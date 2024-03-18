Обзоры для бухгалтера

Разбираемся с УСН, фиксированными взносами и новым ФСБУ. Дайджест разборов

Что разобрала редакция «Клерка» за эту неделю: доходы на УСН при работе с маркетплейсами, декларация по УСН «доходы минус расходы» за 2023 год: когда и как сдавать, образец, ликбез по фиксированным взносам-2024: вопрос-ответ, алименты в 2024 году: кому положены и как платить, лицензии теперь являются активами. Новый ФСБУ 14/2022.
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Разбираемся с УСН, фиксированными взносами и новым ФСБУ. Дайджест разборов
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

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Доходы на УСН при работе с маркетплейсами

В мини-курсе разберем, как определять и учитывать доходы на УСН при работе с маркетплейсами.

Декларация по УСН «доходы минус расходы» за 2023 год: когда и как сдавать, образец

Рассказываем, кто, в какой форме и в какие сроки сдает декларацию по УСН с объектом налогообложения «доходы». Даем образец, как заполнить декларацию.

Ликбез по фиксированным взносам-2024: вопрос-ответ

Как теперь платить фиксированные взносы, как уменьшать на них налог, нужно ли уведомление и заявление о зачете?

Алименты в 2024 году: кому положены и как платить

Разбираем основные вопросы, которые касаются алиментов: кому, в каком случае и в каком размере их могут назначить, как рассчитать сумму алиментов.

Лицензии теперь являются активами. Новый ФСБУ 14/2022

Правила учета НМА, формирования активов и применения нового ФСБУ 14/2022 разъясняем в сегодняшнем мини-курсе.

Как выплатить дивиденды за 2023 год: документы, налоги, сроки

Как выплатить дивиденды за 2023 год: документы, налоги, сроки

Писать пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах или нет, а если да, то как

Без пояснений отчетность может быть расценена как неполная, поэтому составлять их необходимо. В мини-курсе рассказываем, кто должен их формировать, в какой форме и какие сведения следует в них отразить.

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Банки

ЦБ: в 2024 году банки выдадут меньше кредитов

Банк России сообщил, что ожидает охлаждение кредитования в этом году после рекордных показателей 2023 года.

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Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Экспорт

Экспортный центр поддержал 24 тысячи компаний

Участники внешнеэкономической деятельности получили от РЭЦ финансирование в размере 587 млрд рублей.

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Интернет и IT

Нацбюро кредитных историй: хакеры слили в сеть информацию о заемщиках, но источник — не НБКИ

Хакеры слили в сеть информацию о 200 млн заявлений на получение кредитов. Они заявили, что взломали базу НБКИ, однако бюро не считает себя виновником утечки.

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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Многодетные семьи

Многодетным продлят выплаты на погашение ипотеки

При рождении третьего ребенка семьи продолжат получать 450 000 рублей на выплату жилищного кредита. Выплаты будут делать до конца 2030 года.

26
Обзоры для бухгалтера

Разбираемся с УСН, фиксированными взносами и новым ФСБУ. Дайджест разборов

Что разобрала редакция «Клерка» за эту неделю: доходы на УСН при работе с маркетплейсами, декларация по УСН «доходы минус расходы» за 2023 год: когда и как сдавать, образец, ликбез по фиксированным взносам-2024: вопрос-ответ, алименты в 2024 году: кому положены и как платить, лицензии теперь являются активами. Новый ФСБУ 14/2022.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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Бухгалтеры

Конкурс на «Клерке». Приз —лучшая подписка для бухгалтеров Клерк.Премиум

На этой неделе на «Клерке» была опубликована 600-тысячная публикация! В честь юбилея проводим конкурс и дарим подарок.

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Интернет и IT

Роскомнадзор перестал вносить сайты в реестр для их блокировки

Есть вероятность, что блокировки теперь происходят напрямую через оборудование на сетях связи. Раньше РКН каждый день добавлял около 800 ссылок на подозрительные ресурсы.

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Права потребителей

Роспотребнадзор начал получать жалобы на искусственный интеллект — чат-боты и роботов

14 марта состоялась пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню прав потребителей, который отмечается 15 марта. На ней обсудили приоритеты защиты прав потребителей во времена искусственного интеллекта.

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Отпуска

53% россиян готовы три года работать без отпуска

Если сотрудникам платить 496 000 рублей в месяц, то они согласны не уходить в отпуск в течение трех лет.

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Бесплатно с

Страховые взносы с отпускных в 2024 году. Мини-курс

В мини-курсе рассказываем, как рассчитать страховые взносы с отпускных, укажем сроки их уплаты и уточним, какие виды отпуска не облагаются взносами.

Страховые взносы с отпускных в 2024 году. Мини-курс
46
Бесплатно с НДС

НДС 0% для гостиниц в 2024 году: когда применяется

Не только проживание, но и питание в гостинице может облагаться НДС 0%, и алкоголь в неограниченных количествах – тоже.

НДС 0% для гостиниц в 2024 году: когда применяется
36
Импорт

Electrolux и другие бренды запрещают поставлять свою продукцию по параллельному импорту

Бытовая техника Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta может полностью исчезнуть из продажи в РФ. Место этих брендов заменят турецкие и китайские производители.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: полмиллиона рублей из-за птички, избирательную урну залили зеленкой, школьные туалеты на улице велено изничтожить

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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Налоги, взносы, пошлины

Какие поправки внесет кабмин в Налоговый кодекс

Правительство разрешит не сдавать предпринимателям нулевую отчетность, необлагаемую сумму по налогу с долгосрочных вкладов будут считать за каждый год отдельно, а многодетным будут предоставлять льготы без заявлений.

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НДС

Когда РФ не является местом реализации товара в НДС–целях

НДС облагается реализация товаров на территории РФ. Нужны еще два условия: товар принадлежит российской фирме и местом реализации товаров является территория РФ. Если условия сделки этому не соответствуют, то на территории РФ операции по такому договору НДС не облагаются. Но возможно, налог придется платить там, где находится покупатель — за ее пределами.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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НДФЛ

Матпомощь любым студентам не облагается НДФЛ

Студенты-россияне и иностранцы — налоговые резиденты и нерезиденты — не платят НДФЛ с матпомощи, которую им оказывает вуз.

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Пользователи интернета

В России стало официально на 2 социальные сети больше

Роскомнадзор расширил Реестр социальных сетей.

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Обзоры для бухгалтера

Самозанятым хотят повысить лимит доходов на 1 млн рублей, но компании боятся с ними работать. 🧍«Ночной бухгалтер» № 1643

Ну что там с самозанятыми -- «Клерк» собрал мнения ведущих экспертов. Физлицам в личные кабинеты приходят липовые справки о доходах. Кто вправе не ходить на работу в предпраздничный день.

Самозанятым хотят повысить лимит доходов на 1 млн рублей, но компании боятся с ними работать. 🧍«Ночной бухгалтер» № 1643
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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Налоги, взносы, пошлины

Налог на доходы с банковских вкладов: что нужно знать

В 2023 году в России вступили в силу новые правила налогообложения процентов, полученных по банковским вкладам и счетам. Хотя налог на доходы с депозитов существовал и раньше, под него мало кто попадал. Теперь ситуация изменилась, и налог коснется более широкого круга вкладчиков. В этой статье мы подробно разберем все аспекты нового налога: кому и сколько придется платить, как это будет происходить технически, а также порассуждаем о причинах его введения и возможных последствиях.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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Ежегодно молодых бизнесменов становится на 20% больше

Количество молодых предпринимателей в России растет в среднем на 20% ежегодно.

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