Разбираемся с УСН, фиксированными взносами и новым ФСБУ. Дайджест разборов

Что разобрала редакция «Клерка» за эту неделю: доходы на УСН при работе с маркетплейсами, декларация по УСН «доходы минус расходы» за 2023 год: когда и как сдавать, образец, ликбез по фиксированным взносам-2024: вопрос-ответ, алименты в 2024 году: кому положены и как платить, лицензии теперь являются активами. Новый ФСБУ 14/2022.

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В мини-курсе разберем, как определять и учитывать доходы на УСН при работе с маркетплейсами.

Рассказываем, кто, в какой форме и в какие сроки сдает декларацию по УСН с объектом налогообложения «доходы». Даем образец, как заполнить декларацию.

Как теперь платить фиксированные взносы, как уменьшать на них налог, нужно ли уведомление и заявление о зачете?

Разбираем основные вопросы, которые касаются алиментов: кому, в каком случае и в каком размере их могут назначить, как рассчитать сумму алиментов.

Правила учета НМА, формирования активов и применения нового ФСБУ 14/2022 разъясняем в сегодняшнем мини-курсе.

Как выплатить дивиденды за 2023 год: документы, налоги, сроки

Без пояснений отчетность может быть расценена как неполная, поэтому составлять их необходимо. В мини-курсе рассказываем, кто должен их формировать, в какой форме и какие сведения следует в них отразить.

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