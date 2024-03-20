Расчеты с поставщиками: как отразить в документообороте

Разбираем правила и особенности бухучета с поставщиками и подрядчиками: примеры, проводки, нормативы.

Поскольку любая организация или ИП, вне зависимости от рода деятельности, прибегает к услугам подрядчиков и поставщиков для реализации задач, требующих дополнительных компетенций или ресурсов, бухгалтеры должны знать и помнить все тонкости такого взаимодействия, особенно на бумаге.

Об особенностях такого учета на примерах расскажет Дмитрий Шумейко, бухгалтер со стажем более 20 лет, эксперт по налогам и основатель двух компаний — «Академии аутсорсинга» для прокачки бухгалтеров и «Шумейко и партнеры» для помощи предпринимателям с бухгалтерией.

Кто называется поставщиками и подрядчиками

Поставщиками считаются субъекты, осуществляющие поставку компании товарно-материальных ценностей, подрядчиками — субъекты, оказывающие нематериальные услуги в рамках договора подряда.

Документальное оформление финансовых отношений с поставщиками и подрядчиками регламентируется следующими нормативными актами:

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

Для обобщения расходов с поставщиками и подрядчиками предназначен счет 60 с одноименным названием.

Все операции, связанные с расчетами за принятые товары или оказанные услуги отражаются на этом счете вне зависимости от времени оплаты.

В рамках счета проводится учет следующих факторов:

Плановые платежи

Расчетные документы, по которым осуществляется оплата: счета-фактуры, приемные акты, накладные и др.

Расчетные документы без счетов-фактур

Авансы, выплаченные в рамках договоров

Излишки ТМЦ, обнаруженные при приемке

В ходе отражения расчетов с поставщиками или подрядчиками, бухгалтер должен собрать полную информационную систему о финансовых движениях. Необходимо собрать документальные подтверждения соответствия деятельности фирмы-контрагента нормативным актам и обеспечить соблюдение сторонами установленных форм расчета.

Также в обязанности бухгалтера входит:

Отслеживание статуса дебиторских и кредиторских долгов

Предупреждение возникновения просроченных долгов

Контроль над исполнением плана поставки или пунктов договора подряда

Обеспечение своевременного оприходования ценностей

Применение счета 60

Счет 60 формируется на основании расчетных бумаг от поставщика. Чтобы исключить расхождения с данными подрядчиков и поставщиков, все записи в учет следует вносить на основании полученных от контрагентов документов, оформленных с соблюдением законодательных требований.

Счет является активно-пассивным, то есть к концу расчетного периода сальдо может образоваться как по дебету, так и по кредиту: должны можете остаться как вы, так и вам.

Дебетовый остаток означает, что контрагент еще не выполнил свою часть договора и за ним остается долг по поставке товара или оказанию услуг, кредиторский — что вы еще не оплатили товар или услугу.

На счете 60 обобщается информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками за:

Полученные торгово-материальные ценности (ТМЦ), принятые выполненные работы и потребленные услуги, а также по услуги по доставке или переработке материальных ценностей, расчетные документы на которые подлежат оплате через банк.

ТМЦ, работы и услуги, на которые расчетные документы от поставщиков или подрядчиков не поступили (неотфактурованные поставки).

Излишки ТМЦ, выявленные при их приемке.

Полученные услуги по перевозкам.

Счет 60 подразделяется на субсчета 60.1, отражающий кредиторскую задолженность, и 60.2, используемый для авансовых операций.

Стоимость принятых к учету ценностей, работ и услуг отражается по дебету учета соответствующего имущества и расходов, а также кредиту счета 60. При этом операции на счете 60 учитываются по принципу начисления: расчеты за приобретенные материальные ценности, принятые работы или потребленные услуги отражаются на счете 60 независимо от времени оплаты.

Аналитический учет на счете 60 обычно организовывается в разрезе контрагентов и выставленных счетов и ведется по каждому поставщику или подрядчику.

Основные бухгалтерские проводки для отражения услуг

Проводки по 60 счету делаются на основании первичных документов: товарной накладной или акта выполненных работ /услуг.

В рамках бухучета чаще всего используются следующие проводки:

Дт 60.2 Кт 51. Выплачен аванс поставщику.

Дт 10.1 Кт 60.1. Принятие к вычету заказанной продукции.

Дт 19 Кт 60.1. Отражение НДС по купленной продукции.

Дт 76 Кт 60.1. Выставление претензии по недостаче продукции.

