Что должен знать сотрудник об охране труда. Какая ответственность грозит за ее нарушение

Для многих «охрана труда» — это всего лишь ежегодное посещение кабинета СОТ (службы охраны труда), чтобы поставить подпись в журнале прохождения инструктажа. На самом же деле это сложная система нормативов и мероприятий, которую контролирует государство. Знать все нюансы от рядового сотрудника не требуется, но ему стоит изучить свои права и обязанности в этой области — ведь речь идет в том числе о его личной безопасности.

Что такое охрана труда

Охрана труда — это система, организованная для сохранения здоровья и жизни человека во время его трудовой деятельности. Она состоит из нескольких частей:

правовая (соблюдается законодательство; составляются инструкции, локальные документы и т. п.);

социально-экономическая (например, за вредные условия труда выплачиваются надбавки);

организационно-техническая (проводится инструктаж и обучение, проверяются знания и выполнения техники безопасности на рабочем месте и т. п.);

санитарно-гигиеническая (например, когда на рабочем месте предполагается соблюдение санитарных норм);

лечебно-профилактическая (проводятся медосмотры и т. п.);

реабилитационная (например, когда предоставляется/оплачивается лечение профессиональных заболеваний).

Все эти меры призваны обеспечить максимально возможную безопасность для сотрудников.

Ответственность за создание таких условий несет работодатель, а соблюдение требований охраны труда контролирует государственный орган — трудовая инспекция.

Как работодатель обеспечивает охрану труда

У работодателя в этой сфере достаточно большой объем обязанностей (см. ст. 214 ТК). Вот те, что непосредственно касаются сотрудников:

Создавать и поддерживать безопасные условия труда и безопасность сотрудников во время производственного процесса. Понятно, что ни при каких условиях нельзя обеспечить полную безопасность человека где бы то ни было, поэтому безопасность условий труда оценивается по специальным методикам исходя из особенностей работы. Создать на производстве систему охраны труда — это может сделать соответствующая служба или сотрудник, которого назначили ответственным. Обеспечить соответствие рабочего места государственным нормативным требованиям охраны труда. Постоянно выявлять и анализировать опасности и профессиональные риски. Проводить мероприятия по улучшению охраны труда. Обеспечить режим труда и отдыха сотрудников в соответствии с законодательством, трудовыми договорами и другими документами. Приобретать за свой счет и бесплатно выдавать работникам средства индивидуальной защиты, установить средства коллективной защиты. К средствам индивидуальной защиты относятся маски, респираторы, перчатки, защитные очки и т. д. К средствам коллективной защиты — ограждения, вентиляция, кондиционеры, защитные экраны, заземление и др. Узнать, какие средства защиты положены в конкретных случаях, можно в нормативных актах — это, например: санитарные правила и нормы (СанПиН); приказ Министерства труда от 29.10.2021 № 766н; Единые типовые нормы выдачи дерматологических средств индивидуальной защиты. Организовывать обучение сотрудников по охране труда (например, рассказывать про оказание первой помощи), проводить инструктажи и т. д. Контролировать условия труда и соблюдение требований. Для этого работодателю дается право использовать специальные устройства, приборы (ст. 214.2 ТК) — например, он может вести видео- или аудионаблюдение за процессами производства, хранить эти записи. Обеспечивать прохождение обязательных медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований (например, для водителей). Медосмотры должны быть бесплатными для сотрудников — кроме этого, во время прохождения медосмотра за человеком сохраняется средний заработок. Не допускать сотрудников к исполнению обязанностей без прохождения необходимых мероприятий по охране труда (обучения, инструктажа и т. п.) и без прохождения обязательных медосмотров. Если медики выявят у человека противопоказания, работодатель также не должен допускать его к работе.

Права и обязанности сотрудника в сфере охраны труда

Сотрудник также должен участвовать в создании безопасных условий труда. Вот его обязанности (ст. 215 ТК):

Соблюдать требования охраны труда. Пройдя обучение или инструктаж по охране труда на предприятии, человек расписывается в соответствующем документе. Подпись — это юридически значимое подтверждение того, что человек знает технику безопасности, правила использования средств защиты, работы с оборудованием или другие сведения, полученные во время инструктажа или обучения. И по закону он обязан соблюдать эти правила. Правильно (то есть в соответствии с инструкциями или другими документами) использовать оборудование, инструменты, материалы, применять технологии. Следить за исправностью оборудования и инструментов в пределах своих трудовых функций. Незамедлительно сообщать руководству о неисправности оборудования, нарушении технологии, отсутствии средств индивидуальной или коллективной защиты. Закон требует приостановить работу до устранения нарушения. Использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. Работодатель имеет право наказать сотрудника, если тот не надевает каску или респиратор, когда это требуется по инструкции. Проходить обучение по охране труда, которое устраивает работодатель. Сообщать руководству о нарушениях охраны труда, ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, несчастных случаях, травмах и микротравмах. Проходить обязательные медосмотры.

