы.

Отдельно нужно сказать про вклады пенсионеров. Они не исключены из-под новых правил. И здесь возникает вопрос социальной справедливости.

Ведь нередко накопления пожилых людей — это деньги, с которых уже был уплачен НДФЛ, когда человек работал. Получается, что проценты по вкладам, куда эти деньги размещены, облагаются налогом повторно.

Мнение эксперта: «Новый налог в большей степени затронет состоятельных вкладчиков, чьи депозиты исчисляются миллионами рублей. Но нельзя сказать, что он никак не коснется людей со средними доходами. Если посчитать, то для попадания под налог достаточно вклада в 1 млн рублей под 8,5% годовых — а это вполне реальные условия.

Поэтому я бы рекомендовал всем внимательно следить за своими процентными доходами и при необходимости корректировать сберегательную стратегию», — комментирует Иван Уклеин, старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА».

Как технически происходит уплата налога

Все данные о начисленных процентах по вкладам банки автоматически передают в ФНС. ФНС собирает и суммирует информацию по каждому вкладчику, после чего направляет уведомление с суммой налога тем, кто превысил необлагаемый лимит.

Уведомление поступит в ваш личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru, в приложение «Налоги ФЛ», а также на портал Госуслуг. Налог за 2023 год нужно будет уплатить до 1 декабря 2024 года.

Проверить сумму своего дохода по вкладам и начисленного налога можно уже сейчас в личном кабинете на сайте ФНС. Сам налог при этом оплачивается не отдельно, а в рамках единого налогового платежа вместе с НДФЛ, налогом на имущество и т.д.

При несвоевременной уплате на сумму задолженности будут начислены пени в размере 1/300 ставки ЦБ за каждый день просрочки (но не более 20% от неуплаченной суммы).

Зачем понадобился этот налог

Разговоры о введении налога на доходы по вкладам велись давно, но до 2021 года дальше обсуждений дело не шло. Почему именно сейчас правительство решило реализовать эту идею?

Главная причина — фискальная. Бюджет страны испытывает дефицит, усугубленный пандемией и необходимостью финансировать меры поддержки населения и бизнеса. В этих условиях государству необходимы дополнительные источники доходов.

Кроме того, введение налога объясняют стремлением к большей социальной справедливости. В большинстве стран мира процентные доходы облагаются налогом наравне с зарплатами и другими видами доходов. Россия в этом плане была скорее исключением. Теперь проценты по крупным вкладам также будут облагаться НДФЛ, что в теории должно сделать налоговую систему более равномерной.

Еще одна возможная причина — стремление подтолкнуть людей к альтернативным способам сбережения и инвестирования.

Депозиты в банках традиционно являются самым популярным инструментом у россиян. Но для экономики в целом гораздо полезнее, когда деньги населения работают на фондовом рынке, вкладываются в ценные бумаги и т.д. Не исключено, что власти хотят мягко простимулировать граждан выводить деньги из банков и направлять их в другие активы.

Мнение эксперта: «Введение налога на доходы по вкладам — это логичный и ожидаемый шаг в текущих экономических условиях. С одной стороны, он поможет пополнить бюджет, с другой — подтолкнет население к более активному инвестированию.

Ставки по депозитам в последние годы и так снижались, а с учетом налога они станут еще менее привлекательными. В то же время для развития экономики критически важно, чтобы сбережения граждан не лежали «мертвым грузом» на счетах, а работали, в том числе через фондовый рынок.

Так что данная мера видится вполне оправданной, хотя сейчас она может показаться непопулярной», — считает Кира Юхтенко, биржевой обозреватель и финансовый аналитик.и основатель портала для инвесторов InvestFuture.

Наконец, введение нового налога помогает ФНС получить более полную информацию о счетах и доходах населения. Раньше данные по вкладам физлиц банки предоставляли только по специальному запросу в рамках налоговых проверок. Теперь вся эта информация будет автоматически аккумулироваться в единой базе, что упростит работу налоговиков.

Подведем итоги

Новый налог на процентный доход уже стал реальностью, и игнорировать его не получится. Несмотря на то, что пока он затронет относительно небольшое число людей, в перспективе под него может попасть гораздо больше вкладчиков.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, важно знать базовые принципы расчета и уплаты этого налога.

К счастью, большая часть процесса происходит автоматически — данные передаются банками, а налоговая сама рассчитывает сумму к уплате и присылает уведомление. От вас требуется только вовремя перечислить деньги и при необходимости проверить расчеты.

При этом, конечно, не стоит рассматривать введение нового налога как повод забирать деньги из банков или отказываться от депозитов. Даже с учетом НДФЛ вклады остаются надежным и доходным инструментом сбережения средств, особенно если речь идет о небольших суммах.

Другое дело, что откладывать все накопления на депозит теперь, возможно, не так выгодно, как раньше. Так что при наличии свободных денег есть смысл рассмотреть и альтернативные варианты инвестирования.

В целом, появление налога на доходы по вкладам — это безусловно значимое, но не критичное изменение для большинства россиян. Если подойти к этому вопросу с пониманием и грамотно выстроить свою сберегательную стратегию, существенных проблем возникнуть не должно. Главное — следить за актуальной информацией и консультироваться со специалистами в случае возникновения вопросов.