Дт 60.1 Кт 60.2. Зачет аванса.

Дт 10.1 Кт 76. Допоставка продукции.

Дт 19 Кт 76. Отражение НДС по допоставке.

Дт 68 Кт 76. Использование права на поставку НДС с аванса к вычету (основанием процедуры является счет-фактура).

Дт 08 Кт 60.1. Принятие к учету оказанной услуги.

Дт 19 Кт 60.1. Отражение НДС по оказываемым услугам.

Дт 60.1 Кт 51. Оплата остатка суммы по услугам.

Кт 76 Кт 68. Восстановление НДС с аванса.

Рассмотрим на примерах.

Пример № 1

Заказчик ООО «Бизнес-идея» возводит деловой центр с помощью подрядчиков. Среди них ООО «Отделка», которому был уплачен аванс в размере 149 000 руб. за отделочные работы. НДС с аванса принят к вычету.

Работы были выполнены в полном объеме и надлежащем качестве на сумму 1 149 000 руб. В учете бухгалтер «Бизнес-идеи» отразил следующие пункты:

Описание операции Дт Кт Сумма, руб. Перечислен аванс контрагенту 60.2 51 149 000 ООО «Бизнес-идея» поставил НДС с аванса к вычету на основании счета-фактуры 68 субсчет «НДС» 76 субсчет «НДС по выданным авансам» 24 833,33 Приняты к учету работы по отделке помещений 08 60.1 1 019 150 Отражен НДС по этим работам 19 60.1 124 166,67 Принят к вычету налог по работам 68 субсчет «НДС» 19 124 166,67 Произведен зачет аванса 60.1 60.2 149 000 Оплачена оставшаяся сумма работ 60.1 51 1 000 000 Восстановлен НДС с аванса 76 субсчет «НДС по выданным авансам» 68 субсчет «НДС» 24 833, 33

Пример № 2 (взаимодействие с поставщиком)

Компания ООО «Ресторан» оплатила поставщику аванс за 150 кг макарон и 140 кг муки — 3400 руб. и 6050 руб. соответственно. В течение 3 дней продукты были получены.

При приемке выяснилось, что макарон пришло на 30 кг меньше. ООО «Ресторан» выставил контрагенту претензию на сумму 30 × (6050/140) = 1 296, 4 руб., после чего поставщик возместил недостачу. Вычет НДС с аванса выданного покупатель решил не заявлять.

В бухучете компании эти события отразятся следующим образом:

Описание операции Дт Кт Сумма, руб. Перечислен аванс контрагенту 60.2 51 9450 Приняты к учету 150 кг макарон 10.1 60.1 3090 Отражен НДС по макаронам (10%) 19 60.1 310 Приняты к учету 110 кг муки 10.1 60.1 4753, 6 Отражен НДС по сахару (10%) 19 60.1 433 Выставлена претензия по недостаче 30 кг муки 76 субсчет «Расчеты по претензиям» 60.1 1296 Произведен зачет аванса 60.1 60.2 9450 Произведена допоставка 30 кг муки 10.1 76 субсчет «Расчеты по претензиям» 1179 Отражен НДС по допоставке 19 76 субсчет «Расчеты по претензиям» 117

Ведение документации по расчетам с поставщиками и подрядчиками требует постоянного и даже пристального внимания. Только регулярное и корректное заполнение сведений позволит правильно вести бухгалтерский учет, и, как следствие, избежать разногласий при проведении проверок.

Что важно помнить

Взаимодействие с партнерами осуществляется только при наличии заключенного договора. Также компаниям необходимо будет подготовить расчетные документы и акт, подтверждающий факт выполненных работ или оказанных услуг.

Также возможны и разногласия с контрагентами — недостачи по поставкам, которые они отрицают, либо же некачественное выполнение оговоренного фронта работ.

Поэтому, чтобы обезопасить себя от ситуаций, в которых вас могут выставить виноватыми или попытаться обмануть, важно на регулярной основе проводить со своими контрагентами сверки, оформляя их актами.

Кроме того, во избежание расхождений в данных с поставщиком или подрядчиком записи в учете должны быть сделаны на основании правильно оформленных полученных от контрагентов первичных документов.

Что может пойти не так

Ошибки и недочеты в бухучете, которые в перспективе ведут к искажению всей картины отчетности, могут привести к административным штрафам для должностных лиц. Так, в ст. 15.11 КоАП предусмотрена ответственность: за грубое нарушение в бухучете и бухотчетности — штраф от 5000 до 10 000 руб.