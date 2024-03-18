Разбираемся с УСН, фиксированными взносами и новым ФСБУ. Дайджест разборов

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Доходы на УСН при работе с маркетплейсами
В мини-курсе разберем, как определять и учитывать доходы на УСН при работе с маркетплейсами.
Декларация по УСН «доходы минус расходы» за 2023 год: когда и как сдавать, образец
Рассказываем, кто, в какой форме и в какие сроки сдает декларацию по УСН с объектом налогообложения «доходы». Даем образец, как заполнить декларацию.
Ликбез по фиксированным взносам-2024: вопрос-ответ
Как теперь платить фиксированные взносы, как уменьшать на них налог, нужно ли уведомление и заявление о зачете?
Алименты в 2024 году: кому положены и как платить
Разбираем основные вопросы, которые касаются алиментов: кому, в каком случае и в каком размере их могут назначить, как рассчитать сумму алиментов.
Лицензии теперь являются активами. Новый ФСБУ 14/2022
Правила учета НМА, формирования активов и применения нового ФСБУ 14/2022 разъясняем в сегодняшнем мини-курсе.
Как выплатить дивиденды за 2023 год: документы, налоги, сроки
Как выплатить дивиденды за 2023 год: документы, налоги, сроки
Писать пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах или нет, а если да, то как
Без пояснений отчетность может быть расценена как неполная, поэтому составлять их необходимо. В мини-курсе рассказываем, кто должен их формировать, в какой форме и какие сведения следует в них отразить.
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