У сотрудников есть и права в сфере охраны труда (ст. 216 ТК). Обычно они связаны с обязанностями работодателя:

Иметь рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний — из этой страховки выплачивается компенсация при несчастном случае. Работодатель автоматически перечисляет страховые взносы за всех сотрудников, работающих по трудовому договору; не получают страхование только те, кто оформлен по ГПД (например, по договору подряда). Отказаться работать при появлении опасности для жизни или здоровья из-за нарушения охраны труда. На время устранения опасности работодатель обязан предоставить человеку другую работу. Если это невозможно — оплачивается простой. При этом за отказ от выполнения работы при нарушении охраны труда человека нельзя привлекать к дисциплинарной ответственности (ст. 216.1 ТК). Получать бесплатно (за счет работодателя) средства коллективной и индивидуальной защиты. Проходить обучение по охране труда за счет работодателя. Проходить за счет работодателя дополнительное обучение или получать образование в том случае, если рабочее место было ликвидировано из-за нарушения работодателем охраны труда. Получать гарантии и компенсации при работе в опасных или вредных условиях. Получать от работодателя актуальную информацию об условиях и охране труда. Например, работодатель должен незамедлительно сообщить, если условия труда на производстве были признаны опасными или что в офисах контроля вводится видеонаблюдение (ст. 216.2 ТК). Право на санитарно-бытовое обеспечение. Речь о помещениях для приема пищи, комнатах отдыха и психологической разгрузки, местах для оказания первой помощи и т. п. (ст. 216.3 ТК) — необходимость их наличия и параметры регулируются СанПиН.

Кто несет ответственность за нарушение охраны труда

За нарушения охраны труда могут нести ответственность обе стороны — как работодатель, так и сотрудники. Законодательство предусматривает пять видов ответственности.

1. Дисциплинарная

Это наказание, которое применяется внутри организации: замечание, выговор и увольнение. Штраф не может использоваться как дисциплинарное наказание, но на практике работодатели «штрафуют» отменой премии или другой дополнительной выплаты.

Дисциплинарное наказание может применяться к сотруднику, который нарушил, например, правила техники безопасности. Увольнение как самая жесткая мера обычно применяется в случаях, когда человек допускает нарушения неоднократно, то есть минимум два раза в течение года.

Иногда уволить могут и за один проступок — если он привел к тяжелым последствиям: к примеру, человек нарушил правила, находясь в нетрезвом состоянии, и в итоге его коллега получил травму.

Дисциплинарное наказание может быть применено и к сотруднику службы охраны труда — если он не выполняет свои обязанности.

2. Материальная

Если сотрудник нарушил требования охраны труда и из-за этого был нанесен материальный ущерб работодателю, последний может взыскать компенсацию: например, по вине человека на предприятии вспыхнул пожар. Это получится, если ущерб поддается точному подсчету.

Но и сотрудник может потребовать от работодателя возмещение материального ущерба: к примеру, пожар, произошедший на предприятии, уничтожил его личный ноутбук.

3. Гражданско-правовая

Конфликтные ситуации, особенно связанные с возмещением вреда, часто рассматриваются в суде как гражданский процесс. Подать иск с претензией может как работодатель, так и сотрудник. Со стороны последнего могут возникать и требования о возмещении морального ущерба, если пострадал он сам.

4. Административная

За нарушения правил охраны труда предусмотрена ответственность по статье 5.27.1 КоАП в виде штрафов. По этой статье чаще всего штрафуют работодателей при выявлении нарушений трудовой инспекцией.

5. Уголовная

За грубые нарушения требований охраны труда, которые привели к тяжелым травмам или смерти человека, предусмотрена уголовная ответственность по статье 243 УК. Это может быть как штраф, так и лишение свободы на срок до пяти лет.

Куда жаловаться, если нормы охраны труда нарушаются

Если вы считаете, что в отношении вас нарушаются правила охраны труда, вы можете обратиться с жалобой: